Newegg предлагает до 561 доллара за RTX 3090 и 375 долларов за RX 6950 XT

Newegg объявил о старте своей инициативы по обмену графических карт, предоставляющую геймерам возможность обменять свои старые видеокарты на новые с компенсацией определенной части их стоимости. Как правило, такие программы обмена не могут быть оптимальным выбором для пользователей по сравнению с самостоятельной продажей карты. Однако есть группа геймеров, которые предпочли бы избежать сложностей с продажей своих карт, отдав предпочтение удобству использования стороннего сервиса. Именно эта группа пользователей является основной целью новой программы.

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Важно отметить, что не все видеокарты подходят для обмена и определяются Newegg. Похоже, что в настоящее время для обмена доступны только модели GeForce RTX 20/RTX30 и Radeon RX 5000/Radeon RX 6000. Кроме того, стоимость может варьироваться в зависимости от состояния карты, при этом Newegg потенциально может соответствующим образом уменьшить предлагаемую сумму.

Согласно опубликованному списку Newegg, RTX 3090 оценивается в 561 доллар, а RX 6950XT может принести владельцу до 375 долларов при обмене. Стоит отметить, что Newegg продает восстановленные карты RTX 3090 по цене от 831 доллара, что представляет собой существенную наценку примерно в 48%.

Если товар не соответствует критериям, то покупатели получат товар обратно. Хотя Newegg покрывает расходы на доставку при первоначальном обмене, в случае отклонения товара клиенты будут нести расходы по обратной доставке самостоятельно.

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В целом эта программа предлагает альтернативу личной продаже видеокарт. Однако важно отметить, что стоимость обмена, назначенная для некоторых графических ускорителей, может оказаться чрезвычайно низкой. Кроме того далеко не все пользователи имеют доступ к Newegg.