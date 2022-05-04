За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама





Ранее, в моëм блоге, вышла статья с пересказом сюжета первой игры Borderlands, где мы узнали через какие трудности, пришлось пройти первой четвёрке Искателей Хранилища в лице Роланда, Лилит, Мордекая и Брика, на пути к заветной цели. К сожалению, вместо этого им пришлось вступить в бой с огромным монстром с тинтаклями. Но на этом приключения наших героев не заканчиваются! Всем привет! С вами StoryTeller! И сегодня мы разберём сюжетные дополнения игры Borderlands. Поехали!

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Всего для первой Борды было выпущено четыре сюжетных дополнения, продолжающих события основной игры и расширяющих ЛОР вселенной. Интересно, что в конце основного сюжета игрокам показали ролик, предшествующий событиям дополнения Claptrap's New Robot Revolution, однако само дополнение вышло самым последним из всех, и многие боссы были взяты из предыдущих DLC. Я же пойду по порядку их выхода. И это значит, что сейчас мы с вами перенесемся в очень мрачное место под название Бухта Джейкобс...

The Zombie Island of Dr. Ned

реклама

Первое дополнение для Borderlands под названием «Зомби остров доктора Неда» было анонсировано 15 октября 2009 года, и выпущено 24 ноября того же года на Xbox 360 и PlayStation 3, а 9 декабря добралось и до PC. Данное DLC было выполнено в хэллоуинской тематике и описывало историю, которую Маркус, с явными преувеличениями, рассказывает какому-то мальчику в качестве страшилки на ночь.

Теперь давайте перейдем непосредственно к сюжету. Наши герои отправляются в бухту Джейкобс, маленький городок построенный корпорацией, вы не поверите, Джейкобс, для работников лесопилки и в качестве склада пиломатериалов. И как только они туда прибывают, им сразу становится ясно, что здесь что-то не так. Производство встало, повсюду куча разрушений, играет тревожная музыка... А, ну и городок заполонили орды живых мертвецов... как я мог забыть такой пустяк… Среди всего этого хаоса, в страхе носится Железяка, и как только он видит Искателей, то просит их перенастроить турели, защищающие город, чтобы те отстреливали зомби. Выполнив задачу и зачистив местность от нежити, Искатели обращаются к Железяке с вопросом:

На что тот отвечает, что ничего не знает и советует обратится к доктору Неду, который может быть в курсе ситуации и скорее всего нуждается в их помощи.

реклама

Разыскав Неда, и конечно же перебив по пути кучу зомбаков, Искателям не удается узнать, как получилось так, что живые мертвецы заполонили всю округу. Но есть и хорошие новости, оказывается Нед какое-то время работал над противоядием от зомби вируса, разрабатывая его на основе ДНК скагов, предполагая, что раз скаги не подвержены новому вирусу, то их гены помогут избавиться от него. Но, вот не задача, за противоядием опять нужно куда-то идти.

Отправившись в местную лечебницу, Искатели натыкаются на верскага в... шляпе из макарон? В одном из побочных заданий выясняется, что этот верскаг раньше был человеком по имени Хэнк Райс. Он был добровольцем при испытании противоядия доктора Неда и одним из побочных эффектов стало то, что Хэнк теперь наполовину человек и на половину скаг. Убив верскага, Искатели находят противоядие в мусорке рядом с лечебницей (интересно почему оно там) и относят его Железяке доктора Неда, который оказывается взломан, и тот, кто взломал его, оставил для Искателей сообщение, в котором говориться, что Неду нельзя доверять, а компромат на него можно найти в его старой лаборатории.

В ней Искатели находят несколько эхо-записей, из которых становится ясно, что виновником локального зомби апокалипсиса является доктор Нед. Доказательства вины дока Искатели отправляют корпорации Джейкобс, которая незамедлительно нанимает их для устранения этого маньяка. Для этого им следует отправиться на лесопильный завод, где сейчас и находится Нед.

