На последнем военном параде Исламской Республики Иран 18 апреля 2024 года был продемонстрирован Heidar-7 - модернизированная версия советского бронетранспортера с новой башней и усиленной защитой, что значительно повышает его боевые возможности и универсальность в различных условиях боевых действий.

Иран продолжает укреплять свои оборонные возможности, модернизируя советскую бронетехнику и представляя новейшие разработки, включая Heidar-7, на военном параде, который состоялся 18 апреля 2024 года в честь Дня армии Исламской Республики Иран. Heidar-7 — это улучшенная версия советского БТР-60ПБ, которая имеет ряд значительных улучшений, включая новую башню с 23-мм автоматической пушкой и усиленную защиту с помощью взрывной реактивной брони (ERA) на башне и бортах корпуса.

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23-мм пушка, аналогичная советской ЗУ-23-2, позволяет Heidar-7 поражать низколетящие самолеты на расстоянии до 2,5 км и бронетехнику на расстоянии до 2 км, что делает его универсальным в различных боевых ситуациях. Кроме того, машина обладает возможностью поворота на 360 градусов и полностью стабилизированной башней, управление которой осуществляется изнутри. Позиция наводчика стратегически расположена в передней правой части корпуса напротив водителя и оснащена дисплеем, который обеспечивает эффективное управление в различных условиях освещения.

За последнее десятилетие иранская оборонная промышленность добилась значительных успехов в разработке собственных технологий и модернизации существующих. Эти усилия являются частью более широкой стратегии по достижению самодостаточности и снижению зависимости от иностранных поставщиков. Разработка бронемашин типа Heidar-7, усовершенствованной версии советского БТР-60ПБ, является ярким примером этой инициативы. Внедряя современные технологии, такие как дистанционно управляемые боевые модули и динамическую броню, Иран расширяет возможности старых платформ для удовлетворения текущих боевых требований.