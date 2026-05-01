Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)

Это самая мощная модель в линейке производителя без прямых аналогов, оснащённая одним портом с поддержкой режима 240 Вт (48 В, 5 А, PD 3.1) и пятью портами Type?C (по 100 Вт каждый). Перед покупкой важно сверить характеристики устройства с параметрами заряжаемой техники, а также использовать качественные кабели — это гарантирует корректную работу функции быстрой зарядки.
Оглавление

Вступление

Современный человек сталкивается с зарядкой мобильных устройств не только дома, но и на работе. Например, совсем недавно я столкнулся с тем, что нужно было организовать зарядку нескольких ТСД (терминал сбора данных). Каждое устройство поставлялось со своим кредлом для зарядки с интерфейсом Type-C. В комплекте были адаптеры и кабели, но всё это занимает много места и ещё для этого требуется электросетевой разветвитель на несколько портов, чтобы вставить туда эту кучу адаптеров.

Для меня оказалось проще купить один многопортовый адаптер питания типа GaN с универсальным выходным напряжением. Я брал такое устройство на максимальную выходную мощность 200 Вт, но бывают модели мощнее для того, чтобы можно было обеспечивать самых требовательных и мощных потребителей с интерфейсом Type-C. На данный момент максимальная мощность на один канал составляет 240 Вт, что соответствует 5 А при напряжении 48 В. Таких устройств сейчас не так много, но мне встречались игровые ноутбуки с адаптером питания на 240 Вт, но там напряжение было 20 В, а сила тока 12 А, поэтому вариант с такой зарядкой может не подойти, а значит нужно просто внимательнее изучать характеристики.

Поскольку у меня был опыт использования многопортовых зарядных станций, я решил поискать что-то очень мощное, например, на 500 Вт. От такого устройства можно было бы сразу подзаряжать несколько ноутбуков с разъёмом Type-C и поддержкой PD. Однако у обычных офисных моделей мощность зарядки не такая большая и составляет 65 – 100 Вт. Такие цифры обычно указывают на блоках питания, но по факту эти значения даже меньше. Поэтому если блок питания будет на пять или более портов, то к нему без проблем можно будет подключить одновременно пять устройств и не переживать о том, что мощности будет не хватать.

Получается неплохой вариант для офиса с несколькими сотрудниками, которые штатные зарядки используют дома, а на работе могут подзаряжать устройства от одной общей зарядной станции. Возможно, придётся запастись только качественными и длинными кабелями, но это уже мелочи. В итоге я обратил своё внимание на модель Ugreen Nexode X759. Это зарядная станция для настольной установки, у которой шесть портов, пять из которых Type-C, а один из них может обеспечивать как раз те самые 240 Вт, если такой вариант понадобится в перспективе.

Ugreen – известный производитель и я уже рассмотрел множество разных устройств для подзарядки: адаптеры питания, пауэрбанки и зарядные станции, но не такие мощные. Все они преимущественно оформлены в одном стиле за редким исключением, например, в форме роботов. Полностью рассматриваемая модель называется green Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger, артикул – X759. Выглядит всё просто как обычный многопортовый адаптер с толстым и длинным сетевым кабелем. Посмотрим, как это работает.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в коробке средних размеров, но она кажется непропорционально тяжёлой. Такое ощущение бывает, когда сначала берёшь алюминиевый кубик, а потом его подменяют на свинцовый. Вроде бы не очень большая коробка, а весит почти 2 кг. При этом снаружи находится только оболочка из плотного картона с цветной полиграфией.

Спереди можно заметить изображение самого устройства. Выглядит оно как небольшой прямоугольный брусок. Я уже рассматривал похожую модель на 100 Вт, но она была меньше и легче. Она также подключалась к сети через длинный силовой кабель.

Сверху можно заметить логотип на чёрной прямоугольной вставке. Кстати, фон упаковки преимущественно светлый и только по бокам он чёрный, как и сама коробка под чехлом. В левой части размещен столбец с пятью пунктами, которые описывают ключевые особенности устройства.

