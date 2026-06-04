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Fantoci
Bowers & Wilkins оценила новые флагманские колонки B&W 805 D5 с алмазным твитером в 15000 долларов
Продажи новой линейки 800 Series Diamond D5 ожидаются в начале сентября 2026 года.
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Британский производитель аудиосистем премиум-класса Bowers & Wilkins официально объявил о перезапуске своей культовой флагманской линейки акустических систем 800 Diamond. Главной новинкой обновленной серии стала компактная полочная модель B&W 805 D5, получившая фирменный высокочастотный излучатель с алмазным куполом и усовершенствованную конструкцию корпуса. Стоимость системы составит 15 000 долларов за пару, что на 76% превышает стартовую цену предыдущего поколения.

Источник: bowerswilkins.com

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Пятое поколение серии 800 Diamond (D5) получило ряд механических и электрических изменений, часть из которых заимствована из премиальной линейки Signature. Ключевым элементом архитектуры 805 D5 является фирменный алмазный твитер (Diamond Dome), который физически вынесли за пределы основного корпуса для минимизации акустических резонансов. За воспроизведение средних и низких частот отвечает драйвер Continuum FST.

Сообщается, что производитель полностью переработал внутреннюю архитектуру колонок. Модель оснащена обновленной системой внутренних распорок Matrix (технология Space Frame Bracing), модернизированной алюминиевой верхней панелью и новой опорной плитой с настроенным демпфером масс (Tuned-Mass Damping). В кроссоверах применяются новые компоненты и модифицированная проводка, установленные на цельноалюминиевой монтажной пластине. Данные аппаратные изменения направлены на гашение нежелательных вибраций кабинета.

Источник: bowerswilkins.com

Согласно опубликованным фотографиям, акустическая система B&W 805 D5 сохранила классический форм-фактор с изолированным излучателем и будет поставляться в четырех вариантах отделки: Stealth Black (черный), Warm White (белый), Light Walnut (светлый орех) и Dark Walnut (темный орех). Стоимость устройства существенно возросла по сравнению с прошлыми итерациями: если модель 805 D4 в 2021 году вышла на рынок с ценником $8 500, то базовая цена новой модели заявлена на уровне $15 000. Фирменные напольные стойки для установки акустики приобретаются отдельно.

Презентация линейки 800 Series Diamond D5 прошла 4 июня в рамках профильной выставки HIGH END в Вене. Согласно официальному заявлению Bowers & Wilkins, отгрузки дилерам начнутся в ближайшие месяцы, а полноценные розничные продажи по всему миру стартуют 9 сентября.

#аудиосистема #колонки #bowers &amp; wilkins #b&amp;w 805 d5
Источник: notebookcheck.net
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