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Kachka
Американский ритейлер Newegg предлагает всего $561 за БУ RTX 3090 и $375 за БУ RX 6950 XT
Самостоятельная перепродажа может оказаться более выгодной.

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Американская компания Newegg выступила с новой инициативой, направленной на игровое сообщество, представив программу обмена графических процессоров, в рамках которой геймеры могут сдать свои устаревшие видеокарты в обмен на заранее оговоренную денежную сумму. Хотя некоторые могут возразить, что участие в подобных программах обмена не всегда является наиболее выгодным выбором по сравнению с личной продажей видеокарт, существует отдельная категория геймеров, для которых удобство стороннего сервиса важнее тонкостей самостоятельной продажи. Именно эта категория населения является основной целевой аудиторией новой программы.

Необходимо подчеркнуть, что не все видеокарты будут подлежать функции trade-in. Критерии соответствия зависят от конкретной видеокарты и тщательно составленного списка, предоставленного компанией Newegg. В настоящее время, судя по всему, trade-in распространяется только на видеокарты серий GeForce RTX 20/30 и Radeon 5000/6000. Кроме того, предлагаемая денежная сумма может меняться в зависимости от состояния видеокарты.

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Согласно опубликованному списку Newegg, стоимость RTX 3090 по trade-in составляет $561, а за RX 6950XT можно выручить $375. Примечательно, что Newegg продает восстановленные карты RTX 3090 по цене от $831 доллара, что представляет собой значительную наценку – около 48%. Однако необходимо подчеркнуть, что компания Newegg берет на себя ответственность за весь процесс перепродажи.

В тех случаях, когда товар не соответствует оговоренным критериям, он будет отклонен, и покупатели могут рассчитывать на его возврат.

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Таким образом, данная программа представляет собой альтернативный способ расстаться с видеокартой без лишних хлопот, связанных с самостоятельной продажей. Тем не менее, следует признать, что стоимость конкретных графических процессоров по программе trade-in может показаться сравнительно скромной.

#amd #nvidia #видеокарты #rtx 3000 #rtx 30 #rtx 3090 #rx 6950 xt
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