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Если Apple хочет дать пользователям возможность запрещать отслеживать их в интернете для отображения рекламы, то Google обратила внимание на другую проблему. Она собирается противостоять разработчикам, которые без необходимости запрашивают список установленных приложений на устройстве пользователя.

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XDA-Developers сообщает, что Google внесла изменения в политику программы для разработчиков. В результате приложениям стало сложнее видеть, какие другие приложения установлены на устройстве. Google позволит так называемое разрешение QUERY_ALL_PACKAGES для приложений лишь тогда, когда оно является частью основной функциональности. Google утверждает, что список установленных приложений пользователя является «личной и конфиденциальной информацией». Это разрешение начнёт работать в приложениях под API 30 (Android 11).

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«В каких случаях приложение может видеть установленные приложения: поиск устройств, антивирусные приложения, файловые менеджеры и браузеры». В изменённой политике также отмечается, что финансовым приложениям, таким как банковские клиенты и цифровые кошельки, это разрешение будет даваться «исключительно» в целях безопасности.

XDA-Developers пишет, что все новые приложения и обновления приложений в Google Play должны будут соответствовать уровню API 30 с ноября 2021 года. У разработчиков остаётся чуть более полугода на внесение изменений в свои программы.

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Сейчас некоторые приложения получают список установленных на устройстве приложений в рекламных целях или для продажи этих данных. Злоумышленники теоретически могут применять подобные списки приложений для своих тёмных дел, вроде поиска лучших целей для атак.

Хочется надеяться, что данная инициатива Google окажется более успешной, чем действия по борьбе с фрагментацией Android или ранее введённые ограничения на доступ к звонкам и СМС. В последнем случае пострадали законопослушные приложения, функциональность которых была нарушена.