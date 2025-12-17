В интернете достаточно много статей о том, как выбрать электронную книгу. Как правило, они представляют собой списки ридеров, которые авторы таких материалов считают наиболее удачными. Нахожу такие материалы полезными, хотя и не до конца. Ведь не все готовы выбирать устройство из перечня конкретных моделей. Тем более что на российском рынке одномоментно присутствует в районе 70 читалок, а в статьях, как правило, описывается максимум штук 10-15.

Некоторые люди хотели бы узнать, какие характеристики реально важны, какие параметры первостепенны, какие функции за что отвечают – и на основе этих знаний самостоятельно выбрать модель. Именно для них я и написал этот гайд. Имею моральное право: ридерами пользуюсь с 2008 года (первым был легендарный PocketBook 301 – объективно лучшая читалка своего времени) и регулярно выбираю и дарю их близким. Поэтому, думается, неплохо понимаю, как выбрать электронную книгу исходя из параметров.

Итак, поехали!

Какую электронную книгу выбрать в 2026 году: разбираемся с брендами, их происхождением и «пропиской» в России

Производителей ридеров можно условно разделить на две категории. К первой относятся компании, чья продукция поставляется в Россию. Здесь нет никаких проблем: устройства обеспечиваются гарантией, доступны в максимальном количестве каналов (офлайновые и онлайновые магазины, фирменные магазины, маркетплейсы и пр.).

Ко второй категории относятся компании, которые в РФ никакой официальной деятельности не ведут. Их читалки можно купить в наших широтах, но только у перекупщиков. Т. е. людей, которые сами в чемоданах привезли устройства из-за рубежа и продают на тех же маркетплейсах. Это может привести к ряду неприятных моментов: например, не будет гарантии: некий продавец с маркетплейса продаст вам ридер и пообещает месяц (полгода, год…) гарантии, но если устройство сломается, он, скорее всего, просто разведет руками. А то и вовсе исчезнет с вашего горизонта.

Kindle – главный ридер «не для нас», хотя модели Amazon регулярно входят, в том числе, и в российские рейтинги лучших электронных книг

Разберемся, какие игроки так или иначе (официально или неофициально) присутствуют на российском рынке электронных читалок. Упомяну, конечно, не всех, а лишь основных.

Сперва – «официалы».

PocketBook . Один из старейших производителей – деятельность ведет с 2008 года. Видел информацию, что у компании 65% российского рынка читалок. Правда или неправда – не знаю, но подобные утверждения встречал неоднократно. Линейка состоит примерно из дюжины моделей, выполненных в едином стиле. Сам пользовался четырьмя моделями PocketBook, и три из них произвели весьма приятное впечатление.

. Один из старейших производителей – деятельность ведет с 2008 года. Видел информацию, что у компании 65% российского рынка читалок. Правда или неправда – не знаю, но подобные утверждения встречал неоднократно. Линейка состоит примерно из дюжины моделей, выполненных в едином стиле. Сам пользовался четырьмя моделями PocketBook, и три из них произвели весьма приятное впечатление. Onyx Boox . Тоже старая компания. Лично меня несколько смущает тот факт, что линейка Onyx разбита примерно на две части. Одни модели (ценой примерно от 20 тысяч рублей) вполне технологичны, вторые же (ценой до 20 тысяч), скажем так, более скучны и внешне, и в плане характеристик. На иностранных сайтах Onyx они вообще отсутствуют. Поэтому не исключено, что это какие-то отдельные модели стороннего производителя, которые продаются в РФ под брендом Onyx. В мире электроники такое бывает.

. Тоже старая компания. Лично меня несколько смущает тот факт, что линейка Onyx разбита примерно на две части. Одни модели (ценой примерно от 20 тысяч рублей) вполне технологичны, вторые же (ценой до 20 тысяч), скажем так, более скучны и внешне, и в плане характеристик. На иностранных сайтах Onyx они вообще отсутствуют. Поэтому не исключено, что это какие-то отдельные модели стороннего производителя, которые продаются в РФ под брендом Onyx. В мире электроники такое бывает. Digma, Dexp, Ritmix. Эти три бренда я не стану описывать отдельно, потому что принцип работы у них практически одинаковый. Берутся недорогие модели на китайских фабриках (т. е. лучшие читалки из доступных по мнению менеджмента брендов) – и затем продаются в России под той или иной маркой. Подвох здесь в нестабильном уровне качества и функциональности: одна модель может быть приличной, вторая – неудачной. Плюс, как правило, от устройств этих брендов не стоит ожидать технологичности. В их линейках присутствуют в основном очень простые и устаревшие ридеры. Какие электронные книги лучше – Digma, Dexp или Ritmix – трудно сказать: уровень примерно одинаковый.

