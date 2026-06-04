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Global_Chronicles
Патент Geely раскрыл задний мост Galaxy Cruiser 700 с двумя двигателями и гидравлической муфтой
Новый патент Geely описывает конструкцию заднего моста для внедорожника Galaxy Cruiser 700. Два независимых электродвигателя соединяет гидравлическая муфта, которая автоматически перераспределяет крутящий момент при пробуксовке.
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Компания Geely впервые показала Galaxy Cruiser 700 в марте как конкурента Land Rover Defender. Тестовые образцы уже снимали в Китае. Новый патент раскрывает детали задней оси. 

Изображение: CarNewsChina

Архитектура Cruiser 700 построена на электрифицированной платформе, а не на адаптированном шасси с двигателем внутреннего сгорания. В оснащение входят трехмоторный полный привод, активная гидравлическая подвеска, двухрычажная подвеска спереди и сзади, а также интегрированная рамная конструкция кузова. Жесткость на кручение превышает 40 000 Н•м на градус.

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Обычный механический дифференциал позволяет колесам вращаться с разной скоростью в поворотах. Двухмоторная электрическая ось решает эту задачу иначе: каждое колесо приводит собственный двигатель, а скорость вращения регулируется электроникой. Проблема возникает, когда одно колесо попадает на скользкую поверхность и начинает вращаться вхолостую. Крутящий момент от его двигателя не может автоматически перейти на другое колесо.

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Патент CN118769884A предлагает решение. Два задних карданных вала соединяет гидравлический запорный механизм. Каждый мотор работает через свой редуктор на свое колесо. Между соосными валами находится узел из двух секций: одна содержит камеру с демпфирующей жидкостью, другая — рабочее колесо.

В нормальном режиме разница скоростей между валами небольшая. Сопротивление жидкости остается низким, колеса свободно вращаются в поворотах. Если одно колесо теряет сцепление, разница скоростей резко растет. Рабочее колесо начинает интенсивно перемешивать жидкость. Возникает вязкое сопротивление, которое противодействует разнице скоростей и передает часть крутящего момента через муфту.

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Многие электрические внедорожники имитируют блокировку дифференциала через тормозные системы — они притормаживают пробуксовывающее колесо. Geely предлагает аппаратное решение, которое срабатывает автоматически. Реакцию блокировки можно настраивать под характеристики жидкости, что позволит использовать разные режимы для асфальта и бездорожья. Компания не раскрывала точную конструкцию серийной оси, но патент дает понять, как новая архитектура будет работать при низком сцеплении.

#geely #патент #galaxy cruiser 700 #блокировка дифференциала #гидравлическая муфта #два электродвигателя #задний мост
Источник: carnewschina.com
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