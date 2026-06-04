Чрезвычайно низкие цены говорят о спаде на рынке жилья, который продолжается уже много лет.

В финском городе Кухмо, который находится всего в 70 километрах от российской границы, на продажу выставлена квартира-студия за один евро, а двухкомнатная квартира предлагается вообще бесплатно. Поскольку в восточном регионе Финляндии проживает теперь очень мало людей, а затраты на периодический ремонт могут превышать стоимость недвижимости, владельцы хотят от нее избавиться, сообщает издание Yle. Изображение: нейросеть qwen

По словам агентов по недвижимости, предложения «бесплатных» квартир необычны, но они указывают на новое явление в Финляндии, когда владелец квартиры больше не нуждается в ней. Например, недвижимость 1970-х годов, обремененная высокими затратами из-за погашения крупного многолетнего кредита на ремонт, взятого жилищным кооперативом для замены 40-50-летних коммунальных систем, становится ненужным товаром, и владелец пытается избавиться от нее. Однако покупатель должен будет выплачивать задолженность по ремонту, подчеркивает Yle.

По данным ассоциации риелторов, эта тенденция будет усиливаться, особенно в регионах, испытывающих депопуляцию, где растет численность пожилого населения. В городе Кухмо в настоящее время проживает около 7300 человек, по сравнению с примерно 9500 в 2010 году. Прогнозы финских банков указывают на то, что почти 30% старого жилого фонда страны будет продано в течение следующих двух десятилетий.

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По данным Национального статистического управления, Финляндия является одной из немногих стран ЕС, где наблюдалось значительное снижение цен на недвижимость. В то время как, например, в странах Центральной и Восточной Европы и некоторых странах Южной Европы цены выросли на 50-200% с 2010 года, в Финляндии цены упали на десяток процентов и более в зависимости от региона. Во многих регионах недвижимость перестала восприниматься как инвестиция.