С гарантией ситуация такова: все вышеозначенные производители дают в России 1 год гарантии, а PocketBook – 2 года. При этом можно и 3 получить – если покупать в фирменном магазине.

Теперь посмотрим на неофициальных игроков рынка ридеров. Повторюсь: сам я несколько удивлен этому факту, но модели означенных ниже брендов регулярно мелькают в рейтингах лучших электронных книг. Хотя их авторы, вполне возможно, руководствуются информацией из интернета и на самом деле с этими устройствами на практике не сталкивались.

Amazon Kindle . Разумеется, начать стоит именно с этого бренда – все же мировой лидер. Знаю, что в России есть его фанаты. Сам к их числу не отношусь, хотя в коллекции есть одно устройство этого бренда – Colorsoft. Не отношусь по нескольким причинам: ридеры очень простые, поддерживают мало форматов, возможны проблемы с использованием в России (например, приложение Kindle для iOS с некоторых пор в РФ недоступно, что делает невозможным синхронизацию ридера с iPhone – вот тебе и «лучшие читалки», ага). В США и ЕС Kindle стоят очень дешево – Amazon их продает в минус, а деньги зарабатывает на продаже контента. Но в РФ ситуация иная: у перекупщиков есть свой финансовый интерес. И поэтому Kindle нередко стоит в полтора, а то и в два раза дороже, чем должен.

. Разумеется, начать стоит именно с этого бренда – все же мировой лидер. Знаю, что в России есть его фанаты. Сам к их числу не отношусь, хотя в коллекции есть одно устройство этого бренда – Colorsoft. Не отношусь по нескольким причинам: ридеры очень простые, поддерживают мало форматов, возможны проблемы с использованием в России (например, приложение Kindle для iOS с некоторых пор в РФ недоступно, что делает невозможным синхронизацию ридера с iPhone – вот тебе и «лучшие читалки», ага). В США и ЕС Kindle стоят очень дешево – Amazon их продает в минус, а деньги зарабатывает на продаже контента. Но в РФ ситуация иная: у перекупщиков есть свой финансовый интерес. И поэтому Kindle нередко стоит в полтора, а то и в два раза дороже, чем должен. Kobo . Примерно то же самое, что Kindle, но только Kobo. Безусловно, есть свои программные особенности (например, иной набор сервисов, другое меню), но по концепции устройства похожи на модели Amazon. Максимальная простота, коротенький список поддерживаемых форматов – вот это вот все. И снова: низкие цены там – и солидные тут. Какая электронная книга лучше – Kindle или Kobo – сказать сложно. Одного поля ягоды.

. Примерно то же самое, что Kindle, но только Kobo. Безусловно, есть свои программные особенности (например, иной набор сервисов, другое меню), но по концепции устройства похожи на модели Amazon. Максимальная простота, коротенький список поддерживаемых форматов – вот это вот все. И снова: низкие цены там – и солидные тут. Какая электронная книга лучше – Kindle или Kobo – сказать сложно. Одного поля ягоды. «Китайская поросль». Сюда я бы отнес Bigme, Meebook, Xiaomi и пр. Словом, китайских производителей, чьи детища зачастую предназначены только для КНР, хотя порой всплывают на российских маркетплейсах. К чему нужно быть готовым? Например, к тому, что купленное устройство придется тщательно «обрабатывать напильником». Перепрошивать, патчить, настраивать… Ну, чтобы избавиться от китайских приложений и заставить ридер корректно работать в наших реалиях. В целом, все эти устройства – они скорее для гиков, техноманов и очень опытных пользователей. Если вам нужно купить ридер, чтобы сразу же начать читать и ни о чем лишнем не задумываться, то эти гаджеты точно не для вас.

