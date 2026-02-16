TweakTown сообщает о заявлении генерального директора по искусственному интеллекту Microsoft Мустафы Сулеймана: ИИ может заменить офисные должности в течение 18 месяцев.

Руководитель ИИ-подразделения Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) сделал заявление, которое вряд ли обрадует офисных сотрудников. В интервью Financial Times топ-менеджер объяснил, почему через год-полтора многим сотрудникам придется искать новую работу — их обязанности полностью перейдут к нейросетям.

Мустафа Сулейман - фото издания TweakTown

По словам Сулеймана, искусственный интеллект уже через 12-18 месяцев достигнет человеческого уровня производительности в большинстве профессиональных задач. Он открыто перечислил специальности, которые могут попасть под увольнение: юристы, бухгалтеры, проект-менеджеры, маркетологи. Иначе говоря, любой, чья работа сводится к сидению за компьютером и обработке информации.

В Microsoft уже видят, как это работает на практике. В разработке программного обеспечения нейросети для написания кода стали обычным делом, а не экспериментом. Сулейман уверен — остальные отрасли ждет то же самое.

Прогноз Сулеймана перекликается с тем, что говорят другие игроки рынка. Глава Anthropic Дарио Амодей (Dario Amodei) считает, что ИИ заменит половину низкооплачиваемых офисных сотрудников. Некоторые аналитики идут дальше и предсказывают массовые увольнения, которые поднимут безработицу до 80%. Политики уже реагируют: сенатор Берни Сандерс (Bernie Sanders) назвал возможные последствия экономическим землетрясением.

Сам Сулейман при этом не уточнил, входит ли его должность в список тех самых профессий, которые ИИ сможет заменить без участия человека.