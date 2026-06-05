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MLID: частота CPU AMD Zen 6 превысит 6,5 ГГц, предполагаемый Ryzen 9 10960X3D2 получит 312 МБ L2+L3
Дебют новинок ожидается в следующем году.
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Компания AMD работает над своими новыми процессорами на базе архитектуры Zen 6, подробностями о которых поделился информатор Moore's Law Is Dead (MLID), пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: OC3D

Утверждается, что настольные процессоры AMD на базе Zen 6 под кодовым именем Olympic Ridge и высокопроизводительные мобильные модели Gator Range получат по 12 ядер для каждого CCD и смогут разгоняться до частоты 6,5 ГГЦ и даже выше — по словам информатора, сотрудники AMD говорят о частоте 6,6+ ГГц в режиме boost.

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Как сообщает MLID, топовый процессор следующего поколения с кэш-памятью 3D V-Cache, который может получить название Ryzen 9 10960X3D2, обзаведётся 288 МБ кэш-памяти третьего уровня, что будет достигнуто благодаря 96 МБ 3D V-Cache для каждого CCD, а суммарный объём L2+L3 составит 312 МБ.

По данным информатора, гибридные процессоры AMD Medusa Halo могут получить до 26 ядер (2x12 Zen 6C+2 Zen 6 LP) и 48 вычислительных блоков RDNA 5 для iGPU, модели Medusa Halo Mini в топовой конфигурации оснастят 14 ядрами (4 Zen 6C+8 Zen 6c+2 Zen 6 LP) и 24 блоками RDNA 5, а APU Medusa Point могут обрести до 22 ядер (16 Zen 6C+4 Zen 6c+2 Zen 6 LP) и 8 блоков RDNA 4M.

Источник фото: NotebookCheck/ Moore's Law Is Dead/YouTube

Также сообщается, что AMD готовит APU начального уровня Bumblebee с шестью ядрами Zen 6 (2 Zen 6C+2 Zen 6c+2 Zen 6 LP) и встроенным графическим процессором RDNA 4 с 2-4 вычислительными блоками RDNA 4M.

По данным информатора, AMD официально представит свои новые процессоры на базе Zen 6, включая Olympic Ridge и Gator Range, в первой половине 2027 года — судя по всему, анонс состоится на выставке CES 2027.

#amd #zen 6
Источник: notebookcheck.net
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