Ридеры для китайского рынка: локализация их интерфейса может быть на китайском языке

Как выбрать электронную книгу в 2026 году по параметрам экрана?

Главный производитель экранов для ридеров всего один – компания E Ink. Именно она поставляет дисплеи и Amazon, и PocketBook, и Onyx. Поэтому я бы не сказал, что качество изображения на экранах ридеров крупных брендов радикально меняется от производителя к производителю. Да, могут быть различные настройки, чуть-чуть разная насыщенность текста, но и только. Исключение составляют ридеры с экранами на базе старых версий E Ink, но об этом ниже.

Хотя нюансы, конечно, есть. Дело в том, что экраны E Ink бывают нескольких уровней качества. Крупные производители – PocketBook и, например, Kobo – используют дисплеи первой категории. Без точек, пятнышек, полосок и прочих неприятных артефактов. Здесь бы еще Amazon вспомнить, но совесть не позволяет: в конце 2024 – начале 2025 разразился скандал, связанный с появлением в продаже партии ридеров Kindle Colorsoft Signature Edition с «полосатыми» (читай – бракованными) экранами. Поэтому, увы, у Amazon с дисплеями все пока не так однозначно.

Экраны Kindle Colorsoft из первых партий имели желтоватую полосу в нижней части экрана, что раздражало пользователей, а Amazon была вынуждена приостановить продажи этих ридеров.

А у мелких производителей – всегда неоднозначно. Могут быть и полосы, и точки, и пятна. Тут уж как повезет. Можно посоветовать только одно: если уж вы решили купить ридер небольшого бренда, тщательно осматривайте его в магазине или в пункте выдачи.

И вот еще что: значительная часть китайских компаний использует экраны OED, а не классические E Ink. Последние заметно качественнее, но и дороже. Например, те же Amazon, Kobo и PocketBook с ними не связываются, а вот «китайцы» – с огромным удовольствием (экономии ради). В общем, на вопрос «какая электронная книга лучше – с E Ink или OED?» я могу ответить однозначно: с E Ink.

Дисплеи ридеров различают по следующим параметрам:

технология и поддержка цвета;

диагональ/площадь;

разрешение;

материал подложки.

Как выбрать электронную книгу в 2026 году по технологии и «цветности» экрана?

Если вы присматриваетесь к черно-белым ридерам, то следует ориентироваться на модели с E Ink Carta 1200 или 1300 (небольшая разница между ними в теории есть, но на деле почти незаметна).

Не стоит ориентироваться на Carta 1100 – это уже «дело минувших дней». И уж точно не нужно покупать модели с E Ink Pearl – это технологии в районе 15 лет. У дисплеев Pearl серый малоприятный фон, тогда как все «Карты» куда светлее – практически белые. Тем не менее некоторые мелкие производители (Dexp, Digma, Ritmix, некоторые китайцы) до сих пор предлагают ридеры с E Ink Pearl. Да, они стоят менее 10 тысяч рублей. Но брать их не советую.

Что касается цветных дисплеев E Ink, то сегодня актуальна технология Kaleido 3. Модели с Kaleido или Kaleido 2 (она же Kaleido Plus) не стоят ни грамма внимания: эти экраны менее яркие, менее контрастные, плюс обеспечивают слишком низкое разрешение (о нем ниже).

PocketBook InkPad Color 2 на Kaleido 2 Plus и Color 3 на Kaleido 3: последний заметно светлее и сочнее

В принципе, очевидно, что контент с иллюстрациями приятнее изучать на цветном дисплее. Хотя не все так однозначно. Например, художественные произведения нередко сопровождаются какими-то примитивными картинками по принципу «чтобы было», и читатель на них внимания не обращает. Так зачем тогда цветной экран? Достаточно и черно-белого. С комиксами, на мой взгляд, похожая ситуация: иногда они в черно-белом виде смотрятся даже симпатичнее, чем в цветном.

Другое дело – учебники, бизнес-литература, детские книги. Здесь, думается, без цвета уже не обойтись. Например, биология: если отдельные фрагменты тела человека выделены именно цветом, то как прикажете разбираться во всем этом на черно-белом дисплее?

