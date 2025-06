Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и AMD Radeon RX 9060 XT в версиях с 8 гигабайтами видеопамяти устарели уже на момент выхода и не заслуживают внимания геймеров. Сразу оговорюсь, что 16-гигабайтные модификации, напротив, весьма актуальны, и могут похвастаться неплохим соотношением стоимости и характеристик, хотя в официальной российской рознице цены, конечно, несколько завышены.

8 гигабайт памяти не хватает для некоторых игр уже сейчас — даже в FullHD

Авторы популярного YouTube-канала Hardware Unboxed провели наглядный эксперимент. Тестовый стенд включал систему AM5 с поддержкой PCIe 5.0, процессор 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 6000 CL30. Никаких узких мест — актуальное и производительное железо. Разницу вы можете видеть на скриншоте — карта с 8 ГБ видеопамяти порой не справляется даже в FullHD и пытается компенсировать дефицит за счет ОЗУ, но получается это плохо. И The Last of Us Part II — это далеко не единственная игра, где можно увидеть подобные проблемы. Приобретать для актуальных игр графические ускорители с 8 ГБ памяти в 2025 году стоит лишь в одном случае — если бюджет жестко ограничен. Например, если на весь системный блок у вас 50-60 тысяч рублей. И то — возможно, лучше обратиться ко вторичному рынку.

Если хотите ознакомиться с результатами тестов Hardware Unboxed в других играх и более тяжелых разрешениях — оставлю ссылку на видео.

Видеокарты приобретаются не на один год



Итак, 8 гигабайт видеопамяти недостаточно уже в 2025 году, и упомянутый выше ролик с тестами наглядно это иллюстрирует. Что же тогда будет через 2-3 года? Прогнозировать несложно — 8 гигов будет не хватать не только на ультравысоких или высоких настройках в FullHD, но даже и на средних, и 12 гигабайт станут условным комфортным минимумом. В NVIDIA и AMD тоже прекрасно понимают, что 8 гигабайт мало, поэтому и не стали рассылать большинству обозревателей версии своих новеньких GPU, оснащенные таким объемом памяти. Ведь в обзорах их просто-напросто разгромили бы, а негативный информационный фон плохо повлиял бы и на продажи 16-гигабайтных версий. И наоборот — хвалебные обзоры на 16-гигабайтные RTX 5060 Ti и RX 9060 XT «подтянут» продажи 8-гигабайтных. Ведь далеко не все покупатели знают, сколько видеокарте нужно памяти для комфортного гейминга.

Модификации с 16 гигабайтами видеопамяти стоят не сильно дороже

Важно, что переплата за дополнительные 8 гигабайт памяти невелика, а эффект от них огромен. Вместо устаревшей в момент релиза видеокарты вы получаете графический ускоритель, которого хватит на несколько лет. В качестве примера приведу цены из магазина «Регард». Самая доступная GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ на момент написания статьи предлагается ритейлером за 45 тысяч рублей, а наиболее недорогая RTX 5060 Ti 16 ГБ — за 49 тысяч. С учетом данного факта, приобретение восьмигигабайтной версии будет катастрофической ошибкой.

Можно сэкономить на других комплектующих

Кто-то из читателей может возразить, заявив, что 45 тысяч рублей на видеокарту потратить он готов, а 49 уже нет. Но в данном случае такую позицию можно охарактеризовать как крайне недальновидную. Переплатив всего 10%, вы получите не только отсутствие микрофризов и значительный выигрыш в производительности во многих играх, но и гарантию того, что в ближайшие 2-3 года ваш графический ускоритель не превратится в тыкву. И актуально это не только для RTX 5060 Ti, но и для новенькой AMD Radeon RX 9060 XT. А еще, возможно, если пользователи почти не будут покупать восьмигигабайтные видеокарты, производители почти перестанут их выпускать и сделают базовыми версиями бюджетных и среднебюджетных игровых GPU шестнадцатигигабайтные.

С учетом того, что графический ускоритель — это наиболее важный компонент любой игровой сборки, разумно будет сэкономить на других комплектующих. Например, приобрести терабайтный SSD вместо двухтерабайтного, а двухтерабайтник докупить потом. Или взять корпус/БП попроще, но без крайностей. Еще вариант — процессор Core i5/Ryzen 5 вместо Core i7/Ryzen 7.

Когда 8 гигабайт все-таки хватает

Напоследок расскажу о ситуациях, когда видеокарту с 8 гигабайтами памяти для игр брать можно. Хотя лучше не RTX 5060 Ti или RX 9060 XT, а что-то более бюджетное. Таких сценариев два. Первый — вы играете только в старые игры, которым не нужно много памяти. Второй — вы играете в нетребовательные соревновательные, сессионные, киберспортивные или онлайн-игры, которым тоже не нужно много памяти. Учтите, что некоторые подобные проекты на мощных конфигурациях работают значительно лучше — так, киберспортсмен с топовым ПК и монитором на 500 Гц будет иметь преимущество над равным по скиллу киберспортсменом со средним ПК и монитором на 60 Гц. Для обычных игроков это актуально в меньшей степени, но все равно актуально.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему считаю RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 гигабайтами видеопамяти решениями, устаревшими уже в момент выхода. Всем умеющим думать наперед геймерам советую присмотреться к 16-гигабайтным версиям этих графических ускорителей, или и вовсе добавить денег, и взять что-то более производительное. А что вы думаете по поводу видеокарт с 8 ГБ памяти? Вы бы переплатили 4-5 тысяч рублей за 16-гигабайтную версию или взяли бы 8-гигабайтную? Пишите в комментариях!

