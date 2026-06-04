Lada Niva Legend («Нива Легенд») получила бензиновый 8-клапанник и прочие улучшения, а продажи новой машины стартуют уже в конце лета — начале осени.

В первый день проведения Международного экономического форума в Санкт-Петербурге «АВТОВАЗ» представил прототип модернизированной Lada Niva Legend («Нивы Легенд»). Производитель решил в очередной раз обновить трехдверную «Ниву» в преддверии знаменательного события — в следующем году эта модель отмечает 50-летний юбилей. Первый серийный образец ВАЗ-2121 сошёл с конвейера ВАЗа 5 апреля 1977 года. Фото: news.drom.ru

Niva Legend — это современное название советского и российского полноприводного внедорожника малого класса; раньше автомобиль был известна как ВАЗ-2121 («Нива»), а затем — Lada 4x4. В обновленной версии имеется бензиновый двигатель с рабочим объёмом 1,8 литра и головкой блока цилиндров на 8 клапанов. Такой же двигатель уже был установлен в Lada Niva Travel. Его мощность оценивается в 90 л.с., то есть на 8 л.с. больше, чем у классического для «Нивы» 1.7-литрового карбюраторного двигателя.

Niva Legend впервые получит фронтальную водительскую подушку безопасности (передней боковой подушкой машина оснащается с 2019 года). Интегрирован единый ключ для замка зажигания и дверей (ранее было два разных ключа).

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В новой версии имеется модернизирована подвеска, благодаря чему улучшилась плавность хода машины и в целом управляемость. Как и у Lada Niva Travel, в «Ниве Легенд» раздаточная коробка стала управляться одним механическим рычагом. Ранее пониженная передача и блокировки управлялись двумя рычагами.

Также изменения коснулись передних тормозных дисков (они теперь вентилируемые) и системы шумоизоляции внутри авто. Впервые наружная обшивка кузова «Нивы» отштампована из двусторонней оцинкованной стали. Продажи модернизированной версии начнутся в конце лета — начале осени.