Изучать подобные материалы на черно-белых экранах довольно затруднительно

Наиболее правильно, на мой взгляд, будет определиться с тем, какой контент вы планируете изучать на ридере, и выбирать цветную или нецветную модель исходя из этого. В этом смысле лучшая читалка конкретно для вас может быть и черно-белой, и цветной.

И да, вот еще что. Следует помнить, что все без исключения экраны Kaleido (хоть 1, хоть 2, хоть 3) несколько темнее – ну или серее – чем Carta. См. фото выше. Так что если вы желаете читать черный текст именно на максимально белом фоне, то брать стоит черно-белый ридер.

Как выбрать электронную книгу в 2026 с экраном подходящей диагонали?

Наиболее распространенные форм-факторы:

6 дюймов (111 см 2 ). Подходит для обычных текстовых книг, а также книг с иллюстрациями неинформационного характера (т. е. обычными картинками).

(111 см ). Подходит для обычных текстовых книг, а также книг с иллюстрациями неинформационного характера (т. е. обычными картинками). 7 дюймов (152 см 2 ). На таких дисплеях помещается больше текста, а картинки выглядят более крупными. На 7-дюймовом ридере в некоторых (хотя и далеко не во всех) случаях уже можно с комфортом рассматривать учебники, журналы, инфографику, комиксы.

(152 см ). На таких дисплеях помещается больше текста, а картинки выглядят более крупными. На 7-дюймовом ридере в некоторых (хотя и далеко не во всех) случаях уже можно с комфортом рассматривать учебники, журналы, инфографику, комиксы. 7,8 дюйма (188 см 2 ). Эта диагональ подходит уже для большинства электронных учебников, комиксов, бизнес-книг. Т. е. для изданий со сложной версткой и плотными массивами текста. При этом текстовые книги на 7,8-дюймовых ридерах читать тоже комфортно.

(188 см ). Эта диагональ подходит уже для большинства электронных учебников, комиксов, бизнес-книг. Т. е. для изданий со сложной версткой и плотными массивами текста. При этом текстовые книги на 7,8-дюймовых ридерах читать тоже комфортно. 10,3 дюйма (329 см2). Модели с диагональю около 10 дюймов подходят для всего перечисленного выше, а также для сканов журналов – ну, разве что иногда все же придется поорудовать мультитачем и промасштабировать тот или иной конкретный фрагмент.

Сравнение размеров электронных книг: 7, 7, 7,8 и 10,3 дюйма

Разрешение экрана электронной книги: каким оно бывает?

Этот вопрос возникает главным образом в случае моделей с диагональю 6 дюймов. Остальные диагонали вариативности разрешения не предполагают – ну, за крайне редким исключением.

А вот с 6 дюймами ситуация следующая. На рынке до сих пор есть модели с разрешением 800 х 600 точек (167 ppi). Их рекомендую сразу исключить из перечня претендентов на покупку: текст получается кривоватым, нечетким, с лесенками из пикселей. Например, именно такой экран поставили в «Оникс Букс Беринг 5» – и продавали его за те же деньги, что и, например, PocketBook 629 Verse. У последней дисплей с разрешением 1024 х 758 точек (212 ppi). Он предлагает уже заметно более высокий уровень четкости изображения. Ну а на первом месте, конечно, вариант 1448 х 1072 точки (300 ppi). Лучшие электронные книги формата «6 дюймов» оснащены именно такими экранами.

212 ppi и 300 ppi. Не могу сказать, что 212 ppi – неприемлемо: с такого экрана вполне приятно читатьС цветными читалками, оснащенными экранами Kaleido, особая ситуация. Они выводят изображение с высоким разрешением в черно-белом режиме и со сниженным – в цветном. Упоминавшиеся выше экраны Kaleido или Kaleido 2 снижают разрешение до 100 ppi: цветные иллюстрации получаются зернистыми. У Kaleido 3 150 ppi, и этой проблемы практически нет.

Подложка экрана электронной книги: какой она бывает и какую роль играет?

