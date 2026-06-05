Тестовый ПК снабдили видеокартой GeForce RTX 4070 Super.

Энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD продолжает тестировать процессоры прошлых поколений — в частности, в свежем видеоролике он сравнил возможности Intel Core i7-5775C и Core i7-4790K в целом ряде популярных игр.

Оба процессора имеют 4 ядра и 8 потоков, но Core i7-4790K может достигать тактовой частоты 4,4 ГГц, тогда как Core i7-5775C ограничен показателем 3,7 ГГц. Отличительной особенностью Core i7-5775C является наличие дополнительного чипа eDRAM объёмом 128 МБ, который способен выступать в роли L4-кэша, что может увеличить производительность, в том числе в играх.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

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Тестовая сборка, оснащённая видеокартой GeForce RTX 4070 Super и 32 ГБ оперативной памяти DDR3-1866, в разрешении 1080p обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Grand Theft Auto V Legacy (самые высокие настройки, FXAA): Core i7-5775C – 69 fps/48 fps, Core i7-4790K – 70 fps/50 fps

Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA выкл.): Core i7-5775C – 153 fps/70 fps, Core i7-4790K – 142 fps/66 fps

Cyberpunk 2077 (высокие настройки, средняя плотность толпы): Core i7-5775C – 60 fps/38 fps, Core i7-4790K – 60 fps/37 fps

Crimson Desert (высокие настройки): Core i7-5775C – 52 fps/33 fps, Core i7-4790K – 49 fps/31 fps

Forza Horizon 6 (пресет Ultra, TAA): Core i7-5775C – 79 fps/56 fps, Core i7-4790K – 74 fps/53 fps

Red Dead Redemption 2 (высокие настройки, качество текстур Ultra): Core i7-5775C – 68 fps/51 fps, Core i7-4790K – 69 fps/53 fps

Также эксперт протестировал встроенную графику представленных процессоров, хотя «весовые категории» явно разные — если Core i7-4790K оснащается обычным Intel HD 4600, то Core i7-5775C имеет более мощное встроенное графическое ядро Iris Pro Graphics 6200, дополненное, как было сказано ранее, 128 МБ eDRAM. Результаты тестов iGPU в разрешении 720p оказались следующими:

Counter-Strike 2 (самые низкие настройки): Core i7-5775C – 47 fps/35 fps, Core i7-4790K – 28 fps/22 fps

Grand Theft Auto V Legacy (самые низкие настройки, FXAA): Core i7-5775C – 58 fps/45 fps, Core i7-4790K – 35 fps/27 fps

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (низкие настройки): Core i7-5775C – 64 fps/55 fps, Core i7-4790K – 34 fps/27 fps

В целом, в ряде современных игр, включая Crimson Desert и Forza Horizon 6, процессор Core i7-5775C в паре с видеокартой RTX 4070 Super обеспечивает более высокие показатели fps по сравнению с Core i7-4790K, тогда как в большинстве других случаев результаты CPU примерно одинаковы. Ситуация меняется, когда используется встроенная графика — Core i7-5775C заметно опережает Core i7-4790K, хотя в данном сценарии использования речи о высоких настройках и разрешении 1080p не идёт.