Выясняем прирост производительности RTX 3090 относительно TITAN RTX вместе с Testing Games
Во время анонса видеокарты RTX 3090 Дженсен Хуанг пообещал пользователям производительность уровня видеокарт класса Titan. При этом цена новинки должна была стать куда более демократичной по сравнению с предыдущими Титанами. Если за TITAN RTX просили колоссальные 2500$, то RTX 3090 можно приобрести за 1500$ (если конечно вы найдёте её в магазине). Это всё равно многовато для игрового GPU, но ориентирован данный продукт далеко не на массового пользователя.
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Однако, остаётся вопрос: насколько быстрее стал новый флагман в сравнении с безумно дорогим предшественником? Любители измерять всё в цифрах с канала Testing Games решили столкнуть две видеокарты лбами в 9 популярных современных играх. Тестовым стендом послужил компьютер на базе процессора Intel i9-10900K, материнской платы MSI MPG Z490 GAMING PLUS и 32Gb оперативной памяти DDR4 на частоте 3600Mhz. Тесты проводились в разрешении 2160p с максимальными настройками графики.
|Игра
|TITAN RTX
|RTX 3090
|Battlefield V
|59 FPS
|85 FPS
|Horizon Zero Dawn
|56 FPS
|78 FPS
|Mafia Definitive Edition
|67 FPS
|99 FPS
|Microsoft Flight Simulator
|44 FPS
|58 FPS
|Red Dead Redemption 2
|54 FPS
|73 FPS
|Assassin's Creed Odyssey
|61 FPS
|79 FPS
|Kingdom Come Deliverance
|56 FPS
|81 FPS
|Metro Exodus
|50 FPS
|78 FPS
|The Witcher 3
|73 FPS
|95 FPS
В результате отрыв RTX 3090 от своего предшественника составил около 40-45% в зависимости от конкретной игры, что очень впечатляет в свете упавшей на 40% цены. Если же считать результаты этих тестов исходя из цены за 1 кадр в секунду, то разрыв между картами будет более чем двукратным: 18,75$ за 1 FPS у RTX 3090 и 43$ за 1 FPS у TITAN RTX.
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