У 99% процентов ридеров подложки экранов стеклянные. Бояться этого не стоит: если аккуратно пользоваться устройством, да еще и прикупить качественный чехол – ничего с дисплеем не случится. И тем не менее должен сказать, что самые надежные ридеры – с экранами, имеющими пластиковую подложку. Такие дисплеи называются E Ink Carta Mobius (черно-белые) и E Ink Kaleido Mobius (цветные). К сожалению, эта технология применяется только в крупных экранах – 10,3 дюйма. И, как следствие, подобных ридеров на рынке крайне мало.

Из свежего можно вспомнить разве что PocketBook Color Note – это такой ридер-блокнот на Android с поддержкой перьевого ввода. У него дисплей E Ink Kaleido 3 Mobius.

Не знаю, зачем PocketBook Color Note сфоткали рядом с молотком. Наверное, чтобы показать, что экран сего устройства крайне сложно повредить – ибо Mobius!

Какую электронную книгу выбрать в 2026 году: с подсветкой или без?

Есть основания полагать, что даже если вам почему-то захочется купить ридер без подсветки, то сделать это не получится. Просто потому, что сегодня даже самые недорогие модели оснащаются системой подсветки – в том числе и примитивные ридеры за 5-7 тысяч рублей.

Подсветка, впрочем, тоже может быть разной. У недорогих моделей она неравномерная, плюс регулируется по очень короткой шкале. Например, может быть или «очень ярко», или «очень тускло». А вот комфортного промежуточного варианта подобрать не получится. У более дорогих устройств – скажем, ценой от 10-12 тысяч рублей – с этим проблем уже нет.

Здесь же добавлю, что существует два типа подсветки. Первый предполагает белый свет, второй позволяет регулировать цветовую температуру. Т. е. выбирать оттенок свечения: белый, желтый, оранжевый (с массой градаций между ними). Принято считать, что перед сном логично активировать желтую или оранжевую подсветку, так как теплые оттенки расслабляют организм.

Регулировка цветовой температуры на Amazon Kindle Oasis

Какую электронную книгу выбрать в 2026 году: с Android или без?

Вокруг этого вопроса сломано очень много копий: все пытаются понять, какая же электронная книга лучше, – с вездесущим «Зеленым Роботом» или без него?

Многие считают, что Android в смартфоне и читалке – это практически одно и то же. Однако на деле это совершенно не так. Указанная ОС не имеет специальной версии, предназначенной для устройств с экранами E Ink. Как следствие, производители вынуждены «пилить» прошивки для своих ридеров самостоятельно, без некой основы, предлагаемой Google. Получается, увы, не всегда удачно. Например, ридер без Android может работать без подзарядки в среднем месяц, а аналогичное устройство с Android – и три недели, и две, и пару дней. Все зависит от «кривости» прошивки. Но в любом случае будет меньше, чем у читалки, которая работает не на Android.

Типичный ридер на Android: логика интерфейса вроде бы знакомая, но отличная от смартфонов

В теории преимуществом Android является возможность устанавливать приложения, но в значительной части ридеров под управлением этой ОС нет Google Play. Так что его придется инсталлировать самостоятельно, и не факт, что получится… Например, во всех моделях PocketBook на Android (их мало, но они существуют) Google Play есть, а вот в моделях Onyx Boox – не всегда. В «китайцах» Google Play чаще всего нет, а вместно него – малоизвестные магазины приложений неясного происхождения. И это еще полбеды: практика показывает, что далеко не все Android-приложения работают на экранах E Ink нормально – от ошибок различного рода до полного отказа запускаться.

Поэтому я бы сказал, что Android в ридере – вещь в себе. Может повезти, а может и нет. Далеко не факт, что лучшая читалка – это именно та, которая работает на данной ОС. Особенно в том случае, если речь идет о модели для китайского рынка с Android, который нафарширован какими-то малопонятными в наших реалиях приложениями и сервисами.

Для себя я решил, что лучший вариант для ридера – собственная ОС от производителя. Например, у большинства моделей PocketBook это Linux. У Amazon Kindle – вроде бы тоже. Да, у PocketBook и Kindle нет официальной возможности устанавливать приложения (но неофициальными методами это реализуемо), зато стабильность работы крайне высока. И с энергопотреблением проблем нет.

Поддерживаемые форматы книг: насколько они важны для ридера?

