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Вступление

В последнее время стало заметно, что некоторые производители материнских плат начали обновление своей продукции для платформы AMD AM5, хотя принципиально нового ничего не выходило за последнее время. А как же Ryzen 9 9950X3D2? Если разобраться, то это не такое уж новое. Да, поставили два чиплета CCD с увеличенным 3D-кэшем, который в процессорах Ryzen 9000-серии находится под вычислительными ядрами. Нечто подобное ожидали от производителя ещё в прошлом поколении, но тогда это не получилось. Возможно, как раз потому, что дополнительный кэш был сверху и с охлаждением вычислительного блока дела обстояли похуже.

Так или иначе, это не какая-то принципиально новая архитектура и за обновлением модельного ряда стоит что-то другое. Функционал тоже особо не увеличился и новые интерфейсы не появились и на некоторых моделях всё сводится к увеличенному объёму микросхемы BIOS. Это уже может быть связано с заделом определённого запаса на будущее, чтобы как-то переработать саму оболочку или добавить какой-то дополнительный функционал в дальнейшем. Пока перспективы туманны, но новые платы продолжают выходить. Здесь скорее всего разумно действовать по следующему сценарию: если какая-то плата на новых чипсетах AMD 800-серии уже есть, то обновляться нет смысла, а при покупке новой уже будет разумнее приглядеться именно к обновлённым моделям.

Особенно это касается флагманских решений или при переходе от среднего уровня на более высокий. Например, я присматриваю себе модель на топовом чипсете X870E, чтобы перейти с B850, который мне уже стал немного тесноват. В моём случае просто уже хочется побольше портов USB, поддержку USB 4.0 и более трёх слотов M.2. Поэтому я пока перебираю различные варианты и сегодня хочу рассмотреть MSI MEG X870E ACE MAX.

Ещё не Godlike, но уже не Arsenal Gaming. Это плата очень высокого уровня, которая предназначена для создания самых высокопроизводительных сборок на платформе AM5. Скорее всего на ней будет всё в порядке с питанием даже такого процессора, как Ryzen 9 9950X3D2 и если вы к нему уже приглядываетесь, то плата такого уровня должна уже лежать где-то рядом.

Упаковка и комплектация

Как оказалось, материнские платы из линейки MEG (MSI Enthusiast Gaming) для платформы AMD проходили мимо меня, и я рассматривал всё больше модели среднего уровня. Наконец появилась возможность рассмотреть одну такую плату именно под AMD AM5, а на Intel Z890 я такую рассматривал. Поэтому будет интересно сравнить комплекты поставки и оснащение самого устройства.

Коробка средних размеров. Возможно, чуть толще, чем обычно потому, что весь комплект поставки спрятан в ещё одну коробку, которая находится внутри. Оформление уже привычное: тёмный фон с золотистыми или жёлтыми надписями.

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В правом верхнем углу находится группа значков, один из которых сообщает об использовании 64 Мбайт микросхемы BIOS. На большинстве материнских плат для платформы AMD, которые я рассматривал, последнее время присутствовало это обозначение.

Справедливости ради, на это даже не сильно обращаешь внимание потому, что не совсем понятен смысл этого объёма. В правом нижнем углу есть вставка с обозначением чипсета AMD X870E. Посередине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MEG X870E ACE MAX. Разумеется, здесь мы можем увидеть обновлённый логотип серии MEG. Также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MEG X870E ACE MAX. Справа находятся значки AMD Ryzen и HDMI. В левой части расположено крупное изображение платы. Справа от него находятся вставки произвольной формы с изображениями и описанием ключевых особенностей.

Практически в самом низу с обратной стороны коробки, расположена небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим саму материнскую плату, упакованную в антистатический пакет, которая лежит в чёрном картонном лотке. Под ним находится ещё одна небольшая коробка с комплектом поставки.

Она также изготовлена из чёрного картона и оборудована откидной крышкой. Там находятся инструкции, наклейки и множество различных аксессуаров включая флешку.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Буклет для участия в акции;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

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Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Кабель для подсветки;

Антенна для беспроводной сети;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2;

Два термодатчика.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она уже находится на самой плате. Комплект солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, специальный пластиковый ключик для закручивания креплений SSD M.2 накопителей, которые называются EZ M.2 Clip II. Также есть два кабеля с внешними термопарами, их можно куда-нибудь закрепить и снимать показания.