Без особых проблем Искатели убивают доктора. И вот, когда, казалось бы, всё было кончено, Нед мутирует в ужасного монстра и сбегает от Искателей через тайный проход, расположенный под лесопилкой.

реклама

Спустившись в мрачную, залитую кровью пещеру, Искатели вступают в схватку с ЗОМБОнедом (очень оригинально) из которой, опять же выходят победителями. Что-ж, злодей побеждён, кошмар на этом окончен, и сюжет этого дополнения тоже.

От себя могу сказать, что для меня это дополнение, после основного сюжета, стало глотком свежего воздуха. Именно здесь, на мой взгляд, серия приобрела все те черты абсурдности и черного юмора, какие мы наблюдаем в последующих играх и по сей день.

Основной сюжет и повествование первой части получились слишком серьезными и скучными. Здесь же всё весело и смешно, очень часто сквозь смех задаешься вопросом: что здесь вообще, черт возьми, происходит??? Очень радуют отсылки на разные фильмы ужасов, а за обсмеивание лифта из Half-Life 2 (да и из других игр тоже) хочется сказать отдельное спасибо.

Дополнение проходится за три с лишним часа со всеми побочками, по крайней мере столько на это ушло у меня, и оно определенно достойно вашего внимания.

Ну а мы пойдем дальше. И Следующее на очереди:

Mad Moxxi's Underdome Riot

«Подкупольный бунт Безумной Мокси» - это второе дополнение для Borderlands, вышедшее 29 декабря 2009 года для Xbox 360 и PlayStation 3, и 7 января 2010 для Персональных Компьютеров. Название явно отсылает к третьей части «Безумного Макса: Под куполом грома», с Мелом Гибсоном в главной роли. О сюжете этого дополнения говорить особо нечего, от слова совсем. Некая Безумная Мокси в поисках нового, четвертого по счету, мужа, строит арену и устраивает турнир, на котором участникам придется побороться за её сердце. Ну вот в принципе и всё. Кто в итоге стал её мужем, в самом дополнении вам не скажут, но в Borderlands 2 выясняется, что в турнире победил Мордекай и взял Мокси в жены. Правда они вскоре развелись, но это не важно.

Само дополнение представляет собой арену с толпами врагов разных мастей и боссами известными нам по основному сюжету первой части. Прикольным элементом здесь стали модификаторы, позволяющие разнообразить однотипные сражения. В начале боя такие модификаторы выпадали в случайном порядке, определяя те или иные характеристики и эффекты. Например, такие как сниженная гравитация, повышенный урон того или иного типа оружия, повышенная скорость передвижения и так далее. Новым игрокам это может напомнить уровни хаоса из третьей Борды, ииии да... Так и есть. Это прародитель режима Хаоса в Borderlands 3.

Я это дополнение не осилил. Да и вообще, чтобы его осилить нужна ну прям очень большая туева хуча времени. Я же пострелял часок, мне стало скучно, и я перешел к следующему дополнению, что и предлагаю сейчас сделать вам. Идем дальше.

The Secret Armory of General Knoxx

Дополнение «Секретная оружейная генерала Нокса» - крупнейшее загружаемое дополнение для Borderlands, которое может похвастаться не только новыми локациями и сюжетом, но и новым транспортом для наших героев. Данное DLC было выпущено 23 февраля 2010 на Xbox 360 и 25 февраля для ПК и PlayStation 3.

Сюжет повествует о противостоянии Искателей корпорации Атлас, которая отправила на Пандору еще больше своих солдат, во главе с генералом Ноксом, для полного контроля над планетой. В этой борьбе им будет помогать Афина: бывший ассассин отряда «Омега» в «Алом копье», а ныне дезертир, ослепленный жаждой мести всей корпорации Атлас.

Во вступительном ролике Афина говорит Искателям, что у них есть общий враг в лице корпорации Атлас, и предупреждает, что корпорация назначила вознаграждения за их головы. Она просит помочь ей в исполнении ее плана по уничтожению Атласа, а в качестве награды предлагает всё оружие корпорации, привезенное на Пандору для вторжения.