Мнения на этот счет полярны. Некоторые утверждают, что они все всегда читают исключительно в EPUB, и поэтому их вполне устраивает Kindle с крайне коротким (в районе полудюжины пунктов) поддерживаемых форматов. Другие говорят, что у них ридер на операционной системе Android, и поэтому они могут в пару кликов «прикрутить» к нему поддержку абсолютно любого формата, даже самого экзотического. В принципе, оба этих подхода имеют право на жизнь.

Конкретно для меня лучший вариант – это когда устройство поддерживает максимальное количество книжных форматов «из коробки». Это означает, что не придется что-либо конвертировать, ну или искать и ставить дополнительные приложения. В этом плане эталоном считаю PocketBook с его 21 форматом – от народного FB2 через DOC до комиксового CBR.

Чем больше форматов поддерживает ридер – тем объективно лучше

Просто иногда бывает так, что та или иная книжка доступна в каком-то особом редком формате, а при попытке сконвертировать ее в тот же EPUB, скажем, сбивается верстка. И куда лучше, чтобы ридер изначально работал с любыми форматами без каких-либо конвертаций. Хотя, конечно, фанаты Amazon Kindle меня за этот пассаж высмеют, а потом проклянут.

Стоит учесть ещё и то, что бюджетные ридеры локальных российских брендов (Ritmix, Dexp и пр.) весьма избирательно относятся к различным файлам номинально одного и того же формата. Например, заявлено, что они поддерживают FB2. И действительно, один файл откроется. Второй – тоже. А вот третий – нет. К этому нужно быть готовым. И, да, в случае тех же PocketBook я с подобным не сталкивался.

Лучшая электронная книга – она с поддержкой аудио?

Следует понимать, что практически все ридеры от 15 тысяч рублей (плюс некоторые более доступные) с аудио работать могут. Они способны проигрывать музыку или аудиокниги, а также озвучивать текстовые книги голосами дикторов. В принципе, я не могу сказать, что в случае ридера без всего этого невозможно обойтись – ведь есть смартфоны и планшеты. И тем не менее кому-то, возможно, захочется держать все свои файлы, связанные с литературой, в одной устройстве. То есть и читать на нем текстовые книги, и аудиокниги слушать.

Kindle поддерживают аудио, но – только формата AAX, из-за чего в России эта функция малополезна



Главное – понимать, что далеко не всегда заявленная поддержка аудиокниг действительно пригодится на практике. Например, многие Amazon Kindle работают с аудио, но поддерживают только фирменный амазоновский формат AAX (Audible) – в нем аудиокниги продаются, собственно, на Amazon. Модели на Android, а также ридеры PocketBook, для сравнения, без проблем воспроизводят файлы в привычных MP3, OGG и M4B.

Для вывода звука к ридерам, как правило, нужно подключать проводные или беспроводные наушники или колонки. Но в некоторых моделях предусмотрены динамики.

Как выбрать электронную книгу в 2026 с удобным управлением?

Считаю, что идеальный вариант – это когда есть и сенсорный экран, и кнопки. Да, многим достаточного одного лишь тачскрина. Но по себе знаю, что два варианта управления – это определенно благо. Хочешь – так страницы перелистывай, хочешь – эдак.

Как ни странно, чаще всего кнопки встречаются у бюджетных моделей локальных российских брендов – вроде Ritmix и Digma. Хотя с ними не все гладко: держал в руках одну «Дигму» с кнопками, которые при нажатии издавали весьма неприятные щелчки. В принципе, это объяснимо: пластик очень недорогой, скрипучий – вот и появляются лишние звуки.

Еще кнопки есть практически во всех моделях PocketBook. У них проблем со скрипами нет.

В Kindle кнопки ранее встречались, но в последние годы – примерно со смертью линейки Kindle Oasis – они исчезли. В некоторых свежих Colorsoft и Paperwhite листать страницы можно путем двойного тапа по корпусу, но это не дает обратной связи и, как следствие, не так удобно. Причем работает способ так себе: условные два раза страница перелистывается, на третий – нет.

Какую электронную книгу купить в 2026 году: с Wi-Fi или без?

Если в ридере нет Wi-Fi, то вы не сможете передавать файлы книг со смартфона или компьютера беспроводным способом, обновлять прошивку «по воздуху», бродить по интернету через браузер и так далее. Все это полезно и удобно. Поэтому я бы не стал брать ридер без Wi-Fi в 2026 году.

