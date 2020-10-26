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Во время анонса видеокарты RTX 3090 Дженсен Хуанг пообещал пользователям производительность уровня видеокарт класса Titan. При этом цена новинки должна была стать куда более демократичной по сравнению с предыдущими Титанами. Если за TITAN RTX просили колоссальные 2500$, то RTX 3090 можно приобрести за 1500$ (если конечно вы найдёте её в магазине). Это всё равно многовато для игрового GPU, но ориентирован данный продукт далеко не на массового пользователя.

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Однако, остаётся вопрос: насколько быстрее стал новый флагман в сравнении с безумно дорогим предшественником? Любители измерять всё в цифрах с канала Testing Games решили столкнуть две видеокарты лбами в 9 популярных современных играх. Тестовым стендом послужил компьютер на базе процессора Intel i9-10900K, материнской платы MSI MPG Z490 GAMING PLUS и 32Gb оперативной памяти DDR4 на частоте 3600Mhz. Тесты проводились в разрешении 2160p с максимальными настройками графики.

Игра

TITAN RTX

RTX 3090

Battlefield V

59 FPS

85 FPS

Horizon Zero Dawn

56 FPS

78 FPS

Mafia Definitive Edition

67 FPS

99 FPS

Microsoft Flight Simulator

44 FPS

58 FPS

Red Dead Redemption 2

54 FPS

73 FPS

Assassin's Creed Odyssey

61 FPS

79 FPS

Kingdom Come Deliverance

56 FPS

81 FPS

Metro Exodus

50 FPS

78 FPS

The Witcher 3

73 FPS

95 FPS



В результате отрыв RTX 3090 от своего предшественника составил около 40-45% в зависимости от конкретной игры, что очень впечатляет в свете упавшей на 40% цены. Если же считать результаты этих тестов исходя из цены за 1 кадр в секунду, то разрыв между картами будет более чем двукратным: 18,75$ за 1 FPS у RTX 3090 и 43$ за 1 FPS у TITAN RTX.

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