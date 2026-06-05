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Fantoci
Разработка линейки NVIDIA GeForce RTX 50 Super возобновлена, готовится RTX 5060 Super с 12 ГБ памяти
Серия GeForce RTX 50 Super неоднократно меняла статус: первоначально запланированная на I квартал 2026 года, она была перенесена на III квартал из-за дефицита 3-гигабайтных чипов GDDR7.
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Компания NVIDIA возобновила работу над линейкой потребительских графических ускорителей GeForce RTX 50 Super. По данным инсайдера MEGAsizeGPU (@Zed__Wang), производитель пересмотрел планы по выпуску видеокарт среднего ценового сегмента и отменил паузу в развитии данного проекта. Теперь "Зеленая команда" готовит к выпуску несколько моделей, включая версию RTX 5060 с увеличенным до 12 ГБ объемом видеопамяти. Главной технической особенностью грядущей серии станет массовый переход на более емкие чипы стандарта GDDR7.

Источник: wccftech.com

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Разработка линейки RTX 50 Super была приостановлена на фоне дефицита компонентов и приоритетного распределения производственных мощностей под ИИ-ускорители. Актуальные утечки свидетельствуют о том, что NVIDIA сформировала новую стратегию поставок: компания намерена отгружать графические процессоры и видеопамять едиными комплектами (бандлами) непосредственно AIB-партнерам, что должно нивелировать локальные кризисы снабжения.

Ключевым изменением в аппаратной части новых видеокарт станет внедрение модулей памяти GDDR7 объемом 3 ГБ, которые заменят используемые сейчас 2-гигабайтные микросхемы. Подобное инженерное решение позволит увеличить емкость видеобуфера на 50% без физического расширения разрядности шины. Текущая базовая модель RTX 5060 поставляется с 8 ГБ, тогда как обновленная модификация (предполагаемое коммерческое наименование — RTX 5060 Super или RTX 5060 12GB) получит 12 ГБ за счет установки четырех 3-гигабайтных модулей на 128-битную шину.

Источник: x.com

Спецификации старших решений также подвергнутся пересмотру в сторону увеличения объема VRAM. Согласно предварительной информации, GeForce RTX 5070 Super будет оснащена 18 ГБ памяти. Модели верхнего ценового сегмента в лице GeForce RTX 5070 Ti Super и GeForce RTX 5080 Super получат по 24 ГБ памяти GDDR7. Характеристики графических ядер (количество CUDA-процессоров) в старших версиях, согласно данным инсайдера, останутся идентичными ранним утечкам. В частности, RTX 5080 Super приписывают 10 752 CUDA-ядра, а RTX 5070 Super — 6 400.

Точные даты поступления видеокарт в розничную продажу не утверждены, однако выпуск новой линейки на глобальном рынке, по словам инсайдера, запланирован до конца 2026 года. Представители NVIDIA официально не подтверждали факт подготовки серии GeForce RTX 50 Super, а текущие публичные заявления компании по-прежнему сосредоточены на корпоративном сегменте и архитектуре для вычислений.

#nvidia #gddr7 #видеокарта 2026 #nvidia geforce rtx 50 super #rtx 5060 super
Источник: wccftech.com
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