Правда, нужно учитывать реалии. Например, как я уже упоминал, ридеры Amazon слегка подрастеряли функциональности в последние годы – именно в России. Потому что из AppStore исчезло приложение Kindle, а значит, нет возможности синхронизировать книги со смартфоном (и библиотеку, и прогресс чтения – что актуально для тех, кто читает и на ридере, и на смартфоне).

У ридеров на Android таких проблем нет. У PocketBook тоже – фирменное облако PocketBook Cloud работает и с iOS, и с Android. Ну а дешевые модели локальных брендов чаще всего Wi-Fi лишены.

Память: сколько ее должно быть в хорошей электронной книге 2026 года?

Самые доступные ридеры сегодня оснащены 4 Гб памяти, самые дорогие – 64 или 128 Гб. Объем среднестатистической книги в FB2 составляет 0,5 Мб. Поэтому на накопитель объемом 4 Гб поместятся несколько тысяч файлов. Если на устройстве планируется читать обычные текстовые книги, то будет достаточно 4 или 8 Гб. Если пользователь намерен слушать аудиокниги или, например, изучать масштабные иллюстрированные издания в PDF или DVJU, потребуется накопитель большего объема: 16 или 32 Гб. Ну или вовсе 64 или 128.

Является ли стилус обязательной опцией для электронной книги?

Перо необходимо не всем пользователям. Оно позволяет использовать ридер в качестве электронного блокнота: для записей, рисунков, эскизов, пометок в книгах.

Бюджетных моделей с поддержкой стилуса не бывает. Так, PocketBook 1040D InkPad X Pro оценивается в 40 тысяч рублей, будучи самым доступным ридером с перьевым вводом в России. Эта модель оснащена черно-белым экраном, а цветные решения еще дороже.

Благодаря стилусу на экране ридера можно писать и рисовать, превращая его в электронный блокнот

Есть и еще один момент, требующий разъяснения. Устройства вроде PocketBook 1040D InkPad X Pro или, например, Kindle серии Scribe – это устройства с «высокоточными» стилусами, которые позволяют регулировать силу нажатия (чем сильнее жмешь – чем толще линия) и предлагают ряд других специфических опций.

Но вообще простейший стилус можно использовать с любым ридером, оснащенным сенсорным экраном. Просто покупаете перо для емкостных тачскринов – и вперед. Правда, писать и рисовать им будет сложно: линии будут кривоватыми, неуверенными, всегда одной толщины. Но читал в интернете, что некоторых людей устраивает и такое.

Защита от воды: что она дает электронной книге?

Защита от воды – это опция из разряда «пригодится раз в год, но реально спасает от больших проблем». Поэтому я бы предпочел, чтобы такая опция в устройстве была – причем полноценная, по стандарту IPX8 («погружения до 2 часов на глубине до 2 метров»), а не только от брызг. Но, к сожалению, ее реализует крайне небольшое число производителей – Amazon, PocketBook, Kobo, ну и еще, быть может, пара совсем уж малоизвестных в наших широтах брендов.

Вместо вывода

Ну, первое, что хотелось бы сказать, – надеюсь, я помог кому-то выбрать электронную книгу. Если и не конкретной модели, то параметров, на которые стоит смотреть.

Если бы я выбирал ридер для себя, то, следуя моему «плану», остановился бы на таких характеристиках:

официальные поставки в РФ + гарантия;

экран: черно-белый, 6-7 дюймов, 300 ppi;

без Android;

с поддержкой максимального числа форматов;

без аудио;

с физическими кнопками;

от 8 Гбайт памяти;

без стилуса.

Под эти параметры подходит, например, PocketBook 700 Era. Ну, разве что она поддерживает аудио, которое мне в ридере совсем не нужно. Подчеркну, что у меня такого ридера нет, но если бы я выбирал модель сейчас – возможно, взял бы его.

У вас, если пробежаться по предложенному мной в статье «плану», могут получиться иные варианты. Как в зависимости от личного расположения к тому или иному бренду, так и от необходимых конкретно вам характеристик.

Интересно будет прочитать в комментариях, какой ридер вы уже выбрали или планируете приобрести.