Прежде всего, это максимальная мощность – 500 Вт, что внушает уважение, ведь когда-то это было солидно даже для компьютера, а сегодня для ПК 1000 Вт – это нечто обыденное. Далее есть упоминание о термозащите. При достижении пороговых значений происходит уменьшение мощности заряда, хотя есть специальные алгоритмы распределения мощности по портам, о которых мы поговорим позднее. Затем производитель немного хвастается и уверяет, что MacBook 16 Pro заряжается до 70% всего за 1 час. Пока поверим на слово, но следом нам намекают, что здесь реализована поддержка стандарта PD 3.1 с режимом 240 Вт, и поэтому удивляться не приходится.

В самом низу указано, что в комплекте идет кабель длиной 2 м и есть поддержка стандарта PD 3.0 с максимальной мощностью 65 Вт.

Тут же упоминается, что это шестипортовый адаптер. Есть уточнение, что здесь пять разъёмов USB Type-C и один USB Type-A.

По бокам упаковки никакой информации не представлено. Небольшая спецификация прсутствует лишь с обратной стороны.

Модель Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger
Артикул Ugreen X759
Входное напряжение, ток 100-240 В, 50/60 Гц, 7 А
Выход USB Type-C1 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А / 36 В, 5 А / 48 В, 5 А = 240 Вт Макс
Выход USB Type-C2 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт Макс
Выход USB Type-C3 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт Макс
Выход USB Type-C4 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт Макс
Выход USB Type-С5 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт Макс
Выход USB Type-А1 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А / 10 В, 2 А = 20 Вт Макс
Максимальная выходная мощность 500 Вт
Применяемые протоколы быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, BC1.2, Устройство, док-станция Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge
Режимы зарядки Power Delivery: 3.1 – 240 Вт макс.;
Apple: 5 В, 2.4 А;
BC1.2: 5 В, 1.5 А;
Samsung AFC: 9 В, 12 В;
Huawei FCP: 5 В, 9 В, 12 В;
Huawei SCP: 3.3-10 В, 25 Вт;
Quick Charge 2.0: 5.В, 9 В, 12 В;
Quick Charge 3.0: 12 В макс.
Длина кабеля 2 м
Габариты 148 х 61 х 120 мм
Масса 1595 г

По традиции пришлось немного дополнить штатную таблицу со спецификациями, потому что важных характеристик мне найти не удалось. Пришлось лезть в дебри интернета и искать самостоятельно.

Пора заглянуть внутрь коробки.

Внутри коробки находится чёрный картонный лоток. Он достаточно плотный, поэтому в целом защита тут хорошая. Само устройство упаковано в белый полупрозрачный пакет и размещено по центру. Под лотком на самом дне можно найти несколько инструкций.

В комплекте есть только один кабель, который является сетевым удлинителем 220 В. Он достаточно толстый и состоит из трёх медных проводников 0.75 кв.мм. На одном конце стандартный компьютерный штепсель IEC, а с другого конца – евровилка с заземляющим контактом. Других кабелей, например, для заряда тут не предусмотрено.

Такой кабель продаётся отдельно или поставляется непосредственно с устройством, которое нужно заряжать.

Внешний вид

Корпус изготовлен из пластика двух цветов: серый и чёрный. Серый на двух квадратных боковых панелях. Поверхность матовая. На двух из них находится логотип производителя Ugreen и только на одной обозначена максимальная мощность 500 Вт.

Габариты устройства 148 х 61 х 120 мм. Устройство не совсем компактное, но это только полбеды. Вес составляет почти 1.6 кг, а это значит, что в кармане его не потаскаешь. А ещё это значит, что этот блок может весить больше, чем какой-нибудь компактный ноутбук.

В задней части расположено гнездо для подключения длинного сетевого кабеля. В данном случае его длина составляет 2 метра, но можно при желании купить длиннее. Гнездо тут стандартное на три контакта, как у обычного компьютерного блока питания.

С противоположной стороны от гнезда располагаются порты, которые поделены на две группы, хотя по факту их три. Это пять портов USB Type-C и один USB Type-А. Все они подписаны, а группа из разъёмов Type-C обведена линией.