Дизайн и особенности платы

Первое ощущение от ACE традиционное – дорого-богато. Правда, когда-то я рассматривал модель MSI MEG Z590 ACE Gold Edition и там, казалось, всё ещё «жирнее». Версии без приставки MAX я не видел, поэтому по функционалу тут сравнивать особо не с чем. Понятно, что он будет выше, чем у Carbon MAX и ещё нужно учитывать, что это плата формата ATX, а не E-ATX как у Godlike. Поэтому, её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата достаточно жёсткая и не гнётся. Ещё на ней есть несколько радиаторов, дополнительная металлическая панель и стальная пластина с обратной стороны, которые вместе также усиливают общую конструкцию. Поэтому плата получилась достаточно тяжёлая. Принтов не так много, да и разглядеть их за слоями металла будет проблематично.

Это флагманская модель для этой платформы, но без излишеств вроде экранов и сомнительных функций. Такую плату не стыдно даже поставить в рабочую станцию потому, что здесь уже есть 10-гигабитный Ethernet. И всё же в первую очередь она позиционируется для геймеров.

Здесь мы также видим развитую систему охлаждения и боковой радиатор с подсветкой. Это не пластиковый кожух, а конструкция, где основная роль отведена именно полноценному боковому радиатору, который через термопрокладку контактирует с ещё одним небольшим, установленным под ним, но с этим ознакомимся позднее. На верхней части пластикового элемента сбоку находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается сзади. Причём тут несколько групп светодиодов, которые создают интересные эффекты.

С обратной стороны платы элементов очень мало, но для начала тут находится большая металлическая пластина, которая также участвует в отводе тепла. Кстати, в одном вырезе можно заметить слот M.2. Не совсем удобное решение, но кому-то может пригодиться.

Сама пластина толстая и достаточно тяжёлая, она крепится несколькими винтами непосредственно к материнской плате. С внутренней стороны на ней можно заметить две подушки для опоры и две термопрокладки для отвода тепла с обратной стороны, где спереди распаяны фазы питания.

На материнской плате MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI я впервые встретил применение технологии PinSafe. Смысл её заключается в том, что сзади не торчат наплывы припоя в местах пайки. Тут такого нет. Не думаю, что тут решили сэкономить. Скорее посчитали, что задняя стальная пластина неплохо справится с защитой от этих торчащих иголок. Ещё с обратной стороны платы можно заметить микросхему контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Мало? Тогда ещё можно подключить 6-pin PCI-e. Я это сделал сразу потому, что в противном случае горел белый светодиод рядом. Такое я встречаю впервые даже на флагманской плате.

Плата ориентирована на геймеров и энтузиастов, поэтому все возможности для разгона и тонкой настройки тут присутствуют. В основном пользователи плат на AMD оперируют с PBO и Curve Optimizer. По питанию процессора плата аналогична модели Carbon.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. В данном случае необходимости в них нет потому, что есть сдвоенный семи-сегментный индикатор POST кодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С одной стороны используются защёлки, а с другой – фиксаторы. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000 серий используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Рекомендуется использовать режимы DDR5-6000 или DDR5-8000.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8400 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт. Такие планки продаются, но цена очень высокая, особенно сейчас.

Питание процессора выполнено по схеме 18+2+1. То же самое было у модели Carbon MAX. Восемь каналов сверху и тринадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета AM5.

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Техпроцесс нового поколения стал меньше, и их производитель снизил TDP некоторых моделей до 65 Вт. Однако пользователи явно захотят выжать всё по максимуму и поэтому потребление может увеличиться. К тому же есть модели с двумя CCD чиплетами, где потребление может составлять 200 Вт. Кроме этого можно было заметить, что площадь самих чиплетов не изменилась при переходе на более тонкий процесс. Поэтому ситуация с теплоотводом на новом поколении процессоров не должна ухудшиться.

На каждый из 20 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной SPS сборке Renesas RAA2209004. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 110 А. Это значит, что тут без изменений.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Renesas RAA229620. И это ещё одно совпадение.

Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить как раз на таких моделях и платах самого высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку флагманские процессоры меньше потреблять не стали, а ещё нужен какой-то запас по мощности. Здесь его с избытком.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом двумя медными никелированными тепловыми трубками.

Боковой крепится тремя, а верхний двумя винтами с обратной стороны. Конструкция обоих достаточно сложная. Верхний состоит из множества тонких пластин, припаянных к основанию. Одна тепловая трубка проходит по центру этих пластин, а другая по основанию. Боковой изготовлен из цельного бруска, но его форма очень сложная.

