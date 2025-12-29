Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как я собрал компьютер на 10 лет

Все началось с появления в продаже модулей оперативной памяти DDR5 на 64 ГБ. Пока размышлял о покупке комплекта из таких модулей, он подорожал
[ ] для раздела Блоги
В августе этого года в DNS в продаже появились в продаже модули ОЗУ DDR5 объемом 64 ГБ. Цены на самый дешёвый комплект из двух модулей начинались с 45 тысяч рублей за комплект G.Skill Trident Z5 Neo RGB [F5-6000J3644D64GX2-TZ5NR] 128 ГБ.


реклама



Я хотел собрать ПК с четырьмя такими модулями, поэтому выгоднее было купить комплект 

G.Skill Trident Z5 Neo RGB [F5-6000J3644D64GX4-TZ5NR] 256 ГБ, так как цена на него была 85 тысяч рублей.

реклама



Но пока я раздумывал, этот комплект за неделю подорожал с 85 до почти 87 тысяч рублей.

А спустя неделю цена выросла до 90 тысяч рублей. 

реклама



В этот момент я обнаружил, что Т-банк предлагает повышенный кэшбек (5%) на покупки товаров в DNS, и решил что такой шанс упускать нельзя. После чего комплект на 256 ГБ оказался у меня. 

Следующим был блок питания. Я подумал, что имеющийся у меня платиновый ASUS ROG LOKI на 1000 Вт очень хорош, но для новых видеокарт может быть уже недостаточным. Поэтому обнаружив в DNS более мощный титановый ASUS ROG LOKI на 1200 Вт за 28 399 рублей его я и приобрёл. 

Единственный найденный мной ранее обзор на ASUS ROG LOKI 1200Сейчас обзор недоступен, но у меня он остался в виде снимка веб-страницы

реклама



Из интересного, в тот момент в DNS платиновый ASUS ROG LOKI на 1000 Вт стоил 30 999 рублей - на 9% дороже титанового ASUS ROG LOKI на 1200 Вт. Кэшбек в конце сентября за эти покупки составил 5000 рублей.

Следующим приобретением стал корпус SilverStone ALTA G1M. Почему такой выбор? Потому что это максимально компактный для размещения на столе корпус, который позволяет установить материнские платы формата microATX и четырёх-слотовые видеокарты. Его я купил в октябре на Авито менее чем за 7 тысяч рублей с учётом доставки. У меня уже есть один такой корпус черного цвета. И он меня полностью устраивает. Я писал о нём два года назад. В нём больше года нормально работает AMD Ryzen 9950X и Gigabyte GeForce RTX 4090.

Следующим в очереди на покупку стал процессор. Имеющийся у меня AMD Ryzen 9950X всем хорош, но в играх уступает топовым процессорам Intel 14900K и AMD 9800X3D и 9950X3D. Брать Intel не хотелось. О причинах я писал пару лет назад:
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)

С тех пор для Intel ситуация стала только хуже - новый Core Ultra 9 285K в играх выступает хуже 14900K:

 

Поэтому в десятых числах ноября я купил 9950X3D и материнскую плату MSI B850M MORTAR WIFI.

Вот еще хороший обзор на неё: MSI MAG B850M MORTAR WIFI: компактная и функциональная материнская плата. Штатную рамку процессора я заменил на рамку от Thermalright.

Новый компьютер изначально я планировал собрать с имеющейся у меня видеокартой 4090, которую я приобрёл в феврале 2023 года за 123 тысячи рублей. Но ноябрьский шквал новостей о подорожании оперативной памяти заставил меня сильно задуматься. 20-го ноября я как раз продал два комплекта ОЗУ 2x32 ГБ DDR 4 на 4000 МГц за 35 тысяч рублей за оба комплекта, и был в раздумьях, нормальная ли это цена в текущих условиях.

На фоне новых изменений налогового законодательства, увеличения ставки НДС до 22%, технологического сбора в 2026 году, ставки ЦБ в 16%, продолжения роста цен, не только на оперативную, но и на флеш память, переноса сроков выпуска следующих поколений видеокарт я решил, что пересидеть на 4090 до нового поколения видеокарт может быть очень-очень долго, и стоить они будут очень-очень дорого, и настало время купить 5090. На Авито под заказ 5090 можно было купить за 207 тысяч, из наличия - за 230. В итоге заказал на распродаже в Озон. Обошлась она мне менее чем в 249 тысяч рублей.

