Если вы выбираете конфигурацию игрового ПК для игр в разрешении 1080p летом 2026 года, то наверняка он будет построен на одной из видеокарт, упомянутых в названии этого блога. GeForce RTX 5050 для игровых сборок в режиме максимальной экономии, когда важен каждый рубль. GeForce RTX 5060 - для тех геймеров, которые хотят добиться максимальной отдачи на каждый вложенный рубль здесь и сейчас и готовы пожертвовать ради этого качеством графики и актуальностью своего ПК для будущих игр.

Изображение: Hardware Unboxed

А видеокарты Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 16 ГБ в 2026 году выбирают те, кто желает получить запас производительности на будущее, и не хочет покупать видеокарты со всего 8 ГБ VRAM, которых становится маловато уже сегодня.

реклама





Последняя модель стоит особенно дорого, но выбора у тех, кто хочет получить запас видеопамяти, которого хватит для игр на ближайшие пять лет, особо и нет. Такова ценовая политика компании Nvidia, ставшей монополистом на рынке видеокарт. Сводную производительность всех этих видеокарт в разрешении Full HD можно посмотреть вот на этом графике:

Изображение: Hardware Unboxed

Кстати, внимательный читатель уже наверняка заметил, что в нашем блоге не упоминаются такие модели, как Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 8 ГБ, несмотря на то, что на графике у них отличные результаты, мало отличающиеся от их тезок с удвоенным количеством VRAM. Но стоит только запустить игры в разрешении 1440p, как расклад сил резко меняется и Radeon RX 9060 XT с GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 8 ГБ сразу сдают позиции, упираясь в малый объем последней.

Изображение: Hardware Unboxed

Да и в некоторых играх в разрешении 1080p их отставание уже очень заметно, а еще появляются фризы и даже замыливание текстур, подгружающихся из гораздо более медленной ОЗУ. Что касается Radeon RX 9060 XT 8 ГБ, то ее цена пока слишком высока и чуть более дорогая и популярная видеокарта GeForce RTX 5060 практически не оставляет ей шансов.

реклама





Если вы остановились на любой из четверки этих видеокарт, то следующем делом при выборе комплектующих для сборки игрового ПК будет выбор процессора. И этому нужно уделить особое внимание, так как не все модели процессоров будут для них оптимальны, а с некоторыми процессорами можно получить заметное падение производительности в играх. Которого можно было бы избежать, доплатив совсем немного. А начнем мы с самых недорогих моделей, походящих для сборки игрового ПК начального уровня.

Core i3-12100F

Изображение: Hardware Unboxed

Я поставил в список первым процессором старый добрый четырехъядерник Core i3-12100F, но, посмотрев на цены, понял, что эпоха ультрабюджетных сборок с новым процессором за 5000 рублей прошла, похоже, навсегда. Теперь самый дешевый процессор, который можно назвать игровым - это шестиядерник Ryzen 5 5500 для платформы AM4. Но у него есть ахиллесова пята в виде поддержки шины PCI Express только третьей версии, что вызовет заметное падение FPS практически на всех видеокартах из нашего списка.

Минимальный штраф к производительности получит Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, имеющая 16 линий PCIe, но такая сборка будет выглядеть более, чем странно. Поэтому у нас не остается выхода, кроме как продолжать собирать бюджетные ПК на Core i3-12100F с шиной PCI Express 4.0. И в паре с видеокартой GeForce RTX 5050 этот процессор покажет неплохую производительность почти во всех одиночных играх. Но, если вы хотите видеть стабильные 60 fps всегда, и комфортную производительность в онлайн-шутерах, то присмотритесь к более мощным процессорам из этого блога.

Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X

Изображение: Hardware Unboxed

Например, к Ryzen 5 5600 или его немного ускоренной версии Ryzen 5 5600X. Эти недорогие шестиядерники с большим объемом кэша третьего уровня, его у них 32 МБ, в некоторых онлайн-играх обгоняют даже Ryzen 5 8400F на новой архитектуре с памятью DDR5. Да и в целом у них очень неплохая игровая производительность за свои деньги, которая позволит собрать оптимальный ПК – «середнячок» с видеокартой GeForce RTX 5060. На этом ПК можно будет без проблем пройти все новые одиночные игры и получить отличный fps в Counter-Strike 2 и других популярных мультиплеерных играх.

реклама





Главное, не совершить ошибку в выборе материнской платы для них. Экономить на материнской плате и выбирать модели с чипсетами AMD B450 или AMD A520 нельзя. Они поддерживают только шину PCI Express 3.0 и подойдут для сборок только на процессорах Ryzen 5 5500 или Ryzen 5 5600G. Для Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X нужна материнская плата на базе чипсета AMD B550, который даст поддержку шины PCIe 4.0, например - MSI B550-A PRO. Да и система питания платы должна быть довольно качественной, с радиаторами, ведь несмотря на заявленный параметр TDP в 65 ватт, «кушают» эти процессоры в пике 76 ватт, что немало, а в разгоне могут перевалить и за сотню ватт.