Но прежде всего им нужно встретиться, и поэтому Искатели отправляются в место под названием Т-образный перекресток, названное так потому… что это Т-образный перекресток… нууу… там три дороги соединяются…. Да не важно! Короче, они прибывают в Т-образный перекресток где встречают Скутера, который сообщает что их новая знакомая, будет ждать их в баре Мокси, знакомуя нам по предыдущему дополнению.

Войдя в бар, Искатели видят разгром и беспорядок, и конечно же обворожительную Мокси, которая объясняет, что Афина была здесь, но в бар ворвался бывший муж Мокси - Мистер Шенк, и вместе со своей бандой похитил Афину, в надежде получить за нее вознаграждение. Искатели отправляются в логово Шенка – бывшую тюрьму, захваченную им во времена восстания заключенных, и превращенную в... гейский притон. Зачистив это райское гнёздышко для нетрадиционно ориентированных индивидуумов, они вызволяют Афину и приступают к реализации её плана.

Ааааа план оказывается достаточно прост… добыть коды к оружейной и подорвать её. Она, наверное, несколько дней его обдумывала… Так или иначе, пробиваясь сквозь толпы солдат Атласа, наши герои добывают ключ-коды от входа в оружейную и врываются в нее, где сталкиваются лицом к лицу с генералом Ноксом…… который хочет подорвать оружейную и таким образом покончить с собой…





Я не упоминал этого ранее, но во время прохождения дополнения генерал Нокс несколько раз связывался с Искателями. Из этих сообщений можно понять, как генералу все надоело: он не хочет быть на Пандоре, он устал от того, что им командуют идиоты, а его непосредственному начальнику адмиралу Майку всего пять лет, пять Карл!!!

И вот когда четверка врывается в оружейную, он говорит, что ему надоело их ждать и он хотел покончить со всем этим, но раз уж они здесь, то убив генерала, Искатели смогут сделать все что захотят. Нууу ииии, убив Нокса, Искатели грабят оружейную и подрывают её. Конец.

Что я могу сказать об этом дополнении… Капец оно скучное, вот что! Да, это самое крупное дополнение для первой Борды, но не в плане сюжета это точно, а в плане локаций, в которых совершенно нехер делать. Да блин камон, вот как выглядят некоторые локации этого дополнения!

Это промежуточные локации к локациям, в которых выполняются задания! И все! Они нужны просто для того что бы их тупо проехать! И ладно бы на основных локациях были точки перемещения, так нееет, станция перемещения только одна, на гребаном Т-образном перекрестке. И если вы, вдруг долго добирались до локации с заданием и решили: «Окей, пора передохнуть», то вновь зайдя в игру, вы обнаружите, что вы все на том же чертовом перекрестке, и вам вновь придется несколько минут добираться до локации с заданием.

Разработчики как бы говорят нам: «Мы че зря что ли делали такие живописные локации?? Давай быстро садись в тачку и трать ахеренное количество времени что бы добраться до цели задания!» Вот и получается, что всё прохождение выглядит как-то так:

Короче скучно, нудно, не интересно. Да, здесь нас знакомят с главным героем Borderlands the Pre-Siquel, но я, как человек, который сначала играл в Pre-Siquel, а потом уже проходил дополнения к первой игре (так получилось, что, когда я проходил первую Борду, я не знал, что выходили дополнения), могу сказать что вы не очень много потеряли. Предысторию Афины можно и в Вики прочитать. Одно хорошо: в этом дополнении появляется Кромеракс Непобедимый, первый рейдовый босс, которые станут традиционными в серии, и будут появляться во всех последующих играх.

