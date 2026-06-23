В одной из своих прошлых статей, я рассказывал о том, как собрал игровой ПК за 30 000 рублей, однако, то была довольно компромиссная сборка "в последний путь", так что, когда у меня неожиданно появилось железо, которое не было куда пристроить, было решено эту сборку пересобрать.

Первой мне "прилипла" видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0):

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И после установки её в данный ПК, стало понятно, что оно конечно неплохо, но увы железо не может вполне раскрыть её "потанцевал". На счастье, спустя недолгое время, мне "прилипла" материнская плата MSI H310M PRO-VDH PLUS:

Ну а в хозяйстве у меня уже давно валялся процессор Intel Core i3-9100F:

И хотя этот процессор явно менее производительный нежели чем Intel Core i7-7700T, я решил пересобрать данный ПК на его основе - т.е. всё запихать внутрь и протестировать. Поглядим что у нас показывают CPU-Z и GPU-Z:

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Четыре ядра в 2026 году это уже конечно маловато, тем более без HT, однако Socket 1151v2, в отличие от обычного 1151, поддерживает процессоры числом ядер до 8, что даёт нам солидный запас по росту мощности системы при последующем апгрейде.

DDR4-2400 нынче тоже "не фонтан", но она у нас одной планкой, что даёт возможность в будущем нарастить объём оперативной памяти до 32Gb. Это если, конечно, появится такая потребность и цены на оперативную память перестанут расти.

По видеокарте особо сказать нечего - обычная, нормальная, стандартная GeForce RTX 3060 Ti на 8Gb. Тестировать мы это всё будем под управлением Windows 11.

3DMark Vantage

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3DMark'11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

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3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

F1 22

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

В данном тесте можно наглядно наблюдать, как наш процессор Core i3-9100F душит видеокарту, но увы, потолок в 40 000 рублей не позволяет нам поставить что-то иное.

Street Fighter IV

Street Fighter 6

Returnal

Максимальные настройки без трассировки

Максимальные настройки с трассировкой

Horizon Zero Dawn

Cyberpunk 2077

Максимальные настройки без трассировки

Максимальные настройки с трассировкой

Трассировка пути

Итоги

Вот такая у нас получилась сборочка. Конечно, замена процессора Core i7-7700T на Core i3-9100F несколько снизила общую производительность системы, однако при равной стоимости обеих сборок - вторая, на мой субъективный взгляд, куда более разумное приобретение, ибо имеет солидный потенциал для последующего апгрейда. Впрочем, и в текущем состоянии это путь и не идеальный, но вполне достойный игровой ПК за "смешные" по нынешним временам 40 000 рублей.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.