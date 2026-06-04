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Global_Chronicles
Европа представила пакет мер по снижению технологической зависимости от США и Китая
Еврокомиссия обнародовала Европейский пакет технологического суверенитета. Документ предполагает строительство собственного завода по производству чипов и утроение мощностей центров обработки данных.
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Десятилетиями Европа пользовалась инфраструктурой, которую создали и контролировали компании из США и Китая. Растущая геополитическая напряженность заставила Брюссель пересмотреть эту модель. 

Изображение: Android Headlines  

Европейская комиссия представила масштабный законодательный пакет. Его официальное название — Европейский пакет технологического суверенитета (European Tech Sovereignty Package). Цель инициативы — разработать собственные альтернативы в области полупроводников, ИИ и облачных вычислений.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила: Европа больше не может зависеть от внешних поставщиков основных технологий. А именно — от систем, которые обеспечивают работу больниц, стабильность электросетей и безопасность госуслуг. Новый закон о развитии облачных технологий и ИИ вводит строгие ограничения на хранение конфиденциальных государственных данных.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen) пояснила: ЕС хочет исключить ситуацию, когда критически важные системы имеют удаленный «аварийный выключатель» под контролем иностранных организаций. Особую проблему создает американский закон об облачных вычислениях. Он позволяет правоохранительным органам США запрашивать данные пользователей у американских компаний независимо от места расположения сервера. Поэтому Евросоюз намерен утроить внутренние мощности центров обработки данных за пять-семь лет.

Пакет также включает закон о чипах 2.0 (Chips Act 2.0). Новая версия законодательства, основанная на рамочном плане 2023 года, устраняет недостатки в цепочке поставок полупроводников. Приоритетное направление — строительство передового завода по производству чипов на территории Европы. Это приблизит производство оборудования к европейским дата-центрам и предприятиям.

Отдельное внимание уделяется переходу на открытое программное обеспечение. Франция уже переводит госведомства с Microsoft Teams и Zoom на местные аналоги. Европейский парламент, по данным Politico, отказывается от Google как поисковой системы по умолчанию на внутренних рабочих станциях в пользу французской альтернативы Qwant.

Пакет предстоит согласовать со всеми 27 странами-членами, Европарламентом и Советом ЕС. Некоторые эксперты предупреждают о риске изоляции от глобальных инноваций, но европейские лидеры считают такие меры необходимой защитой.

#искусственный интеллект #ии #европейский союз #облачные вычисления #технологический суверенитет
Источник: androidheadlines.com
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