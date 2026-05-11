Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей

История о поисках ТОПовой версии nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb, битва четырёх производителей и шести версий видеокарт.
[ ] для раздела Блоги

Если честно, делать я эту статью не планировал, но в комментариях меня постоянно упрекали за обзоры видеокарт без "сравнения". Ну вот и давайте сравним шесть видеокарт GeForce RTX 3060 Ti 8Gb.

Жаль видеокарт у нас не семь, а то коллаж получился бы куда более занимательный... Ну да ладно, давайте поглядим на наших сегодняшних участников.

реклама



HP nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6

Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 (LHR) 8GB GDDR6

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6

реклама



Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6

Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6

Видеокарты распределены по весу, в прямом смысле, правда фотографии увы сделаны в разном масштабе, так что о их размерах может сложиться неверное впечатление. Но на фотографии ниже, можете наглядно убедиться в разнице между первой и последней из представленных выше видеокарт.

реклама



GPU-Z по поводу наших видеокарт имеет следующее мнение:

Как видим особых различий между картами нет, HP - чистый сток, у остальных присутствует в той или иной мере разгон по чипу, акромя предпоследней карты от Palit, у которой чип имеет стоковые частоты, зато у неё память стандарта GDDR6X.

реклама



Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

Видеокарты тестировались в разное время и в тестах присутствуют "аберрации тестирования", на которые я укажу.

3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

У первых двух видеокарт одинаковые результаты - вероятно я неверно зафиксировал результаты видеокарты от Palit.

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

Очень низкие показатели у последней видеокарты - видимо следовало перезагрузить ПК и повторить, но заметил я это отклонение лишь при написании данной статьи, и карт на руках у меня уже нет.

F1 22

Странные показания у предпоследней видеокарты - опять же, вероятно просто надо было перезагрузить ПК.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Аномальные показания у видеокарты номер три, предпосылок для них я не вижу - значит я допустил ошибку при тестировании.

Street Fighter 6

Returnal

Cyberpunk 2077

Максимальные без трассировки

Максимальные с трассировкой

Black Myth: Wukong

Максимальные без трассировки

Максимальные с трассировкой

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов: включение на 100% при достижении температуры GPU в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. Все видеокарты трудились в одинаковых условиях, так что в очередной раз можно убедиться в талантах инженеров фирмы Hewlett-Packard и их заботе о потребителях.

Итоги

Собственно из всех тестов, FurMark единственный полезный в данном случае тест - он позволяет оценить эффективность охлаждения видеокарт разных моделей и производителей. В остальном же и так можно было догадаться о том, что разница между самой быстрой и самой медленной видеокартой уложится в 10%.

Далее я, пожалуй, воздержусь от сводных и сравнительных обзоров видеокарт на одинаковых чипах, ибо смысла в это никакого я не вижу. А на этом у меня на сегодня всё. Всем пока.

Добавить в закладки

Теги

nvidia msi geforce gigabyte видеокарта palit geforce rtx 3060 ti rtx 3060 ti hewlett-packard 3060 ti
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россияне активно обсуждают мессенджер DZR Eleven как замену МАКС
Epic Games отрицает связь между использованием ИИ и увольнением тысячи сотрудников
Китайские автопроизводители Geely и Changan понесли в России убыток в размере 15,68 млрд руб.
Детективная драма «Удивительно яркие создания» с Салли Филд вошла в топ Netflix сразу после премьеры
Часы «Луч» в стиле БелАЗа выдержали наезд 250‑тонного самосвала и были раскуплены за день
Эксперт протестировал GTX 1070 с Core i9-13900K в ряде популярных игр в трёх разрешениях
В Дании нашли шесть браслетов эпохи викингов весом 763 грамма - это третий по величине клад в стране
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Цена AMD Radeon RX 9070 XT в Китае снизилась ниже рекомендованной
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Галактика возрастом менее двух миллиардов лет не вращается вопреки теориям
Китай представил 200-кубитный квантовый компьютер Hanyuan-2 с двухъядерной архитектурой
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Авторы Subnautica 2 показали геймплейный трейлер новинки
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Zeekr обновил минивэн 009: 912 лошадей и зарядка за 17 минут
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Создана амфибия Scubacraft SC3 по мотивам фильма об агенте 007: плавает как катер и ныряет на 30 м

Популярные статьи

Провал Steam Machine – устройство ещё не вышло, но уже никому не нужно
«Мортал Комбат II»: краткий и субъективный обзор
Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter