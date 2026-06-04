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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store бесплатно раздают стратегию Songs of Conquest в духе «Героев Меча и Магии»
Иногда в сервисе дарят действительно достойные продукты.
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Неоднозначная поговорка гласит, что дарёному коню в зубы не смотрят, подразумевая, что не нужно искать изъяны в том, что досталось вам бесплатно. Следовать этому правилу или нет, или же лучше предварительно спрашивать человека о том, что ему лучше подарить — это личное дело каждого. Epic Games Store следует правилу с «конём», поэтому, собственно, мы уже много лет как прекратили освещать новости, связанные с бесконечными раздаваемыми в нём подарками.

Сегодня, впрочем, редкое исключение из логики EGS: в магазине стартовала раздача пусть теперь и находящегося в тени Heroes of Might and Magic Olden Era, но всё-таки вполне достойного проекта под названием Songs of Conquest, во многом повторяющего игровой процесс «Героев».

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Предложение будет актуально ещё три дня — вплоть до вечера 7 июня. Важно, что Songs of Conquest можно «забрать» в том числе на учётную запись, зарегистрированную в российском регионе.

#epic games #epic games store #songs of conquest
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