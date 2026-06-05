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Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из магазина App Store необходимостью соблюдать санкции
Если это окажется правдой, Google вскоре может поступить так же на Android
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«Русская служба Би-Би-Си» опубликовала комментарий американской компании Apple по поводу случившегося на этой неделе удаления российского мессенджера «Макс» из магазина приложений App Store. По словам представителя компании, она обязана соблюдать законы тех юрисдикций, в которых работает. По этой причине мессенджер был удалён, чтобы соблюсти требования наложенных санкций. Более развёрнутых объяснений по этому поводу не последовало.

Мессенджер пропал из магазина Apple 3 июня вечером. Пользователи, у которых «Макс» уже был установлен на аппаратах iPhone и iPad, перестали получать уведомления о поступлении сообщений. Представители пресс-службы мессенджера говорят, что установить его можно из магазина Google Play, Huawei AppGallery и RuStore, но всё это относится к системе Android.

Изображение: Макс

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По мнению аналитика Эльдара Муртазина, если объяснение Apple имеет под собой основание, очень скоро «Макс» может исчезнуть из магазина Google Play Store. Подобные санкционные удаления приложений из магазинов Apple и Google прежде всегда происходили почти одновременно.

Помимо вышеназванных магазинов, обладатели Android-устройств имеют возможность устанавливать приложения через файлы формата APK. Технически Google имеет возможность дистанционно удалять попавшие под санкции приложения с устройств пользователей, хотя вряд ли она станет так поступать. Также Муртазин полагает, что в ближайшие 2-3 года Google запретит устанавливать приложения через APK без своего разрешения.

#россия #смартфоны #apple #google #android #iphone #ios #планшеты #мессенджеры #макс
Источник: dtf.ru
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