По бокам устройства ничего нет, кроме логотипов производителя и указания максимальной мощности. Лишь сзади, где расположено гнездо подключения к электросети, есть массив текста. Здесь представлена подробная информация по портам, как в спецификации. Также есть сертификаты и контактные данные.

Снизу есть две крупных резиновых ножки для устойчивости, и чтобы устройство не скользило по столу. Больше тут описывать особо нечего. Интересен лишь момент распределения мощности по портам при совместном использовании. Здесь производитель всё подробно расписал.

Тестирование

Для экспериментов я использовал обычный USB-тестер, который показывает значение напряжения, силу тока и некоторые другие параметры. Также я давно уже обзавёлся кабелем, на котором написано USB 4 и 240 Вт. Однако самих потребителей с таким потреблением у меня просто нет.

Есть пара ноутбуков, но всё, что они могут – это 80 – 100 Вт. Поэтому желательно было найти хотя бы пять таких устройств, но эта затея не увенчалась успехом. У геймерских ноутбуков был свой проприетарный разъём, а через Thunderbolt они могли тоже брать не более 100 Вт.

Перед покупкой такого устройства желательно всё же убедиться в характеристиках зарядки оборудования, чтобы поддерживалось напряжение 36 или 48 В. На них данная зарядная станция на одном порту может выдавать ток 5 А. Если же у вас обычное напряжение 20 В, то можно рассчитывать на 5 А, но это всего 100 Вт. Возможно, кто-то искал именно такой вариант, чтобы одновременно подключить пять ноутбуков. В таком случае всё должно работать практически на максимуме возможностей.

Также по мере зарядки каждого устройства характеристики на каналах изменяются. В моём случае напряжение оставалось неизменным, но автоматически уменьшалась сила тока. Изменения происходят в несколько ступеней. Сначала значение снижается наполовину, потом ещё на четверть и в самом конце уже практически 0. Нагрев во время высокой нагрузки достаточно умеренный. Мне не удалось разогреть эту зарядку выше 44°C, хотя я старался и очень долго гонял её.

Заключение

В который уже раз убеждаюсь в том, что компания Ugreen делает качественные продукты с отличными характеристиками, где все заявленные характеристики всегда соответствуют. Их продукция выполнена в едином стиле, всё просто и понятно, а главное – качественно настолько, что придраться не к чему.

Продукция компании уже давно свободно продаётся на территории России, и её больше не нужно месяцами ждать из Китая. Сегодня её можно найти на любом маркетплейсе. Другое дело, что из-за популярности бренда цены заметно увеличились. Однако производитель старается выпускать самые инновационные и востребованные продукты, поэтому спрос на них стабильный.

Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759) – это по-своему уникальное и бескомпромиссное решение для тех, кому нужна мощная зарядная станция, предназначенное одновременно для нескольких устройств. Это может быть какая-то группа ноутбуков с мощностью заряда до 100 Вт (20 В, 5 А). У офисных устройств это обычно 65 Вт. Таже есть один порт, который способен работать в режиме 240W (48 В, 5 А) PD 3.1. У меня такого оборудования не нашлось. Возможно, именно на такой стандарт в ближайшей перспективе будут переводить игровые ноутбуки, поскольку на некоторых моделях я уже видел адаптеры питания на 240 Вт, но с проприетарным разъёмом и формулой заряда 20 В, 12 А.

Поэтому перед покупкой данного устройства лучше всего будет изучить характеристики зарядки оборудования, чтобы потом не было разочарования. Если всё укладывается в спецификацию, то проблем возникнуть не должно. Примерно то же самое касается функции быстрой зарядки. Нужно просто знать, в каком режиме осуществляется заряд устройства. Согласование контроллеров также может зависеть от используемого кабеля. Поэтому тут тоже важно не экономить, а использовать оригинальные или качественные аналоги, например, от Ugreen.

На данный момент это самая мощная модель и прямых аналогов нет. Одной из важнейших особенностей здесь является один порт с поддержкой режима 240W (48 В, 5 А) PD 3.1. Также есть пять портов Type-C, каждый из которых может обеспечить по 100 Вт. Возможно, именно из-за этих особенностей устройство стоит достаточно дорого.

Андрей Понкратов aka wildchaser