Кроме того, сверху находится декоративная панель со знакомым драконом серии MSI Gaming, за которой ещё встроен модуль с ARGB подсветкой. Даже у него не одна группа светодиодов, а по крайней мере две. Это позволяет создавать очень необычные эффекты. Например, основной фон плавно переливается цветами радуги, а в это время несколько других светодиодов имитируют вспышки света или свет лучей.

Оба изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится ещё несколько радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 5.0. На нём установлен отдельный радиатор, который снимается и устанавливается без отвёртки, для чего предусмотрен специальный механизм с защёлкой. Также на нём присутствует модуль с ARGB подсветкой надписи ACE.

Нижний радиатор представляет собой огромную толстую пластину. Она также фиксируется при помощи схожего быстросъёмного механизма на защёлках. Этот радиатор отводит тепло сразу от трёх накопителей, которых всего здесь может быть установлено пять (один из них с обратной стороны). Это не рекорд, но вполне достаточно для платы подобного уровня.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности.

Остался только радиатор чипсета, который находится в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это не очень массивный, крупный радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется шестью винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, а точнее два небольших квадратика. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X870E. Точнее это тандем из двух чипсетов AMD B650E, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

В данном случае реализовано четыре порта SATA и все они выведены вбок справа.

Ниже боковых портов SATA распаяны две колодки портов USB 3.2 Gen1, а выше - одна USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом находится выключатель подсветки и ещё одна колодка USB 3.2 Gen1. Там же можно обнаружить две кнопки: Power и Reset.

Левее расположены два разъёма 4-pin FAN, один разъём ARGB подсветки, две колодки USB 2.0 и ещё три разъёма 4-pin FAN. Между последними где-то затесался дополнительный коннектор питания PCI-e 8-pin.

Затем можно увидеть ещё один разъём для подсветки ARGB, один обычный RGB 12В и три разъёма для термисторов.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, ЦАП ESS ES9219Q и звуковой кодек Realtek ALC4082.

Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126 и ещё один чип, но уже 10G сетевого контроллера Marvell AQC113SC.

Для расширения функциональности производителю пришлось повозиться. Особенно это заметно в области задней панели ввода-вывода. Пришлось использовать небольшую дочернюю плату, чтобы разместить её вторым ярусом и разместить на ней часть портов и кнопок.

Плата устанавливается в специализированный разъём на плате и фиксируется тремя винтами. Под ней находится радиатор, который необходим для охлаждения микросхемы контроллера USB 4.0. Именно поэтому тут получается достаточно сложная конструкция.

На этой плате мы видим всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x4. Это такой современный тренд. Справедливости ради, слоты расширения просто разменяли на разъёмы M.2.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen4 от чипсета.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей и ещё один разъём распаян с обратной стороны платы.

Два верхних могут работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Остальные могут работать только в PCI-e x4 Gen4. Однако, не все процессоры могут позволить себе такую роскошь. Поэтому лучше подробнее изучить самостоятельно все спецификации, чтобы потом не удивляться, почему на вашем AMD Ryzen 8000 не хватает PCI-e линий или нет PCI-e 5.0.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 4 Type-C;

Девять разъёмов USB 3.2 Gen2 Type-A;

Два разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;

Один сетевой разъём RJ-45 (5G);

Один сетевой разъём RJ-45 (10G);

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка Сlr CMOS.

Одна многофункциональная кнопка Smart.

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7927.

Технические характеристики

Модель MSI MEG X870E ACE MAX Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000 серии для Socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD X870E Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 8400+ МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (х16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x4 Gen4 Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X870E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

5 x M.2 портов – 2x PCI-e x4 Gen5 + 3x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8126 (5G);

1 x Realtek Marvell AQC113SC (10G);

1 x MediaTek MT7927 Аудио Realtek ALC4082 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (AMD X870E) USB 3.2 Gen1 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X870E) USB 3.2 Gen2 7 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X870E);

4 x USB 3.2 Gen2 (Realtek RTS5420) USB 4 2 x USB 4 Type-C (ASMedia ASM4242) Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V, 6-pin PCI-e Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 4.0;

11 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45 (5G);

1 x RJ45 (10G);

2 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x ClrCMOS;

1 x SmartButton Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Кто-то может предположить, что это связано с увеличенным объёмом микросхемы BIOS, но на самом деле это не так. Тут также переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику не только можно разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть (пока это только Phoenix). Зачем это чудо гнать, я не знаю. Основные же изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет.

Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходи с другой модели MSI.

В меню настроек доступен перечень всех внесённых изменений перед выходом – удобная функция, внедрённая MSI в пятом поколении оболочки. Она особенно выручает при длительной настройке, когда выполняется сразу несколько корректировок или случайно меняется какой?либо параметр.

Кроме того, плата стабильно работает даже при чрезмерном разгоне — мне почти не приходилось прибегать к кнопке ClrCMOS. Отдельно отмечу удобные предустановки для оперативной памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 9800X3D;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MEG X870E ACE MAX, версия BIOS – A.40;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6000 Asgard (SKhynix);

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: SAMA P1200, 1200 Ватт.

Тестирование

Каких-то чудес я не ожидал увидеть потому, что на данной платформе мало что зависит от самой материнской платы, если мы говорим про флагманские решения. Подсистема питания процессора отличная, слоёв металлизации много, поэтому можно рассчитывать на отличные результаты. Тут главное обзавестись хорошим процессором и комплектом памяти, точнее они должны просто соответствовать уровню устройства, иначе уже можно подобрать модель попроще.

Процессор немного разогнан, чтобы можно было немного поднять TDP в нагрузке. Что в итоге с результатами в разных приложениях?

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP32 RayTrace:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R23:

Cinebench 2026:

3DMark CPU Profile:

Winrar 7.01:

7-Zip 23.01:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4082. Кроме этого, на плате есть отдельная микросхема ЦАП – ESS ES9219Q. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Здесь хотелось бы добавить, что звук реализован лучше, чем на плате MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI.

Заключение

MSI MEG X870E ACE MAX – это плата достаточно высокого уровня по многим характеристикам. Она подойдёт далеко не всем и многих отпугнёт её стоимость. Есть модели с похожим набором функций, но заметно дешевле. Например, я уже рассматривал модель MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI, и она мало чем уступает именно по оснащению за исключением звука. У ACE всё же используется Realtek ALC4082 + DAC ESS, в Carbon такого нет.

Тут упор больше сделан на внешний вид и возможности разгона. Именно поэтому тут применяется достаточно мощная подсистема питания, готовая к самым высоким нагрузкам. Даже если процессор будет потреблять 300 Вт, то с этим никаких проблем не возникнет. Также я заметил, что в модификациях MAX компания MSI переходит на использование Flash ROM BIOS большего объёма, а именно 64 Мб. Возможно, это сыграет свою роль при использовании процессоров следующего поколения Zen6, или в перспективе есть какие-то планы по глубокой модернизации оболочки, где такой объём будет не лишним. На данном этапе сложно сказать, насколько это будет востребовано и всем ли платам для работы с новыми процессорами будет нужен такой объём ПЗУ.

Всё указывает на флагманский статус устройства. Например, более развитая система охлаждения, включая металлическую пластину с обратной стороны и массивную систему из нескольких радиаторов спереди. Также тут для всех накопителей M.2 спереди предусмотрены быстросъёмные радиаторы и простые механизмы фиксации.

Подсистема питания практически такая же как на модели MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI и поэтому для кого-то разумным выбором будет именно она. Однако здесь уже добавили поддержку 10G Ethernet. Да, можно поставить отдельный адаптер, но он уже будет занимать слот. Также есть разъём EZconn. Он сочетает сразу три коннектора для упрощения подключения системы охлаждения с подсветкой и экраном. Разумеется, тут также есть поддержка стандартов USB 4 и WIFI 7, поэтому приставка MAX на это никак не повлияла. Есть поддержка PCI-e 5.0, но это зависит от используемого процессора. Что ещё нужно для полного счастья? Печатная плата сама по себе толстая и содержит восемь слоёв металлизации по две унции меди.

Для разгона есть всё самое необходимое: индикатор POST-кодов, профили для разгона памяти, PBO, Curve Optimizer, Curve Shaper и много других решений. Также для удобства на плате есть кнопка включения и Reset. На задней панели есть Clr CMOS. Подсветка реализована тоже очень неплохо. В боковом радиаторе находятся светодиоды, которые скрываются за декоративной пластиковой панелью с фирменной символикой. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. По сути, они дублируют индикатор POST кодов. Разгон памяти осуществляется также достаточно уверенно.

В итоге получается, что у MSI MEG X870E ACE MAX есть свои уникальные особенности, но если вас они не заинтересовали, то есть вариант сэкономить и взять MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI MEG X870E ACE MAX получает награду: