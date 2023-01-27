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Ошибка в CryptoAPI сделала уязвимыми 99% Windows-серверов
Недавно выпущенный PoC-код смог использовать закрытую в августе уязвимость
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Компания Akamai рассказала об угрозе безопасности для серверов на системе Windows и компьютеров датацентров. Угроза исходит от закрытой Microsoft несколько месяцев назад ошибки. Дело за малым - установить патч, что мало кто сделал.

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Интерфейс CryptoAPI может использоваться программами на Win32 для управления безопасностью и криптографическими методами, вроде проверки сертификатов или подлинности. Ещё CryptoAPI может позволить подделывать удостоверения и сертификатов.

По мнению аналитиков фирмы Akamai Security, так и произошло в случае с уязвимостью CVE-2022-34689. Раскрытая АНБ США и Национальным центром кибербезопасности Великобритании (NCSC), «уязвимость Windows CryptoAPI Spoofing» получила патч Microsoft в прошлом августе. Публично о её существовании рассказали в октябре.

Бюллетень по безопасности Microsoft сообщил, что CVE-2022-34689 могут применять для подделки личности и выполнения таких действий, как аутентификация или подпись кода.

Хакеры могут применять CVE-2022-34689 для цифровой подписи вредоносных исполняемых файлов или для создания сертификата TLS, выглядящего как принадлежащий легальной организации. Так можно обманывать приложения вроде браузеров, заставляя их доверять вредоносному сертификату. Ошибка обозначена как критическая и получила оценку серьёзности CVSS 7,5 из 10. Microsoft заявила, что эксплуатация «наиболее вероятна», но эту ошибку нельзя применять для дистанционного выполнения кода.

Akamai опубликовала код проверки концепции (PoC). Он показывает использование этой ошибки в старой версии браузера Chrome 48, где CryptoAPI применяется для проверки достоверности сертификата. С помощью атаки вида «человек посередине» специалисты Akamai смогли использовать вредоносный сертификат для обхода защиты HTTPS.

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Кроме Chrome 48 есть много реальных приложений, уязвимых перед этой ошибкой. Опасность сохраняется, поскольку большинство системных администраторов и пользователей за почти полгода так и не установили патч. Защищено менее 1% видимых устройств в датацентрах, так что 99% видимых из интернета Windows-серверов уязвимы, пишет Techspot.

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#microsoft #windows #безопасность
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Alex-IT
14:40
Он кстати нормально пишет, насколько я понял, он один из топовых авторов этого сайта.
Об обновлении форума
Дмитрий Юфа
14:40
1. На счёт цифр я ничего не утвертждал. Так что сам мир-дверь-мяч. По факту у Украины сейчас более мощные вооружённые силы, чем на 24 февраля. 2. Ясная цель должна иметь ясные сроки, разве не так?
"Торнадо-С", называемая русским хаймарсом, провела успешную атаку новым снарядом под Артёмовском
Alex-IT
14:39
Если бы его статьи не читали, то он бы не получал денег с их просмотров, а значит не писал бы скорее всего. А раз читают, значит его статьи востребованы определённой аудиторией...
Об обновлении форума
Johan_888
14:39
Выплатят, но как обычно с вычетом подоходного налога...
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
14:38
ну как бы там не принято пиздеть как на рабсии. кроме того это не первая поставка вооружений. и если анонсировали 4 хаймарса в начале то в результате их уже 40.
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
Johan_888
14:38
Ты не сечёш фишку, главное объявить охоту, а охотников найдётся не мало...
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
Евгений Сом
14:37
я бредовые ролики не смотрю, ты напиши своими словами что за чужие успехи я приписывал Путинку или все же окажешься балаболом-пиздаболом и сольешься в унитазик? Как проверим? ))))))) пока что вижу что...
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
Вежливый B-R_A_D_L_E_Y
14:37
вот же дaлбаеб. капитуляции рахи не пуйло будет подписывать. к тому времени он скоропостижно сдохнет на шарфике или от табакерки. Над центром Севастополя прогремел мощный взрыв Жители города не пони...
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Dm[X]
14:37
Теперь это БАРАХЛО
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boris558
14:35
Ну наверное потому что западное оружие намного лутще советского... А как чмобиков мобилизировали в Москве и СПБ быстро забыли 😂
"Торнадо-С", называемая русским хаймарсом, провела успешную атаку новым снарядом под Артёмовском
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