Ну и последнее по очереди, но не по значению:

Claptrap's New Robot Revolution

«Новая роболюция Железяк» - это последнее сюжетное дополнение для Borderlands, выпущенное 28 сентября 2010 года одновременно на всех платформах. Это то самое DLC, начало которого было показано после титров основного сюжета. А завязка у него следующая: после открытия Хранилища Разрушителя, корпорация Гиперион перепрограммировала того самого Железяку из Файрстоуна в Межпланетного ниндзя-убийцу, дав ему задание устранить Искателей Хранилища. Но, увидев, как люди обращаются с его братьями-роботами, а именно всячески издеваются над ними и уничтожают их, Железяка решает устроить роболюцию и «убить всех человеков».

В связи с этим, Искателей нанимает корпорация Гиперион в лице мистера Блейка. Встретившись с ним на станции Тартар, Искатели узнают, что так как роботы серии Железяка принадлежат корпорации Гиперион, то их нынешние действия, а именно поголовное уничтожение местного населения, негативно отражаются на имидже корпорации, и поэтому роболюция должна быть подавлена. К счастью у мистера Блейка есть план, состоящий из четырех фаз.

Первая фаза заключается в нахождении электростанции, контролирующей опускание и поднимание мостов и включение на ней электричества.

На пути к станции Искатели натыкаются на явно мертвых людей со странными устройствами на головах и скандирующих гимны роболюции, которые препятствуют продвижению наших героев вперед. Этих бедняг взяли под контроль железяки, подключив их мозги к дистанционному управлению. Добравшись до электростанции, Искатели натыкаются на воскрешенного и взятого под управление генерала Нокса из предыдущего дополнения. Снова убив его, Искатели опускают мост, ведущий к Гиперионскому заводу по производству железяк, и это знаменует начало второй фазы плана мистера Блейка.

Во второй фазе плана, под кодовым названием «Промышленная революция», Искатели отправляются на завод по изготовлению железяк, чтобы прервать набор новых рекрутов в робоармию. На пути к цели, помимо железяк и взятых под управление бандитов, четверке противостоит воскрешенный доктор Нед, но и он никак не смог помешать нашим героям в достижении своей цели и завод останавливает свою работу.

Третья фаза плана заключается в добыче Беспроводного Устройства Кодирования Информации (сокращенно БУКИ) со склада в Змеином каньоне. Как обычно, в конце пути нас встречает кто-то из бывших знакомых и в этот раз эта честь выпала коменданту Стилл. Как железяки достали её из желудка Разрушителя я не знаю, но кажется сама Стилл понятия не имеет, что её сожрали и недоумевает откуда у неё огромная дыра в животе. Так или иначе Стилл нападает на Искателей и им приходится её убить. Что-ж, БУКИ в руках Искателей, а это значит, что всё готово к исполнению финальной фазы плана мистера Блейка.

Для исполнения четвертой фазы, а именно удаления у Железяки из Файерстоуна программы Межпланетного ниндзи-убийцы, Искателям приходится отправится в локацию под названием Непредсказуемый перевал, где железяки подготовили целый музей памятных для наших героев мест и событий. Там они вновь столкнутся с воскрешенными генералом Ноксом, зомбоНедом и комендантом Хельгой Стилл. И попадут на ту самую остановку куда прибыли на автобусе в начале основного сюжета игры, что очень символично: история закончится там, где и началась.

Здесь они встречают Маркуса, который занят ремонтом своего автобуса. Он приветствует Искателей и затем его подстреливает Межпланетный ниндзя-убийца. Но драться нашей четверке предстоит не с ним, а с МЕГА Межпланетным ниндзей-убийцей, созданным специально для убийства Искателей. Победив его, Искатели применяют БУКИ на Железяке и тот возвращается в своё исходное состояние.

Дополнение получилось веселым и, что более важно, очень сильно влияющее на будущее ЛОРа серии. Отголоски этих событий, так же, как и события дополнения The Secret Armory of General Knoxx, будут иметь значение как в Borderlends 2, так и в Pre-Siquel, но, на мой взгляд, в более большем масштабе.

Ну что-ж, на этом у меня всё. Надеюсь вам было интересно и познавательно. Как всегда, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях. Ну-с, скоро увидимся! Всем удачи! Пока!