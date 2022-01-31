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Зачем нужны RTX 2060S и 2070S, когда есть RTX 3060 - обзор EVGA RTX 3060 XC GAMING

В наше тяжелое время, когда 1050 Ti или 1660 являются “роскошью,” находятся люди, которые от отчаяния берут свои последние деньги и покупают RTX 3060, чтобы хоть как-то насладиться так называемыми “последними технологиями” в играх. Но действительно ли стоит тратить свои последние деньги на младшую видеокарту 30 серии или лучше присмотреться к ее конкурентам RTX 2060S и RTX 2070S? Выясним это на примере EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING.
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Итак, перед нами EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING.

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Она компактная, она тяжелая и она с металлическим бэкплейтом. Да, да! - у нее металлический бэкплейт, но компания EVGA не стала ограничиваться просто пластиной, сделанной из металла. Она добавила в неё дырочки, поэтому бэкплейт напоминает нам пчелиные соты.


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С фронтальной же стороны сразу заметен, как я считаю, один недостаток. Это наличие множества мелких прыщей, как на лице подростка во время переходного возраста, но тут эти прыщи на кулерах видеокарты в виде символики EVGA. Наверное, сотрудники EVGA не страдали от прыщей на лице, и они не знают, что со временем прыщи становятся гнойными. Так и тут - со временем вся эта символика EVGA забьется пылью, что добавит вам хлопот во время чистки вашей видеокарты от пыли.

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В целом, сам внешний вид EVGA RTX 3060 XC GAMING приятен глазу. Намного приятнее, чем версия от Palit, которая указывает нам на умение компании экономить, на чем только можно, или же Founders Edition от NVIDIA, которая похожа на серебряный слиток. 

EVGA же придерживается минимализма, за исключением красной полоски на бэкплейте, непонятно для чего сделанной, и отсутствия радужной подсветки для любителей RGB, которая “могла бы дать” +100 фпс в играх.


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За внешним видом видеокарты скрываются две длинных тепловые трубки, занимающие большую часть поверхности. И хочется отметить, что “прыщавые” кулеры имеют довольно хороший воздушный поток, а один из них обеспечивает охлаждение микросхем памяти и схем VRM. Дросселя же расположены прямо под тепловыми трубками, для которых EVGA поместила термопрокладку. 



В теории звучит все хорошо, но на деле?

На деле не все так однозначно. Под нагрузкой видеокарта греется до 85 градусов, а ее звук схож со звуком двигателя Boeing 747. Да, он приятный, но порой слышен даже через наушники.

Но, как говорится, встречают по одёжке, а провожают по уму. На что же способна EVGA RTX 3060 XC GAMING? 

В ней, как и во всех RTX 3060, установлен графический процессор GA106 с новой архитектурой Ampere. Аналогом GA106 является TU106 с архитектурой Turing, который лежит в основе GeForce RTX 2060, RTX 2060 SUPER и RTX 2070, за исключением RTX 2070S, ведь NVIDIA вдруг поняла, что отдел маркетинга дал сбой и TU106 стоит где только можно. Поэтому решила поставить от RTX2080 TU104, но только урезанную версию, в RTX 2070S.

Но что все это значит? 

Отбросив в сторону нудную информацию об вычислительных блоках и число транзисторов, давайте посмотрим, как в целом видеокарты RTX 3060 с новым графическим процессором отличаются от конкурентов - видеокарт 2060S и 2070S - в играх.

Из-за неимения 2060S и 2070S на руках, обратимся к результатам "Testing Games - RTX 2060 Super vs RTX 3060 vs RTX 2070 Super - Test in 8 Games"

И вот результат: (победитель выделен жирным): 

  • Shadow of the Tomb Raider — 73 fps (RTX 3060), 66 fps (RTX 2060S), 75 fps (RTX 2070S).
  • Horizon Zero Dawn — 67 fps (RTX 3060), 60 fps (RTX 2060S), 69 fps (RTX 2070S).
  • Cyberpunk 2077 — 47 fps (RTX 3060), 41 fps (RTX 2060S), 47 fps (RTX 2070S).
  • Control — 58 fps (RTX 3060), 50 fps (RTX 2060S), 60 fps (RTX 2070S).
  • Red Dead Redemption 2 — 59 fps (RTX 3060), 51 fps (RTX 2060S), 59 fps (RTX 2070S).
  • Battlefield V — 60 fps (RTX 3060), 52 fps (RTX 2060S), 60 fps (RTX 2070S).
  • Microsoft Flight Simulator — 39 fps (RTX 3060), 34 fps (RTX 2060S), 40 fps (RTX 2070S).
  • Assassin's Creed Valhalla — 54 fps (RTX 3060), 49 fps (RTX 2060S), 57 fps (RTX 2070S).

По удручающим результатам для RTX 2060S мы видим, как она проигрывает во всех играх RTX 3060. Но также мы видим, что RTX 3060 отстает или идет наравне с RTX 2070S.

Возникает вопрос, почему же RTX 3060 проигрывает RTX 2070S?

А все дело в том, что в вышеприведенном тесте использовалась MSI RTX 3060 VENTUS 2X, а не EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING.

Ведь если мы обратимся к …, не буду говорить к кому (gpu-monkey), и перейдем к характеристикам этих видеокарт, то не увидим никаких отличий, кроме... кроме Турбочастоты и TDP (MSI 170W, EVGA 180W). У MSI турбочастота составляет 1.777 GHz, в то время как у EVGA турбочастота составляет 1.882 GHz. Именно за счет турбочастоты, в играх EVGA RTX 3060 XC GAMING опережает МSI VENTUS 2X на 2–3 фпс.

И это значит, что если бы в том тесте использовали RTX 3060 от EVGA, то не оставили бы никаких шансов RTX 2070S. RTX 3060 вышла бы победителем с разницей в 1 фпс!

Итак, мы доказали, что технологии не стоят на месте. И что в играх RTX 3060 показывает себя наравне или даже лучше, чем RTX 2070S, не говоря уже про RTX 2060S.

Безусловно, EVGA GeForce RTX 3060 XC GAMING поддерживает такие технология, как – NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast и Resizable BAR и даже имеет фирменную утилиту EVGA Precision X1 для эффективного разгона видеокарты, чтобы она смогла догнать теслу Илона Маска в космосе.



Но стоит ли тратить свои последние деньги на младшую видеокарту 30 серии, или все же присмотреться к ее конкурентам RTX 2060S и RTX 2070S?

С одной стороны, нет, ведь это безумие тратить от 80 до 100 000 тыс. руб. на младшую видеокарту 30 серии, да и RTX 2060S, RTX 2070S стоят примерно столько же. Но, с другой стороны, мы живем в эпоху “Майнингового безумия”. Проверяя каждый день его курс и анализируя мнения диванных экспертов, приходим к выводу, что купить топовые видеокарты, такие как RTX 3080 Ti или RTX 3090 получится лишь ближе к пенсии, и то в лучшем случае. Поэтому, если вы морально подготовились и осознанно решили, что все же хотите купить видеокарту новой серии, но ваш кошелек говорит вам, что вы можете позволить лишь RTX 3060 и вы не сможете дожить до пенсии, то да! Вы смело можете приобрести ее. Ведь, по сути, RTX 3060 – это та же 2070S, но только новее и лучше. И EVGA RTX 3060 XC GAMING смогла доказать это. RTX 3060 - это отличный вариант для Full HD и 2K разрешений, но не более. А сама EVGA RTX 3060 XC GAMING – одна из лучших среди всех представителей RTX 3060.



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