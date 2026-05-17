This_is_the_way
Российский инженер создал гусеничный беспилотный трактор для работы в поле
Машина оснащена системой машинного зрения с ИИ, навигацией с сантиметровой точностью и может выполнять вспашку, посев, опрыскивание и уборку.

Российский инженер получил патент на полностью беспилотную многофункциональную платформу для сельского хозяйства. Устройство представляет собой гусеничное шасси с установленными на нём кузовом и рабочей платформой. По центру конструкции закреплены две телескопические опоры, на которых, в свою очередь, смонтирована перекладина, идущая поперёк движения. К этой перекладине подсоединяют любые навесные орудия — плуги, сеялки, опрыскиватели или жатвенные агрегаты. Таким образом одна машина может пахать, сеять, обрабатывать пестицидами и убирать урожай.

Изображение: Flux

Управляет всей техникой бортовой компьютер с главным контроллером. Ориентация в пространстве осуществляется через модуль GNSS RTK — спутниковая система с точностью до сантиметров — а также антенны точного позиционирования, камеру наблюдения и блок технического зрения. Ключевая особенность разработки — встроенный модуль машинного зрения на основе искусственного интеллекта. Он в реальном времени сканирует поле, распознаёт любые препятствия (камни, ямы, животных или людей) и самостоятельно корректирует маршрут.

Для подстраховки на платформе установлены контактные датчики — от одной до тысячи штук в зависимости от модификации. Силовая установка включает двигатель внутреннего сгорания, масляный насос и гидравлическую систему, которая приводит в действие навесное оборудование. По словам автора разработки, он добился полной автоматизации обработки сельскохозяйственных культур и существенно расширил возможности обычных тракторов. Робот может трудиться круглосуточно без перерывов и с высокой точностью, что особенно важно для крупных агрохолдингов. Патент на изобретение уже оформлен.

#россия #патент #беспилотная техника #агротехнологии #инженер #беспилотная платформа #агротехника #агротехнические работы #беспилотная агротехника
Источник: www1.ru
