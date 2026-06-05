GizmoChina составило список из пяти смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3, которые считает наиболее удачными в 2026 году. В подборку вошли модели Samsung, Xiaomi, OnePlus, Honor и RedMagic.

Snapdragon 8 Gen 3 остается востребованной платформой для флагманских телефонов. GizmoChina связывает интерес к таким моделям с ростом цен на память и советует смотреть на выбор издания внимательнее. В подборку вошли Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 12, Honor Magic 6 Pro и RedMagic 9S Pro+.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Изображение: GizmoChina

Samsung Galaxy S24 Ultra издание ставит на первое место для большинства покупателей. У смартфона 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 герц, высокой яркостью и прочной защитой дисплея. GizmoChina отдельно выделяет длительную программную поддержку: модель обещает семь крупных обновлений Android. Камеры тоже выглядят сильной частью телефона. Здесь стоит основная камера на 200 мегапикселей, 10-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным увеличением, 50-мегапиксельный перископический модуль с пятикратным увеличением и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Спереди установлена камера на 12 мегапикселей. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч, а поддержка зарядки включает проводной, беспроводной и обратный режимы.

Xiaomi 14 Ultra

Изображение: GizmoChina

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Xiaomi 14 Ultra GizmoChina описывает как флагман с богатым набором возможностей. У него 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой 120 герц, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и пиковой яркостью 3000 нит. Смартфон работает на Android 14 и обещает четыре крупных обновления системы. В основе камеры — четыре 50-мегапиксельных модуля: основной, телеобъектив с 3,2-кратным увеличением, перископический модуль с 5-кратным увеличением и сверхширокоугольная камера. Для селфи и видеосвязи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 90 ватт, беспроводную — 80 ватт, а также обратную беспроводную зарядку.

OnePlus 12

Изображение: GizmoChina

OnePlus 12 издание выделяет за большой экран, емкий аккумулятор и быструю подзарядку. У телефона 6,82-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 герц, пиковая яркость достигает 4500 нит. Смартфон получил батарею на 5400 мАч и поддерживает проводную зарядку до 100 ватт, а в США — до 80 ватт; беспроводная зарядка достигает 50 ватт. Камеры создали вместе с Hasselblad: здесь стоят 50-мегапиксельная основная камера, 64-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным зумом и 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Спереди установлена 32-мегапиксельная камера. GizmoChina отдельно отмечает, что смартфон обещает четыре крупных обновления Android, хотя по сроку поддержки он уступает Galaxy S24 Ultra.

Honor Magic 6 Pro

Изображение: GizmoChina

Honor Magic 6 Pro получил место в списке за экран, батарею и возможности съемки. У него 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой 120 герц и пиковой яркостью 5000 нит. Смартфон работает на Android 14 и тоже обещает четыре крупных обновления системы. В камере компания сделала упор на зум: основной модуль на 50 мегапикселей дополняет перископический телеобъектив на 180 мегапикселей с 2,5-кратным оптическим увеличением и сверхширокоугольная камера на 50 мегапикселей. Спереди стоит 50-мегапиксельная камера. Аккумулятор здесь емкостью 5600 мАч, есть проводная зарядка на 80 ватт, беспроводная на 66 ватт, а также обратная зарядка.

RedMagic 9S Pro+

Изображение: GizmoChina

RedMagic 9S Pro+ GizmoChina называет вариантом для тех, кому важнее всего игровая производительность. В этой модели стоит разогнанный Snapdragon 8 Gen 3, который должен давать более высокую пиковую скорость, чем обычная версия. Телефон также получил игровой чип, быструю память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. Для охлаждения здесь использованы активный вентилятор, крупная испарительная камера площадью 10182 квадратных миллиметра и термопаста для лучшего отвода тепла. В играх помогают боковые триггеры, высокая скорость отклика экрана и режим зарядки без прикосновений к дисплею. Данная модель оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-экраном, тройной камерой, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором на 5500 мАч с зарядкой на 165 ватт.