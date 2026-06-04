В топ-10 доминируют видеоадаптеры Nvidia.

Сервис Steam опубликовал свежие данные об оборудовании, используемом клиентами игровой площадки, благодаря чему можно узнать о моделях видеокарт, являющихся наиболее популярными среди геймеров.

Источник фото: Nvidia

Согласно опубликованным данным, в мае 2026 года GeForce RTX 3060 заняла лидирующую позицию в рейтинге самых популярных видеокарт площадки Steam – на её долю пришлось 4,02 %, хотя она и потеряла 0,13 % в месячном исчислении. На втором и третьем местах оказались мобильная и десктопная GeForce RTX 4060, которые пользовались популярностью у 3,99 % (+0,01 %) и 3,74 % (-0,31 %) геймеров соответственно.

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Четвёртую позицию с показателем 3,28 % (+0,08 %) завоевала GeForce RTX 3050, на пятой строке разместилась GeForce RTX 5070, имеющая в своём активе 3,09 % (+0,08 %), на шестом месте расположилась GeForce GTX 1650, результат которой составил 2,7 % (+0,0 %), а на седьмом — GeForce RTX 5060, установленная в 2,58 % (-0,13 %) сборок.

На восьмом месте оказалась GeForce RTX 4060 Ti, которой отдали предпочтение 2,45 % (-0,12 %) пользователей Steam, девятая строчка оказалась за встроенной графикой AMD Radeon, на долю которой пришлось 2,42 % (+0,05 %), а замыкает десятку лидеров с показателем 2,27 % (-0,15 %) GeForce RTX 3060 Ti.

Наиболее популярными в мае были видеокарты с 8 ГБ видеопамяти, доля которых составила 25,89 % (-0,87 %), хотя к ним вплотную приближаются 16-ГБ модели, которым отдали предпочтение 24,05 % (+0,54 %) геймеров, тогда как на третьей строчке находятся 12-ГБ видеоадаптеры, имеющие в активе 12,77 % (-0,68 %).

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