Core i5-12400F

Изображение: Hardware Unboxed

Еще один процессор, который заметно подорожал за последнее время - шестиядерный Core i5-12400F. Причина - в дефиците и высокой стоимости оперативной памяти, когда все больше геймеров собирают ПК на базе более дешевой ОЗУ DDR4, и на материнских платах и процессорах среднего уровня, поддерживающих этот тип ОЗУ. Усредненная производительность Core i5-12400F находится примерно на уровне Ryzen 5 5600, а в онлайн-играх, где важен объем кэша L3, например, в Counter-Strike 2, он заметно уступает конкуренту от AMD.

Core i5-12400F отлично подойдет для сборок на базе видеокарты GeForce RTX 5060, и то, какой классический шестиядерник выбрать - от AMD или Intel, больше зависит от ваших субъективных предпочтений и набора игр. Ведь свое отставание от Ryzen 5 5600 в Counter-Strike 2 Core i5-12400F компенсирует большим fps в таких играх, как The Outer Worlds 2 или RUST.

Ryzen 7 5700X

Изображение: Hardware Unboxed

Но при сборке игрового ПК на базе видеокарт Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti уже лучше смотреть в сторону более мощных процессоров. Ведь они обгоняют мощную видеокарту прошлого, которую часто брали для игр даже в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей - Radeon RX 7700 XT. И лишь немного не дотягивают до такой модели, как GeForce RTX 4070, которая совсем недавно считалась почти топовым решением.

реклама





И чтобы реализовать потенциал этих видеокарт в полной мере, нужны процессоры с лучшей производительностью на ядро или большим количеством ядер, как Ryzen 7 5700X, который стал удачной дешевой версией популярного в прошлом восьмиядерника Ryzen 7 5800X. Сегодня с Ryzen 7 5700X доплата за два дополнительных ядра на платформе AM4 стала совсем небольшой, и если вы приверженец «камней» от AMD, то однозначно стоит выбрать восьмиядерник. Fps с ним, вырастет, конечно, не во всех играх, но плавность игрового процесса станет лучше, а фоновые задачи и Windows 11 будут меньше «дергать» процессор в играх.

Core i5-14400F

Для платформы LGA1700 увеличить количество ядер до более, чем шести будет уже заметно сложнее. И ядра эти будут не классические, а cоевые…энергоэффективные, к которым у многих геймеров сохраняется скептическое отношение. Но их поддержка в играх становится все лучше и если вы пользуетесь операционной системой Windows 11, то сможете реализовать их потенциал в полной мере. Например, у процессора Core i5-14400F есть четыре таких ядра в дополнение к шести основным, и в играх он будет немного шустрее, чем конкурент из стана AMD - Ryzen 7 5700X. А в некоторых играх, например, Marvel's Spider-Man Remastered, Starfield или The Riftbreaker разницу между ними можно будет ощутить даже без мониторинга, на глаз.

Core i5-12600KF

Изображение: Hardware Unboxed

Core i5-12600KF - это как Core i5-14400F «на стероидах». Частоты у него выше, множители и напряжения не заблокированы. Core i5-12600KF отлично разгоняется и отлично андервольтится, что будет хорошим выбором для тех геймеров, которые любят тихую работу ПК и низкие температуры. На нем без проблем возможен разгон ОЗУ до очень высоких частот, чем можно отчасти можно компенсировать использование устаревшей ОЗУ DDR4, а не DDR5 в новой игровой сборке. Ну а формула ядер у него такая же, как у Core i5-14400F - шесть мощных "P"-ядер и четыре малых "E"-ядра. Что касается энергопотребления, то в играх оно колеблется у отметки в 80 ватт, а в тяжелых задачах – 120 ватт, так что кулер ему нужен хороший.

Ryzen 5 5500X3D

Изображение: Hardware Unboxed

Платформа AMD AM4 продолжает удивлять, недавно компания AMD заявила о перевыпуске мощного игрового процессора Ryzen 7 5800X3D на новом техпроцессе, а выпущенный годом ранее еще один «X3D» процессор - Ryzen 5 5500X3D, набирает популярность на фоне дефицита ОЗУ и высокой стоимости ОЗУ DDR5. Цены на этот шестиядерник колеблются от 13500 до 20000 рублей, но в играх он быстрее таких моделей, как Core Ultra 5 225F, не говоря уже Ryzen 7 5700X.

Изображение: Hardware Unboxed

Что представляет из себя Ryzen 5 5500X3D? У него шесть ядер с довольно низкой частотой, частота всего 4000 МГц в бусте, теплопакет в 105 ватт и такой же объем кэша третьего уровня, как у старших X3D-братьев, равный 96 МБ. В играх он показывает себя отлично за свою стоимость, может обойтись обычным кулером с четырьмя теплотрубками и материнской платой среднего уровня с низкочастотной ОЗУ DDR4, скорость ОЗУ с таким объемом кэша L3 уже не так важна. Но нужно понимать, что это сугубо игровой камень и в тех задачах, где кэш задействован не так активно, как в играх, он показывает себя хуже старенького Ryzen 5 5600X.

Итоги

Как видите, для современных видеокарт начального и среднего сегмента можно выбрать несколько моделей процессоров и придется поломать голову при поиске оптимального. Какую конфигурацию выбрал бы я, покупая ПК летом 2026 года? Скорее всего процессор Core i5-12600KF и видеокарту Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, получив систему, способную справляться с играми в разрешении 1080p еще лет пять. А под конец я предложу вам посмотреть еще три записи в моем блоге:

Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы

Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков

Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424