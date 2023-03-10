Новая покупка для армии исламской республики позволит последней значительно увеличить свои возможности в "проецировании силы"

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Иранские дипломаты при ООН не опровергли информацию, что Тегеран приобрёл в России партию истребителей Су-35. Что на "иносказательном языке" означает нарушение баланса сил в регионе Ближнего Востока для всех сопричастных.

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И то верно, так представители властных структур ОАЭ, Израиля, Саудовской Аравии, как мы видим, безуспешно предпринимали попытки отговорить российские власти от передачи иранской армии многоцелевых сверхманевренных истребителей. И понять страхи означенных сторон можно, ведь по слову тех самых арабских дипломатов, появление у Ирана Су-35 способно провести дестабилизацию военно-политического баланса в зоне Персидского залива, а так же "уравнять" Россию и Иран в возможном противостоянии, отгородив РФ от арабских "друзей".





Су-35. Источник фото: roe.ru





Если уж Россия не может не "продать", пусть по крайней мере отложит на "неопределённый срок" ту самую передачу, которую так боялись ближневосточные союзники России, заявили последние.

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Теперь же появление у Ирана современного самолёта вдохнёт "новую жизнь" в истощённые санкциями и дефицитными ограничениями авиацию исламской республики, в результате чего та может "внезапно" захотеть помериться мускулами в таких регионах как Ирак, Сирия и Персидский Залив. Что как понятно из тела новости, не обрадует арабскую "коалицию" плюс Израиль.