Иранский лидер предостерёг Тель-Авив от ответных ударов.

После того, как Израиль нанёс удар по консульству Ирана в Сирии, ликвидировав высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), спустя некоторое время иранские власти провели «удар возмездия», в результате которого было выпущено сотни баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на то, что израильские военные совместно с союзниками устранили 99% воздушных целей, отражение подобных атак само по себе дороже, чем их проведение.

Президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами Лахороского университета, предупредил Израиль о последствиях в случае проведения ответного удара по иранским территориям. Он утверждает, что если израильское командование примет решение ударить по территории Ирана, то от Израиля ничего не останется.

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Помимо этого Ибрахим Раиси указал на то, как вторжение ХАМАС на израильские территории повлияло на расчёты Тель-Авива по нормализации отношений со странами Ближнего Востока. После того, как в секторе Газа погибло около 34 тысяч палестинцев, мусульманские страны не желают налаживать отношения с Израилем.

Стоит напомнить, что недавно по иранским территориям была проведена ограниченная атака беспилотными летательными аппаратами. Израиль не признаёт свою причастность к инциденту.