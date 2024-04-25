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Amogus54
Аналитики прогнозируют рост акций Microsoft из-за ИИ
Вопрос о доходах будет поднят в отчете о прибыли в четверг днем ​​за третий квартал 2024 финансового года компании.

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Во втором квартале Microsoft сообщила о 30% увеличении доходов от своей облачной платформы Azure и связанных с ней услуг, включая рост на 6% за счет ИИ. Этот рост произошел в первую очередь благодаря сервису Microsoft Azure OpenAI, который обеспечивает доступ к моделям от ключевого партнера Microsoft в области искусственного интеллекта.

Аналитики и инвесторы будут внимательно следить за этой цифрой в предстоящем отчете о прибылях и убытках. Доходы от Microsoft 365 Copilot, инструмента искусственного интеллекта для бизнеса, будут включены в линейку продуктов Office Commercial, что обещает сделать эту строку ключевой в отчете.

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Microsoft 365 Copilot был запущен 1 ноября, слишком поздно, чтобы оказать существенное влияние на прошлый квартал, но предстоящие результаты будут включать продажи за полный квартал. Потенциал этой линейки продуктов интересовал инвесторов с прошлого года, когда Microsoft объявила о цене дополнительных $30 за пользователя в месяц.

Это ключевой барометр более широкого экономического потенциала ИИ.

В качестве последнего примера развития искусственного интеллекта Microsoft во вторник объявила о выделении Coca-Cola расходов на сумму $1,1 миллиарда в рамках пятилетнего стратегического партнерства, ориентированного на облачные технологии и технологии искусственного интеллекта.

Общая картина: Microsoft — ценная публичная компания с рыночной капитализацией более $3 триллионов. За последний год ее акции выросли более чем на 44% и на момент публикации торговались по цене более $407.

По состоянию на конец 2023 года у компании было около $81 миллиарда денежных средств и их эквивалентов по сравнению со $111 миллиардами за 6 месяцев до этого, после завершения покупки игрового гиганта Activision-Blizzard за $68,7 миллиардов за наличные .

Совсем недавно Microsoft предпочла стратегическое партнерство и инвестиции в развитие искусственного интеллекта, а не прямые приобретения, отчасти стремясь избежать нормативных препятствий, с которыми она столкнулась в сделке с Activision.

OpenAI, производитель ChatGPT, представляет собой крупнейшую инвестицию компании в искусственный интеллект. Более свежие примеры включают инвестиции в размере $1,5 миллиарда в G42, холдинговую компанию в области искусственного интеллекта, базирующуюся в ОАЭ.

Тем не менее подобные инвестиции Microsoft и других технологических компаний привлекают пристальное внимание регулирующих органов.

Ожидания Уолл-стрит: Аналитики ожидают, что компания сообщит о прибыли в размере $2,83 на акцию, что более чем на 15% выше, чем $2,45 на акцию год назад, при выручке в $60,77 млрд, что более чем на 15% больше, чем $52,9 млрд год назад.

Брэд Силлс, аналитик BofA Global Research, написал, что фирма ожидает «здорового потенциала роста на 1%» от своей квартальной оценки выручки в $60,5 млрд, основываясь на разговорах с ключевыми партнерами Microsoft, в первую очередь за счет Azure и Microsoft 365.

«Отзывы о каналах позволяют предположить некоторый всплеск активности Copilot, в первую очередь на этапе разработки, но также и на раннем этапе внедрения», — написал Силлс, ссылаясь на свидетельства увеличения средних продажных цен на корпоративные планы лицензирования Microsoft 365.

Аналитик Wedbush Дэн Айвс, предсказывая доходы Microsoft в записке для клиентов, сказал, что растущий спрос на ИИ, скорее всего, приведет к «значительному импульсу в ближайшие 6–12 месяцев, когда сценарии использования ИИ стремительно расширятся» для бизнеса.


#microsoft #искусственный интеллект #доходы
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