Сюжет разворачивается в Киото начала эпохи Эдо. Главного героя, Дзевачи Омаэ, ждут полчища демонов, угрожающих мирным жителям города. Ему предстоит сразиться с силачом Ганрю и другими врагами.
Изображение: Capcom
Боевая система строится на приёмах фехтования с упором на реализм, где важны парирование и отражение атак. Вернулась фирменная механика серии Иссин — поглощение душ врагов для восстановления здоровья. Игроки получат сверхчеловеческие способности через силу Они: энергия разрушает вражескую защиту, шкала заполняется за счёт уклонений и контратак. Новые механики включают комбо, навыки перемещения вроде бега по стенам открывают доступ к скрытым областям.
Изображение: Capcom
Изображение: Capcom
Демоверсия предлагает первые 30 минут игры, позволяя оценить героя и механики боя. Прогресс из демо не переносится в финальный релиз, но сохранение даёт специальные внутриигровые бонусы. Проект продолжает знаменитую серию, объединяющую исторический сеттинг и мистические элементы.