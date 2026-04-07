У каждого опытного пользователя ПК есть набор полезных утилит, которые он собирает годами, отсеивая лишние и оставляя самые лучшие. В этом блоге я продолжу рассказывать про те утилиты, без которых не представляю себе работу за ПК. А если вы пропустили первую часть блога, то обязательно прочитайте ее - там я рассказываю от таких полезных, но малоизвестных программах как Gamminator, HideVolumeOSD и PotPlayer.

MiniTool Partition Wizard

Практически каждый пользователь ПК сталкивался с ситуацией, когда нужно работать с разделами накопителя. Создать системный диск С, изменить его размер или вовсе объединить два раздела в один. Долгое время для этих целей я пользовался случайными программами, которые находил на загрузочных флешках с операционной системой Windows PE. Но, как-то раз мне понадобилось сделать копию своей Windows на другой SSD и стал искать лучшую утилиту для этого. И ею оказалась MiniTool Partition Wizard, которая имеет практически все функции для работы с разделами.

Не умеет эта утилита только одно - сделать клон небольшого раздела SSD с установленной Windows на другой накопитель без форматирования, на котором уже есть данные. Но я нашел выход из этой ситуацию с помощью встроенных средств Windows. Для этого стоит сделать копии нужных разделов, включая загрузочные, а затем запустить командную строку от администратора, в ней запустить утилиту Diskpart и ввести следующие команды:

select volume N

format fs=fat32 или format fs=ntfs (в зависимости от того, какая файловая система на разделе).

assign letter=Z (присваиваем букву Z этому разделу).

exit (выходим из Diskpart)

Далее вводим в командную строку:

bcdboot C:\Windows /s Z: /f ALL (где C: — диск с файлами Windows, Z: — буква, которую мы присвоили скрытому разделу).

Если у вас несколько ОС Windows, повторите команду для второй копии (с новым расположением файлов).

diskpart

list volume

select volume N (номер скрытого тома, которому мы присваивали букву)

remove letter=Z (удаляем букву, чтобы том не отображался в системе, когда мы перезагрузимся).

exit

Acronis True Image

Еще одна полезная утилита для работы с разделами и клонирования дисков - Acronis True Image, но на моем ПК она установлена для создания автоматических бэкапов. Делает она это уже несколько лет и еще ни разу не подвела меня. Утилита может делать бэкап отдельных файлов и папок и даже целых разделов. И на моем ПК процесс бэкапа происходит так - каждый вечер на другой ПК по сети копируются все важные папки.

Это папки Документы, Рабочий стол, Изображения, сохранения игр и папка с портабельным браузером Mozilla Firefox. А раз в неделю делается еще и слепок системного раздела, что позволит восстановить работу Windows в случае сбоя из-за вредоносных программ, кривых обновлений от Microsoft и даже выхода из строя SSD. Утилита Acronis True Image установлена у меня довольно старой версии, аж 2019 года, но ее функционала мне хватает, да и нагрузка на ПК от ее работы практически незаметна.

File Converter

Наверняка вам знакома ситуация, когда нужно срочно отправить изображение по электронной почте или в мессенджер, а оно слишком большое или имеет не самый популярный формат, например, GIF, PNG или WebP. И приходится запускать программу конвертации изображений, искать ею нужные файлы, запускать конвертацию изображений и проверять результат. Это долго и неудобно и, если вам требуется делать это часто, пригодится утилита, которая конвертирует изображения в нужный формат прямо из контекстного меню.

Например - File Converter, которой я пользуюсь уже несколько лет и пока еще не нашел более удобного аналога. Установив ее, вам нужно только лишь кликнуть по одному или нескольким изображениям и выбрать тот формат, в который нужно их конвертировать. Но эта утилита может конвертировать не только изображения, но еще и аудио и видео файлы, что делает ее просто незаменимой.

PowerToys

Еще одна утилита, которая пригодится для быстрой конвертации изображений - PowerToys от Microsoft. Вернее, это уже целый пакет полезных утилит для опытных пользователей ПК, которым можно посвятить отдельный блог. Но из всего этого разнообразия чаще всего я пользуюсь функцией изменения размера изображений, работающего прямо из контекстного меню. И можно в пару кликов превратить "тяжелые" фото, снятые смартфоном, в изображения с разрешением 1920x1080 пикселей или 2560x1440 пикселей, пригодные к размещению на сайтах.

Еще одна полезная фишка PowerToys, которой я пользуюсь постоянно, это возможность переназначения клавиш. Например, я часто играю в стратегию Disciples II и постоянно загружать быстрое сохранение комбинаций клавиш Ctrl+L не очень удобно. И я просто назначаю это сочетание клавиш на кнопку "*" на цифровой клавиатуре и загружаю сохранения после ее нажатия. А еще я повесил сочетание клавиш Win + PrntScrn на клавишу Scroll Lock и ее нажатие делает снимок экрана и сохраняет его в папку Изображения.

HiBit Uninstaller

Наверняка вы сталкивались с такой особенностью стандартной программы деинсталляции в Windows, как удаление программ только по одной за раз. Это неудобно и часто требует больших затрат времени, когда какая-либо из программ "думает" пару минут, прежде чем исчезнуть из списка установленных. И ища альтернативу, которая позволит удалять сразу несколько программ за раз, я наткнулся на утилиту HiBit Uninstaller, которая, как оказалось, имеет еще массу полезных функций.

HiBit Uninstaller позволяет работать с расширениями браузеров, их можно быстро удалять и искать про них информацию в интернете. В утилиту встроен мощный менеджер автозагрузки, который не только позволит включить или выключить любую программу, но и сразу проверить ее на сайте VirusTotal. Утилита дает и удобный доступ к планировщику Windows, позволяя скрыть все записи программ от Microsoft и сосредоточиться на пользовательских программах.

Еще HiBit Uninstaller может выполнить глубокую очистку диска, включать и выключать службы Windows, управлять точками восстановления системы, принудительно удалять не удаляемые программы, уничтожать файлы без возможности восстановления, работать с обновлениями Windows и компонентами программ, которые не видно в стандартном деинсталляторе от Microsoft. Одним словом - это целый многофункциональный комбайн, который пригодится любому опытному пользователю ПК.

Camel Disc Catalog

Если вы застали начало нулевых годов и у вас был ПК в то время, то наверняка вы помните массу утилит для каталогизации файлов на оптических дисках CD или DVD. Например, Search My Disks или Melomania. Они были удобны для этой цели, чтобы знать, на каких дисках какие файлы лежат, без загрузки диска в привод. И, казалось бы, какой толк от подобных утилит в 2026 году, да еще на ПК в котором уже больше 10 лет нет привода DVD? Но, как оказалось, польза от них есть, и я уже много лет использую утилиту Camel Disc Catalog на своем ПК.

Она оказалась очень удобной для создания каталога тех файлов, что лежат на внешних жестких дисках, позволяя смотреть их дату, размер и размещение без подключения HDD к ПК. Когда количество ваших внешних HDD перевалит за три-четыре штуки, а объем хранимых данных на них - за пару терабайт и более, вы сразу оцените возможность каталогизации файлов на них с помощью Camel Disc Catalog.

Кстати, если вы захотите обзавестись новым внешним жестким диском, то стоит смотреть в сторону моделей с объемом не менее 2 ТБ, как наиболее оптимальным.

Media Preview

Еще одна полезная утилита для тех, кто держит на жестких дисках массу файлов, но на этот раз видеофайлов - Media Preview. Представьте, что у вас есть масса видеофайлов, снятых смартфоном, а их названия совершенно не позволяют понять, что за контент на них. Трудно понять это и по превью, автоматически создаваемым Windows, которые обычно показывают кадры из самого начала видео. И с этой проблемой поможет разобраться утилита Media Preview, которая работает с "превьюшками" файлов и позволяет делать массу действий с ними. Настроить их яркость, тип рамки и главное - тайминг видео, из которого будут браться кадры для них.

Movavi Photo Editor

Я отношусь к той категории пользователей ПК, для которых профессиональные утилиты по работе с графикой уровня Adobe Photoshop слишком сложны, а функций стандартного Paint уже не хватает. Мне нужна утилита, которая позволит быстро подкрутить яркость и контрастность картинки, обрезать края, наложить текст или еще одно изображение. Adobe Photoshop для этого слишком тяжел и неповоротлив, и для этих целей я давно использую утилиту Movavi Photo Editor. Запускается она мгновенно, все нужные функции всегда под рукой и обработать фото можно за считаные секунды.

Итоги

На этом я завершаю очередную статью про полезные утилиты на моем ПК, а в конце, как всегда, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