Для хранения данных решил выбрать NVME PCI-E 5.0 накопитель объёмом 4 ТБ. Самый быстрый WD 8100 у нас можно было приобрести только под заказ с внесением предоплаты и со сроком ожидания 20-30 дней. Компьютер я хотел собрать до конца 2025 года, поэтому когда обнаружил в магазине Samsung 9100 Pro 4 TB за 37800 рублей, то не стал ждать, и купил Samsung. А когда через неделю он подешевел до 36800, то купил еще один, чтобы закрыть вопрос с хранением данных на ближайшие три года точно. И в новости не обманули - спустя неделю цена на него выросла до 40 тысяч рублей.

Оставалось выбрать систему охлаждения. Новый компьютер я решил собрать с воздушным кулером. Всё-таки имеющаяся у меня система жидкостного охлаждения XPG Levante 360 всем хороша, но чуть более шумновата, чем хотелось. Кроме того, прошло уже три года с момента её покупки, и я не уверен, что она сможет отработать еще 10 лет. Поэтому, взвесив всё, выбор сделал в пользу воздуха. Я думал, что смогу использовать имеющийся у меня Noctua NH-D15

Установленное крепление для Noctua NH-D15

Но после установки кулера я обнаружил, что места для видеокарты с данным кулером не хватит.

Noctua NH-D15 на MSI B850M MORTAR WIFI

Кроме того c Noctua NH-D15 я не смог бы установить четыре модуля памяти.

Noctua NH-D15 установленными двумя модулями памяти KingBank Sharp Blade на 48 ГБ.
Установить четыре таких модуля на MSI B850M MORTAR WIFI не получится

Как выяснил, разъём процессора на MSI B850M MORTAR WIFI расположен ближе к разъему видеокарты, по сравнению с другими материнскими платами:

После чего начал изучать вопрос, что произошло в последние несколько лет на рынке воздушных систем кулеров. В итоге выбор делал между Noctua NH-D15 G2, Noctua NH-P1, Noctua NH-U12S, Noctua NH-U12A, Noctua NH-D15S,  Thermalright Phantom Spirit 120 SE, Thermalright Phantom Spirit 120 EVO и Thermalright Royal Pretor 130 Ultra.

Отдавать 19 тысяч за Noctua NH-D15 G2 не хотелось, часть оставшихся из списка были менее эффективными, и поэтому финалистами стали: Thermalright Phantom Spirit 120 EVO и Thermalright Royal Pretor 130 Ultra. Второй более новый и по характеристикам лучше первого, но было сомнение позволит ли он установить видеокарту. В итоге купил их обоих, чтобы на месте определить царя горы. Первый обошёлся в 4200 рублей, второй - в 4600.


Почему они? Вот ответы: Benchmark Testing and Results - Thermalright Phantom Spirit 120 EVO Review: This isn’t a competition. This is a massacre. - Page 2 | Tom's Hardware

Thermalright Royal Pretor 130 Review: The Crown Jewel of Air Cooling | Tom's Hardware

Сравнение Thermalright Royal Pretor и Royal Pretor Ultra с заменой вентилятора Phanteks T30 на CPU в корпусе Lian Li DAN A3 : r/mffpc

Перед сборкой всех компонентов я измерил температуру процессора AMD Ryzen 9950X3D с Noctua NH-D15 (с одним вентилятором и термопастой Noctua NT-H2). После 6 минут в Prime95 v30.8b17 с использованием команд AVX-512 максимальная температура процессора достигла 94,1 °C (в открытом корпусе)

Обороты вентилятора достигли 1532 оборотов в минуту.

9950X3D с Noctua NH-D15 в корпусе SIlverstone ALTA G1M.
Потребление 200 Вт - температура процессора 94,1 °CЕсли что, отпечаток термопасты на кулере и процессоре вполне себе нормальный:

После этого достал новые кулеры.

Thermalright Royal Pretor 130 Ultra White (слева) и Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (справа)

Сфотографировал все три радиатора рядом: Радиаторы Noctua NH-D15, Thermalright Royal Pretor 130 Ultra White и Thermalright Phantom Spirit 120 EVO

Радиаторы Thermalright Phantom Spirit 120 EVO и Thermalright Royal Pretor 130 Ultra White.
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO позволяет установить более высокие модули ОЗУ.Выполнил предварительную установку Thermalright Royal Pretor 130 Ultra, но он встал вплотную к видеокарте. 

