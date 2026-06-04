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Названы получатели первых четырёх импортозамещённых Ту-214 в 2026 году
Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что Казанский авиазавод поставит 4 полностью российских лайнера в текущем году. Один борт уже передан эксплуатанту. Всего законтрактовано 11 машин для коммерческих перевозчиков, включая Red Wings и потенциально S7.
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Казанский авиационный завод имени Горбунова (входит в состав ПАО «Туполев») завершит 2026 год передачей четырёх самолётов Ту-214, собранных исключительно из отечественных компонентов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Один из лайнеров уже передан заказчику и введён в эксплуатацию.

Изображение: Flux

По словам Алиханова, в настоящий момент ведутся переговоры о поставках Ту-214 двум авиакомпаниям — Red Wings и S7. При этом представители S7 ранее выражали заинтересованность в заключении контракта примерно на сто таких воздушных судов. «Всего у нас законтрактовано 11 машин для коммерческих эксплуатантов», — уточнил министр.

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Глава Минпромторга подчеркнул, что авиастроительное предприятие уже перешло к серийному выпуску обновлённых лайнеров. Параллельно ведётся наращивание производственных мощностей для увеличения темпов сборки. Также, по словам Алиханова, выполняется программа поставок специальных модификаций Ту-214 для государственных заказчиков, и эта задача остаётся приоритетной.

Напомним, что импортозамещённая версия среднемагистрального самолёта получила одобрение главного изменения типовой конструкции в декабре 2025 года. Документ закрепил замену всех иностранных систем, агрегатов и комплектующих на российские аналоги. После этого лайнер успешно прошёл полный цикл сертификационных испытаний, подтвердив соответствие заявленным лётным и эксплуатационным характеристикам.

#гражданская авиация #оак #ростелеком #поставки #ту-204 #капо имени с. п. горбунова #окб туполева
Источник: www1.ru
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