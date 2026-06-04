В финском городе Кухмо, который находится всего в 70 километрах от российской границы, на продажу выставлена квартира-студия за один евро, а двухкомнатная квартира предлагается вообще бесплатно. Поскольку в восточном регионе Финляндии проживает теперь очень мало людей, а затраты на периодический ремонт могут превышать стоимость недвижимости, владельцы хотят от нее избавиться, сообщает издание Yle.
По словам агентов по недвижимости, предложения «бесплатных» квартир необычны, но они указывают на новое явление в Финляндии, когда владелец квартиры больше не нуждается в ней. Например, недвижимость 1970-х годов, обремененная высокими затратами из-за погашения крупного многолетнего кредита на ремонт, взятого жилищным кооперативом для замены 40-50-летних коммунальных систем, становится ненужным товаром, и владелец пытается избавиться от нее. Однако покупатель должен будет выплачивать задолженность по ремонту, подчеркивает Yle.
По данным ассоциации риелторов, эта тенденция будет усиливаться, особенно в регионах, испытывающих депопуляцию, где растет численность пожилого населения. В городе Кухмо в настоящее время проживает около 7300 человек, по сравнению с примерно 9500 в 2010 году. Прогнозы финских банков указывают на то, что почти 30% старого жилого фонда страны будет продано в течение следующих двух десятилетий.
По данным Национального статистического управления, Финляндия является одной из немногих стран ЕС, где наблюдалось значительное снижение цен на недвижимость. В то время как, например, в странах Центральной и Восточной Европы и некоторых странах Южной Европы цены выросли на 50-200% с 2010 года, в Финляндии цены упали на десяток процентов и более в зависимости от региона. Во многих регионах недвижимость перестала восприниматься как инвестиция.