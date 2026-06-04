До релиза через несколько месяцев подобных утечек может стать больше

На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2026 посетители смогли ознакомиться с платформой Intel под процессоры следующего поколения Nova Lake-S. Считается, что это первое появление сокета LGA 1954 на публике и в утечках. Сфотографирован он пользователем под ником @laurentschoice. Речь может идти о раннем образце какого-либо производителя материнских плат, но название этого производителя неизвестно.

Благодаря фотографии можно узнать о том, что сокет LGA 1954 обладает двойной системой крепления процессора. По размеру 45 x 37,5 мм этот сокет не отличается от LGA 1851, хотя количество контактов у него стало больше. Результатом станет совместимость с кулерами под LGA 1851, так что на этом компоненте при покупке нового процессора и материнской платы можно будет сэкономить.

Изображение: @laurentschoice

реклама

Процессоры Intel Nova Lake-S предложат до 52 вычислительных ядер. Впервые Intel предложит линейку процессоров с разными архитектурами, а именно Xe3 и Xe3P. Также могут быть представлены варианты APU, призванные конкурировать с предложениями AMD.

До конца года ожидается релиз процессоров как для настольных ПК, так и для мобильных компьютеров. Производители должны выпустить материнские платы с этим сокетом и флагманским чипсетом Z990.