Notсoin запустил новую механику Do Nothing — просто ничего не делай

Notсoin вновь напомнил о себе и сделал это в привычной для проекта ироничной и одновременно концептуальной форме, предлагая буквально ничего не делать и соперничать с другими «в этом отвлечении».
3

После продолжительного затишья Notсoin вновь напомнил о себе и сделал это в привычной для проекта ироничной и одновременно концептуальной форме. Пока большая часть аудитории ожидала либо громкого анонса, либо очередного игрового эксперимента в духе ранних механик, команда спокойно развивала экосистему NotGames. За это время внутри направления появилось сразу несколько игр, каждая из которых по-своему исследовала тему вовлечённости, ценности времени и абсурдности цифровых действий.

Одной из самых популярных и перспективных сейчас является игра Void, где мы играем за планету и в состязательной механике пожираем других игроков (более мелкие планеты). Но вот буквально недавно в основном боте NotCoin неожиданно запускается новая активность с максимально честным названием — Do Nothing, что буквально означает «ничего не делай».

Перед началом рекомендую посмотреть полноценное видео, где я рассказал про дальнейшие перспективы и развитие Notcoin

Идея, лежащая в основе Do Nothing, на первый взгляд выглядит как шутка, но при более внимательном рассмотрении оказывается логичным продолжением философии проекта. Мы живём в состоянии постоянного цифрового шума: уведомления, ленты, чаты, бесконечные клики и свайпы. Notсoin предлагает радикально простой сценарий — остановиться. Пользователю нужно просто зайти в бот, нажать кнопку Do Nothing и выбрать интервал от одной до шестидесяти минут. После этого вы остаётесь на одной странице, не выполняя никаких действий. Экран при этом не пустой: используется мягкий параллакс-эффект, создающий ощущение глубины, а фоном играет расслабляющая музыка, не отвлекающая, но помогающая удержаться в этом «ничего».

Механика намеренно доведена до предела простоты. Здесь нет кликов, заданий, тайных ускорений или оптимальных стратегий. Единственное, что требуется от пользователя, — время и готовность действительно его не тратить. По завершении сессии, либо по ходу накопления минут, система начисляет определённый скор, который затем учитывается в общем рейтинге. Внутри активности уже сформирован лидерборд, и, что характерно, конкуренция в нём пока минимальна. Лично я запускал таймер три раза — на 10, 15 и 25 минут, и на текущий момент нахожусь в первой тысяче участников. Это наглядно показывает, что большинство аудитории либо ещё не включилось, либо просто не готово «ничего не делать» даже ради очков.

Именно в этом и кроется перформанс. Do Nothing — это не игра в классическом смысле и не фарминг. Это социальный эксперимент, который одновременно высмеивает современные Web3-механики и подчёркивает их зависимость от человеческого внимания. Зная историю Notсoin, вполне можно предположить, что за эту странную и в чём-то комичную активность со временем могут последовать определённые награды. Однако никаких обещаний нет и быть не может. Сколько продлится этот режим, тоже неизвестно. Он может исчезнуть так же внезапно, как и появился, ровно как когда-то закончилась эпоха тапалки.

В этом и заключается ключевая особенность проекта. White Paper Notсoin — это в прямом смысле слова белая бумага, в которой ничего не зафиксировано. В нём нет чётких дорожных карт, обязательств или гарантий. Команда открыто демонстрирует, что развитие проекта может пойти в любую сторону, а цена токена равняться нулю. Do Nothing лишь подчёркивает эту мысль: ценность формируется не утилитой, а верой и вниманием людей. За активом не стоит фундамент в привычном понимании, и это показано намеренно, почти демонстративно.

Сегодня Notсoin торгуется примерно в 400 раз ниже своих пиковых значений. При этом команда продолжает регулярные сжигания, а модель токена остаётся дефляционной. Но важно понимать: сама по себе дефляция не является гарантией роста. Даже по текущим значениям Notсoin нельзя рассматривать как очевидную инвестицию. Токен способен упасть ещё кратно, и никаких объективных ограничений для этого не существует. За ним стоит команда, несколько экспериментальных направлений и внимание комьюнити, но не классический продукт или сервис.

 Кстати, лично я торгую NOT и другой криптовалютой на бирже BingX

На данный момент капитализация проекта составляет около 50 миллионов долларов, а суточный объём торгов держится в районе 7 миллионов. Для криптовалюты из верхней части списка это скромные показатели, но для обычного токена — вполне достойные. Они отражают текущее состояние NotCoin: проект жив, команда активна, но его ценность полностью зависит от интереса аудитории и готовности участвовать в подобных перформансах.

Подводя итог, можно сказать, что Do Nothing — это не про заработок, не про геймплей и не про обещания. Это зеркало Web3-реальности, где ценность может возникнуть буквально из ничего, если в неё поверят достаточно людей. Notсoin в очередной раз показывает, что может существовать вне привычных правил, играя с ожиданиями рынка и пользователей. Инвестировать в это или просто понаблюдать — личный выбор каждого. Но игнорировать сам факт эксперимента уже не получится: иногда, чтобы что-то получить, действительно нужно просто ничего не делать.

