Индустрия ПК готовится к реальности без новейших типов DRAM

Издание Tom's Hardware заявляет, что в скором времени в мире ПК произойдет массовое возвращение к эпохе DDR4. Данный факт неоспорим, поскольку на выставке Computex 2026 производители материнских плат и DIMM инициировали смену стратегии в пользу отката к DDR4 на фоне дефицита DDR5.

Tom's Hardware получило информацию из более чем шести источников, и все они говорят о возвращении вендоров к DDR4. ОЗУ DDR5 устанавливает высокий порог входа для сборки ПК, а платформы на DDR4, наоборот, демонстрируют повышенный спрос, что заставляет компании перестраивать производство.

реклама

Хотя стоимость построения типичного ПК на DDR4 будет более приемлемой, высокоскоростные системы собирать станет сложнее. Дело в том, что Samsung давно прекратила выпуск топовых чипов «B-die», а качественные характеристики большинства остальных микросхем DDR4 не позволят превысить частоту в 3600 МГц.

Изображение: ChatGPT

Что касается материнских плат, то по крайней мере два производителя заявили о наращивании поставок плат с DDR4 во второй половине 2026 года. Другие говорят об обновлении существующих линеек или их повторном выпуске позже в этом году.

Данный шаг вполне логичен, учитывая внушительное падение продаж материнских плат с DDR5 на 37% у некоторых брендов. Платы с DDR4, в свою очередь, наоборот, показывают значительный рост.

Производители процессоров также готовятся к возвращению DDR4. Так, AMD представила на выставке Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition, который не имеет ограниченного тиража и будет сходить с конвейера до тех пор, пока ситуация не изменится.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424