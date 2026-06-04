На презентации Sony State of Play компания Capcom анонсировала дату выхода новой части серии Onimusha и демоверсию проекта. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Геймплей можно оценить уже сейчас

Сюжет разворачивается в Киото начала эпохи Эдо. Главного героя, Дзевачи Омаэ, ждут полчища демонов, угрожающих мирным жителям города. Ему предстоит сразиться с силачом Ганрю и другими врагами.

Изображение: Capcom

Боевая система строится на приёмах фехтования с упором на реализм, где важны парирование и отражение атак. Вернулась фирменная механика серии Иссин — поглощение душ врагов для восстановления здоровья. Игроки получат сверхчеловеческие способности через силу Они: энергия разрушает вражескую защиту, шкала заполняется за счёт уклонений и контратак. Новые механики включают комбо, навыки перемещения вроде бега по стенам открывают доступ к скрытым областям.

Изображение: Capcom

Изображение: Capcom

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Демоверсия предлагает первые 30 минут игры, позволяя оценить героя и механики боя. Прогресс из демо не переносится в финальный релиз, но сохранение даёт специальные внутриигровые бонусы. Проект продолжает знаменитую серию, объединяющую исторический сеттинг и мистические элементы.