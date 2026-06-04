Новый патент Geely описывает конструкцию заднего моста для внедорожника Galaxy Cruiser 700. Два независимых электродвигателя соединяет гидравлическая муфта, которая автоматически перераспределяет крутящий момент при пробуксовке.

Компания Geely впервые показала Galaxy Cruiser 700 в марте как конкурента Land Rover Defender. Тестовые образцы уже снимали в Китае. Новый патент раскрывает детали задней оси.

Изображение: CarNewsChina

Архитектура Cruiser 700 построена на электрифицированной платформе, а не на адаптированном шасси с двигателем внутреннего сгорания. В оснащение входят трехмоторный полный привод, активная гидравлическая подвеска, двухрычажная подвеска спереди и сзади, а также интегрированная рамная конструкция кузова. Жесткость на кручение превышает 40 000 Н•м на градус.

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Обычный механический дифференциал позволяет колесам вращаться с разной скоростью в поворотах. Двухмоторная электрическая ось решает эту задачу иначе: каждое колесо приводит собственный двигатель, а скорость вращения регулируется электроникой. Проблема возникает, когда одно колесо попадает на скользкую поверхность и начинает вращаться вхолостую. Крутящий момент от его двигателя не может автоматически перейти на другое колесо.

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Патент CN118769884A предлагает решение. Два задних карданных вала соединяет гидравлический запорный механизм. Каждый мотор работает через свой редуктор на свое колесо. Между соосными валами находится узел из двух секций: одна содержит камеру с демпфирующей жидкостью, другая — рабочее колесо.

В нормальном режиме разница скоростей между валами небольшая. Сопротивление жидкости остается низким, колеса свободно вращаются в поворотах. Если одно колесо теряет сцепление, разница скоростей резко растет. Рабочее колесо начинает интенсивно перемешивать жидкость. Возникает вязкое сопротивление, которое противодействует разнице скоростей и передает часть крутящего момента через муфту.

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Многие электрические внедорожники имитируют блокировку дифференциала через тормозные системы — они притормаживают пробуксовывающее колесо. Geely предлагает аппаратное решение, которое срабатывает автоматически. Реакцию блокировки можно настраивать под характеристики жидкости, что позволит использовать разные режимы для асфальта и бездорожья. Компания не раскрывала точную конструкцию серийной оси, но патент дает понять, как новая архитектура будет работать при низком сцеплении.