Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Как только на рынок вышли видеокарты нового поколения RTX 3080 и RX 6800 XT, специалисты принялись сравнивать их по различным признакам. По мощности, как мы уже знаем из прошлых тестов, графический процессор nVidia безоговорочно обгоняет аналогичный от AMD. Скорость загрузки игр, скорость включения компьютера, рендеринг больших файлов – всё это уже было. Последним этапом, про который многие забыли, стало исследование производительности видеокарт в режиме трассировки лучей.

реклама

Обязанность выявить, какая из карт показывает себя лучше в режиме RTX, взял на себя англоязычный YouTube-канал Digital Foundry с более чем миллионом подписчиков. Владельцы канала приняли за основу две игры: DIRT 5 и Metro: Exodus. В них они поочерёдно нагружали видеокарты одним или двумя отражениями с применением лучей.

Результат оказался двояким: в достаточно лёгких сценариях для обеих видеокарт RTX 3080 опережала RX 6800 XT в два, а иногда даже в три раза. В сложных RX 6800 XT начинала нагонять конкурента, а в самых сложных разрыв был еле заметен. Другими словами, в играх nVidia работает лучше, а в других задачах хоть и не уступает AMD, но заметно сбавляет темпы. Детальные результаты тестов ниже.

Источник.

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Ryzen 5800X за копейки в Регарде Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU: Более 10 видов по рек ценам <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Куча RTX 3060 Ti в XPERT.RU RX 6800/6900 по суперценам в XPERT.RU - успей разбить копилку Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>