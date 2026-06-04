Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Релиз приключенческого экшена Onimusha: Way of the Sword состоится 25 сентября
На презентации Sony State of Play компания Capcom анонсировала дату выхода новой части серии Onimusha и демоверсию проекта. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Геймплей можно оценить уже сейчас
реклама

Сюжет разворачивается в Киото начала эпохи Эдо. Главного героя, Дзевачи Омаэ, ждут полчища демонов, угрожающих мирным жителям города. Ему предстоит сразиться с силачом Ганрю и другими врагами. 

                                                                      Изображение: Capcom

Боевая система строится на приёмах фехтования с упором на реализм, где важны парирование и отражение атак. Вернулась фирменная механика серии Иссин — поглощение душ врагов для восстановления здоровья. Игроки получат сверхчеловеческие способности через силу Они: энергия разрушает вражескую защиту, шкала заполняется за счёт уклонений и контратак. Новые механики включают комбо, навыки перемещения вроде бега по стенам открывают доступ к скрытым областям.

                                                                         Изображение: Capcom

                                                                      Изображение: Capcom

реклама

Демоверсия предлагает первые 30 минут игры, позволяя оценить героя и механики боя. Прогресс из демо не переносится в финальный релиз, но сохранение даёт специальные внутриигровые бонусы. Проект продолжает знаменитую серию, объединяющую исторический сеттинг и мистические элементы.

#capcom #onimusha: way of the sword #sony state of play
Источник: invenglobal.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Saronic спустила на воду первое беспилотное судно Marauder с дальностью хода до 5400 морских миль
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Самый мощный атомный ледокол в мире планируется передать флоту в конце 2029 года
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
Фото: в Нижнем Новгороде началось создание товарных запасов автомобилей возрождённого бренда Volga
НАСА подтвердило взрыв метеорита над северо-востоком США мощностью 230 тонн в тротиловом эквиваленте
Новая силовая установка Caterpillar преобразовывает любую дизельную технику в электрическую
Эксперт протестировал пять моделей Ryzen 5 разных поколений от Ryzen 5 3600 до 9600X в ряде игр

Популярные статьи

Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter