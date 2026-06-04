Детали летательного аппарата изготавливаются методом 3D-печати, часть из них — из угленаполненного пластика.

Группа студентов Московского авиационного института (МАИ) создала компактный дрон для выполнения разноплановых операций. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа весом всего 3 кг может как доставлять посылки и грузы в определенный географический район (зону), так и использоваться для помощи людям во время чрезвычайных происшествий, пишет ресурс Aex.ru.

Фото: МАИ

Благодаря небольшому весу, дрон можно запускать непосредственно с рук, что обеспечивает мобильность использования аппарата. При этом, беспилотник способен нести и затем сбрасывать груз массой 1,5 кг.

Разработчики дрона рассказали, что груз располагается внутри фюзеляжа летательного аппарата, он жестко фиксируется на специальном поддоне. К этому поддону прикрепляется парашют, который раскрывается при сбрасывании. Соответствующий механизм активируется как автоматически, так и в ручном режиме. Заявленная точность приземления составляет 2,5 метра от цели.

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Представленный студентами МАИ прототип способен находиться в полете около одного часа на максимальной высоте 150 метров. Дрон развивает скорость до 150 км/ч, то есть практически, как автомобиль на трассе. При сбросе груза аппарат должен снизиться к земле на расстояние около 10 метров.

Особенность конструкции дрона в том, что множество элементов изготовлены методом 3D-печати, а некоторые из них — из угленаполненного пластика. Конструкции придают жесткость лёгкие, но очень прочные карбоновые профили. Дрон поднимается в воздух, благодаря тянущим винтам на передней кромке крыла.

Студенты получили от института все необходимые на разработку прототипа ресурсы, а также доступ к лаборатории и специальной площадке для летных испытаний. По словам разработчиков, дрон можно увеличить в размере и соответственно грузоподъемность. Кроме того, есть возможность установить дополнительное оборудование или датчики для выполнения различных операций.