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Аэрофлот получит вторую партию импортозамещённых МС-21-310 из 90 самолётов
Сертификационные полёты машины активно продолжаются, в 2027 году начнутся ее поставки самому крупному российскому авиаперевозчику.
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3 июня стало известно, что пассажирский самолет МС-21-310, оснащенный отечественным двигателями ПД-14, будет поставлен своему первому заказчику — «Аэрофлоту». Российский крупнейший аиваперевозчик получит как первую партию из 18 машин, так и вторую, более значительную — уже из 90 самолетов. Об этом в разговоре с ТАСС заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.Фото: ОАК

Однако произойдет это только после завершения испытаний и успешной сертификации, предположительно, в следующем году. На данный момент масштабная программа импортозамещения некогда разработанного на международном уровне самолета МС-21, по всей видимости, в значительной степени завершена.

В целом группа компаний «Аэрофлот» планирует пополнить свой флот 200 новыми самолетами МС-21-310 к концу 2033 года. Однако первый самолет, как ожидается, поступит в эксплуатацию не раньше следующего года.

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Иркутский авиационный завод (ИАЗ) получил самый крупный для постсоветского периода гарантированный заказ на самолеты. При этом, как подчеркивают эксперты, этот заказ весьма важен как для самого завода, так и для авиапервозчика, поскольку фактически «Аэрофлот» контролируется государством.

Также отмечается, что гарантированный крупный заказ на самолеты призван снизить стоимость машин для «Аэрофлота». Компания в свою очередь получит конкурентоспособные аналоги зарубежных лайнеров.

Заявленная дальность полета МС-21-310 на этапе сертификационных испытаний оценивается в 4000 км. Первый серийный MS-21-310 был передан из ангара окончательной сборки в отдел летных испытаний ИАЗ 30 мая. Тем временем завод пытается еще больше увеличить темпы производства MS-21-310. Генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов заявил, что «планируется и дальше наращивать темпы серийного производства, чтобы достичь уровня 36 самолетов в год».

#россия #авиация #самолет #мс-21 #аэрофлот
Источник: tass.ru
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