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kosmos_news
Новый высокопроизводительный чип Rhea1 призван составить конкуренцию AMD, Intel и Nvidia
Это самый сложный процессор когда-либо разработанный в ЕС, но изготавливается он не в Европе.
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Французская компания SiPearl впервые продемонстрировала свой процессор ARM Rhea1 на выставке Computex IT в Тайбэе. Чип призван предложить Европе аппаратную альтернативу признанным производителям AMD, Intel и Nvidia. Европейская инициатива по процессорам (EPI) направлена на снижение зависимости от неевропейских производителей.Источник: SiPearl

Процессор Rhea1 основан на вычислительном кристалле, или процессорной базе, с 80 ядрами ARM Neoverse V1 и, по словам производителя, является самым сложным чипом, когда-либо разработанным в ЕС. Необходимые передовые производственные процессы недоступны в Европе, поэтому тайваньскому производителю чипов TSMC приходится изготавливать процессор, используя 6-нанометровую (N6P) технологию. SiPearl сообщает о недавнем получении первых функциональных образцов от TSMC.

Вокруг вычислительного кристалла расположены четыре так называемых стека высокоскоростной памяти (HBM2e) — особенно быстрая технология памяти. Вместе они обеспечивают емкость в 64 гигабайта. Для дополнительной памяти процессор имеет четыре канала памяти для оперативной памяти DDR5. Между стеками HBM расположены два незащищенных кристалла. Они служат исключительно для стабилизации всей конструкции. Такие фиктивные кристаллы распространены в серверных процессорах и ускорителях ИИ.

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Rhea1 был выпущен после многолетней задержки. По словам SiPearl, это произошло в основном по финансовым причинам. Необходимый раунд финансирования серии А занял на два года больше, чем планировалось. В результате новый чип уже технически устарел, как признает SiPearl. Тем не менее интерес со стороны отрасли высок: Rhea1 может извлечь выгоду из общего высокого спроса на серверные процессоры, вызванного продолжающимся бумом ИИ. Еще одно преимущество: 6-нанометровый технологический процесс снижает производственные затраты.

Преемник, Rhea2, в настоящее время находится на стадии проектирования. Он предназначен для использования в качестве высокопроизводительного процессора ARM для центров обработки данных. Компания ожидает значительно более быстрого прогресса по сравнению с проектом Rhea1.

#amd #nvidia #intel #процессор #чип #rhea1
Источник: heise.de
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