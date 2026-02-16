РБК со ссылкой на источники на IT-рынке сообщает о планах «Яндекса» запустить новый сервис такси Fasten.

В марте у «Яндекса» станет на один такси-сервис больше. Компания запускает Fasten — отдельное приложение, рассчитанное на молодых пользователей. Информацию подтвердили источники РБК.

Автор фото: Ермохин Сергей

Fasten не будет копировать дизайн «Яндекс Go» или других продуктов компании. Цвета и оформление сделают с нуля. Главная фишка — только такси. Никаких курьеров, самокатов или доставки.

В компании пояснили: 10–15% клиентов хотят простое приложение, где можно вызвать машину и ничего больше. Для них и затеяли этот проект.

Цены и позиционирование тоже будут свои, заточенные под молодежную аудиторию в городах-миллионниках. Эксперты говорят: если Fasten привлечет новых клиентов, рынку это плюс. Но есть риск, что молодежь просто перетечет из «Яндекс Go», и компания сама у себя заберет аудиторию.