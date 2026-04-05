16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента

В последние годы вопрос правового статуса криптовалют стал одним из ключевых для всей индустрии. Особое внимание к этому уделяет SEC - американский регулятор, который определяет, какие цифровые активы подпадают под категорию ценных бумаг, а какие нет.
В последние годы вопрос правового статуса криптовалют стал одним из ключевых для всей индустрии. Особое внимание к этому уделяет SEC - американский регулятор, который определяет, какие цифровые активы подпадают под категорию ценных бумаг, а какие нет.

В рамках своей правоприменительной практики, включая судебные разбирательства и официальные заявления, SEC фактически провела разграничение между токенами, которые могут считаться инвестиционными контрактами и теми, которые ближе по своей природе к товарам (digital commodities). Ключевым ориентиром при этом остаётся так называемый Howey Test - юридический тест, применяемый для определения, является ли актив ценной бумагой.

Согласно позиции SEC, ряд крупных криптовалют - включая Bitcoin, Ethereum и другие из приведённого списка - не соответствуют критериям ценной бумаги. Это означает, что они не зависят от централизованного эмитента или обещаний прибыли от третьей стороны, а функционируют как децентрализованные сети. 

1. Bitcoin (BTC)

Bitcoin остаётся фундаментом всей криптоиндустрии - это не просто первая криптовалюта, а своего рода цифровой эталон ценности. Его архитектура предельно проста и в этом же заключается сила: ограниченная эмиссия, прозрачный механизм майнинга и абсолютная децентрализация.

С точки зрения рынка Bitcoin часто ведёт себя как «цифровое золото». Инвесторы используют его как средство сохранения капитала, особенно в периоды нестабильности. Несмотря на медленное развитие по сравнению с новыми блокчейнами, его безопасность и устойчивость делают его вне конкуренции.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum - это уже не просто валюта, а полноценная инфраструктура для Web3. Его ключевая особенность - смарт-контракты, которые позволяют создавать децентрализованные приложения, DeFi-протоколы и NFT. После перехода на Proof-of-Stake сеть стала более энергоэффективной и гибкой. Ethereum активно развивается, но при этом сталкивается с конкуренцией из-за высоких комиссий. Тем не менее, он остаётся ядром всей децентрализованной экономики.

3. Ripple (XRP)

XRP ориентирован на банковский сектор и трансграничные платежи. В отличие от большинства криптовалют, он создавался с учётом интеграции в существующую финансовую систему. Его скорость и низкие комиссии делают его привлекательным для крупных переводов. XRP часто воспринимается как мост между традиционными финансами и блокчейном, что и определяет его уникальное положение.

4. Solana (SOL)

Solana известна своей высокой пропускной способностью и скоростью обработки транзакций. Благодаря уникальному механизму Proof of History она способна обрабатывать тысячи операций в секунду. Экосистема Solana активно растёт, особенно в сфере NFT и DeFi. Однако сеть сталкивалась с перебоями, что вызывает вопросы о стабильности. Тем не менее, её технологический потенциал остаётся одним из самых впечатляющих.

5. Cardano (ADA)

Cardano строится на научном подходе - каждое обновление проходит академическую проверку. Это делает проект более медленным, но и более продуманным. Сеть ориентирована на устойчивость и масштабируемость. Cardano часто рассматривают как условную «альтернативу Ethereum», но с упором на формальную верификацию и безопасность.

6. Avalanche (AVAX)

Avalanche предлагает уникальную архитектуру с несколькими цепочками, каждая из которых выполняет свою функцию. Это позволяет достигать высокой скорости и гибкости. Платформа активно используется для создания кастомных блокчейнов и DeFi-приложений. Avalanche выделяется возможностью масштабирования без потери децентрализации.

7. Polkadot (DOT)

Polkadot - это экосистема, объединяющая разные блокчейны в единую сеть. Его ключевая идея - интероперабельность, то есть взаимодействие между различными сетями. Проект использует парачейны, которые позволяют запускать специализированные блокчейны. Это делает Polkadot не просто криптовалютой, а инфраструктурой для будущего мультичейн-мира.

8. Chainlink (LINK)

Chainlink решает одну из главных проблем блокчейна - доступ к внешним данным. Это децентрализованная сеть оракулов, которая соединяет смарт-контракты с реальным миром. Без Chainlink многие DeFi-протоколы просто не могли бы существовать. Он играет роль «моста» между блокчейном и внешними источниками информации.

9. Litecoin (LTC)

Litecoin был создан как «облегчённая версия Bitcoin». Он предлагает более быстрые транзакции и низкие комиссии, что делает его удобным для повседневных платежей. Несмотря на возраст, Litecoin остаётся актуальным благодаря стабильности и широкой поддержке. Его часто используют как тестовую площадку для новых технологий перед внедрением в Bitcoin.

10. Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash появился как результат раскола Bitcoin-сообщества. Его цель - увеличить пропускную способность сети за счёт большего размера блоков. Проект делает ставку на использование криптовалюты как средства платежа. BCH быстрее и дешевле, но при этом менее децентрализован, чем оригинальный Bitcoin.

11. Stellar (XLM)

Stellar ориентирован на быстрые международные переводы, особенно в развивающихся странах. Он делает упор на доступность финансовых услуг. Сеть активно сотрудничает с финансовыми организациями. Stellar часто рассматривают как более «социальную» альтернативу XRP.

12. Hedera (HBAR)

Hedera использует не классический блокчейн, а технологию hashgraph. Это обеспечивает высокую скорость и низкие комиссии. Проект управляется советом крупных компаний, что делает его более централизованным. Однако это также повышает доверие со стороны бизнеса.

13. Tezos (XTZ)

Tezos выделяется возможностью самоуправления - сеть может обновляться без хардфорков. Это достигается через встроенную систему голосования. Проект ориентирован на долгосрочное развитие и устойчивость. Он часто используется для NFT и корпоративных решений.

14. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin начинался как шутка, но превратился в полноценный актив с огромным сообществом. Его популярность во многом связана с поддержкой известных личностей. Технологически он не предлагает ничего революционного, но его сила - в культуре и массовом признании. DOGE стал символом «народной крипты».

15. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu - это уже не просто мем-токен, а целая экосистема с DeFi и NFT. Проект активно развивает свои продукты и инфраструктуру. Несмотря на высокую волатильность, SHIB остаётся популярным благодаря сильному комьюнити. Это пример того, как мем может перерасти в полноценный рынок.

16. Aptos (APT)

Aptos - один из новых проектов, созданный бывшими разработчиками Diem. Он делает ставку на масштабируемость и безопасность. Сеть использует язык программирования Move, что открывает новые возможности для разработчиков. Aptos позиционируется как блокчейн следующего поколения.

Все криптовалюты из представленного выше списка теперь официально не могут быть признаны признаны ценными бумагами, что значительно упрощает их регулирование. 