Пока не очень понятно позволит ли Thremalright Royal Pretor 130 Ultra установить видеокарту

Поэтому заменил его на Thermalright Phantom Spirit 120 EVO.

Thermalright Phantom Spirit 120 EVO и MSI B850M MORTAR WIFI - места для установки видеокарты достаточно

После чего решил проверить совместимость кулеров с ОЗУ.

G.Skill Trident Z5 Neo RGB [F5-6000J3644D64GX4-TZ5NR] 4x64 ГБ

Модули из нового комплекта по высоте один в один с модулями KingBank Sharp Blade на 48 ГБ, которые представлены выше на фотографиях с Noctua NH-D15

Установил комплект из 4-х модулей

Thremalright Royal Pretor 130 Ultra и четыре модуля ОЗУ G.Skill Trident Z5 Neo RGB 

Но установив видеокарту, надежда использовать Thremalright Royal Pretor 130 Ultra исчезла:

Thremalright Royal Pretor 130 Ultra на MSI B850M MORTAR WIFI не совместим с видеокартой

Заменил кулер на Thermalright Phantom Spirit 120 EVO.

Thermalright Phantom Spirit 120 EVO полностью совместим с высокими модулями ОЗУ и видеокартой
 на MSI B850M MORTAR WIFIПоменял крепление кулера на штатное чёрного цвета.Palit GeForce RTX 5090 GameRock в корпусе Silverstone ALTA G1M

Установил оба NVME накопителя.

Радиатор накопителей снимается без использования инструментов

Разъемы для накопителей имеют термо-прокладки снизу

Судя по отпечатку, радиатор хорошо прилегает к контроллеру NVME накопителя

Накопители закрепляются также без инструментов.

Нанёс термопасту как указано в инструкции к кулеру - кучкой по центру.

Схема нанесения термопасты Thermalright TF7 из мануала Thermalright Phantom Spirit 120 EVO

Термопаста Thermalright TF7 и AMD Ryzen 9950X3D

Качество шлифовки Thermalright Phantom Spirit 120 EVO почти зеркальное

Thermalright Phantom Spirit 120 EVO совместим с очень высокими модулями ОЗУ

Затем я попробовал установить на радиатор Thermalright Phantom Spirit 120 EVO нештатные кулеры от Noctua NH-D15, Thermalright Royal Pretor 130 Ultra White.

Вентилятор Noctua NH-D15 сверху,
белые - вентиляторы от Thermalright Royal Pretor 130 Ultra White, черные - Thermalright Phantom Spirit 120 EVO 

Нештатные вентиляторы сильно больше

Вентилятор от Noctua не получилось установить. Думал, что вентилятор от Royal Pretor получился, так как производитель один. Но, хотя вентилятор от Royal Pretor геометрически подходит к радиатору Thermalright Phantom Spirit 120 EVO, но скобы от вентилятора Royal Pretor не позволяют его установить.

В итоге, установил штатные вентиляторы.

Первый запуск прошёл успешно:

Видеокарта красиво светится

С установленной передней панелью корпуса

Тесты с Thermalright Phantom Spirit 120 EVO (с родной для него термопастой Thermalright TF7) после 10 минут в Prime95 v30.8b17 с использованием команд AVX-512 показали 89,4 °C (в закрытом корпусе): 

Обороты вентиляторов достигли 2101 оборотов в минуту. Шум при этом был сравним с Noctua NH-D15. Преимущество Thermalright Phantom Spirit 120 EVO над Noctua NH-D15 составило 94,1-89,4 = 4,7 °C! Потребление процессора было 200 Вт в обоих случаях. Времени на сборку ушло 4 месяца, денег -  533 тысячи рублей.9950X3D с Thermalright Phantom Spirit 120 EVO в корпусе SIlverstone ALTA G1M.
Потребление 200 Вт - температура процессора 89,4 °C

Добавить в закладки

Теги

noctua nh-d15 9950x3d samsung 9100 pro silverstone alta g1m thermalright phantom spirit 120 evo 256 gb ddr5 asus rog loki 1200 msi b850m mortar thermalright royal pretor 130 ultra thermalright tf7
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Популярные статьи

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter