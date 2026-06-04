Сертификационные полёты машины активно продолжаются, в 2027 году начнутся ее поставки самому крупному российскому авиаперевозчику.

3 июня стало известно, что пассажирский самолет МС-21-310, оснащенный отечественным двигателями ПД-14, будет поставлен своему первому заказчику — «Аэрофлоту». Российский крупнейший аиваперевозчик получит как первую партию из 18 машин, так и вторую, более значительную — уже из 90 самолетов. Об этом в разговоре с ТАСС заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Фото: ОАК

Однако произойдет это только после завершения испытаний и успешной сертификации, предположительно, в следующем году. На данный момент масштабная программа импортозамещения некогда разработанного на международном уровне самолета МС-21, по всей видимости, в значительной степени завершена.

В целом группа компаний «Аэрофлот» планирует пополнить свой флот 200 новыми самолетами МС-21-310 к концу 2033 года. Однако первый самолет, как ожидается, поступит в эксплуатацию не раньше следующего года.

реклама

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) получил самый крупный для постсоветского периода гарантированный заказ на самолеты. При этом, как подчеркивают эксперты, этот заказ весьма важен как для самого завода, так и для авиапервозчика, поскольку фактически «Аэрофлот» контролируется государством.

Также отмечается, что гарантированный крупный заказ на самолеты призван снизить стоимость машин для «Аэрофлота». Компания в свою очередь получит конкурентоспособные аналоги зарубежных лайнеров.

Заявленная дальность полета МС-21-310 на этапе сертификационных испытаний оценивается в 4000 км. Первый серийный MS-21-310 был передан из ангара окончательной сборки в отдел летных испытаний ИАЗ 30 мая. Тем временем завод пытается еще больше увеличить темпы производства MS-21-310. Генеральный директор ИАЗ Андрей Сойнов заявил, что «планируется и дальше наращивать темпы серийного производства, чтобы достичь уровня 36 самолетов в год».