Палеонтологи Музея естественной истории в Лондоне пересмотрели окаменелости, которые хранились в архивах полтора века. Выяснилось, что гигантское существо, которое раньше считали ракообразным, на самом деле — самый крупный скорпион из известных науке.

В музее Музея естественной истории в Лондоне нашлось то, что никто не ждал. Образцы, собранные в XIX веке в Херефордшире, Вустершире и Уэльсе, пролежали в ящиках 150 лет. Только сейчас специалисты поняли, кого именно они нашли. Оказалось, что это скорпион.

Изображение: GB NEWS

Существо назвали Praearcturus gigas. Его длина сопоставима с собакой породы лабрадор. Передние клешни превышали 16 сантиметров. Жил этот скорпион 415 миллионов лет назад на территории современной Англии и Уэльса. В ту эпоху на суше еще не было лесов — только примитивные растения и грибы.

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Руководитель исследования, куратор коллекции ископаемых членистоногих доктор Ричард Ховард (Richard J Howard) объяснил: люди обычно представляют гигантских членистоногих в каменноугольных лесах рядом с огромными многоножками. Но Praearcturus жил как минимум на 50 миллионов лет раньше. Подтверждение того, что это скорпион, меняет представления о том, как и когда такие существа достигали огромных размеров.

Изображение: GB NEWS

Оригинальное описание 1871 года относило находку к гигантским ракообразным, похожим на мокриц. Современные методы и сравнение с недавно описанными видами позволили пересмотреть классификацию. Ученые также заметили на брюхе лопастевидные придатки, похожие на те, что есть у лобстеров. Эта особенность ставит Praearcturus в важную точку эволюции, когда животные только начинали выходить из моря. Соавтор исследования доктор Грег Эджкомб (Greg Edgecombe) отметил: граница между сушей и морем тогда была гораздо менее четкой. Возможно, эта линия скорпионов после первых попыток жить на земле вернулась обратно в воду.

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Скорпион обладал клешнями длиной более 16 см. Изображение: GB NEWS

Гигантские размеры тем более удивительны, что позже членистоногие достигали крупных форм благодаря высокому содержанию кислорода в атмосфере, которое создавали леса. У Praearcturus такого преимущества не было. Специалисты предполагают, что он стал хищником верхнего уровня из-за отсутствия конкуренции.