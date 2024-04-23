В Иране располагаются ядерные объекты, которые можно использовать для производства соответствующего оружия, что беспокоит США.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани во время пресс-конференции заявил, что действующие военные доктрины Тегерана не предусматривают создание ядерного оружия, а власти не планируют вносить корректировки в них, чтобы начать производство ядерных боеголовок.

По словам иранского чиновника, Иран не имеет планов по созданию ядерного оружия, а все расположенные на территории объекты соответствующего назначения используются для проектов «мирного атома».

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Насер Канани подтвердил намерение Тегерана развивать ядерную энергию и дальше, поскольку соответствующее право имеет любое государство, а Иран в течение многих лет действует в соответствии с международными правилами.

Недавно Командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Хакталаб говорил о готовности Тегерана пересмотреть ядерную доктрину в пользу создания нового оружия, если Израиль будет угрожать Ирану нанесением ударов по ядерным объектам.

Ранее немецкое издание Bild писало, что в Иране вполне могут разработать собственное ядерное оружие, поскольку страна развивает свой ядерный потенциал уже долгое время. Эксперты указывают на то, что вскоре иранские власти будут иметь достаточно урана для производства ядерных боеголовок.