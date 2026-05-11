Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Если честно, делать я эту статью не планировал, но в комментариях меня постоянно упрекали за обзоры видеокарт без "сравнения". Ну вот и давайте сравним шесть видеокарт GeForce RTX 3060 Ti 8Gb.
Жаль видеокарт у нас не семь, а то коллаж получился бы куда более занимательный... Ну да ладно, давайте поглядим на наших сегодняшних участников.
реклама
реклама
Видеокарты распределены по весу, в прямом смысле, правда фотографии увы сделаны в разном масштабе, так что о их размерах может сложиться неверное впечатление. Но на фотографии ниже, можете наглядно убедиться в разнице между первой и последней из представленных выше видеокарт.
реклама
GPU-Z по поводу наших видеокарт имеет следующее мнение:
Как видим особых различий между картами нет, HP - чистый сток, у остальных присутствует в той или иной мере разгон по чипу, акромя предпоследней карты от Palit, у которой чип имеет стоковые частоты, зато у неё память стандарта GDDR6X.
реклама
Тестирование будем производить на следующей конфигурации:
- Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
- Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
- Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
- Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
- SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
- SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
- HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
- Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
- Корпус NZXT Phantom 410.
- Операционная система Windows 11 Pro.
Видеокарты тестировались в разное время и в тестах присутствуют "аберрации тестирования", на которые я укажу.
3DMark Vantage
3DMark 11
3DMark Night Raid
3DMark Fire Strike
3DMark Time Spy
3DMark Solar Bay
3DMark Steel Nomad Light
3DMark Steel Nomad
Street Fighter IV
У первых двух видеокарт одинаковые результаты - вероятно я неверно зафиксировал результаты видеокарты от Palit.
Final Fantasy XV
Forza Horizon 4
Очень низкие показатели у последней видеокарты - видимо следовало перезагрузить ПК и повторить, но заметил я это отклонение лишь при написании данной статьи, и карт на руках у меня уже нет.
F1 22
Странные показания у предпоследней видеокарты - опять же, вероятно просто надо было перезагрузить ПК.
Horizon Zero Dawn
Horizon Zero Dawn Remastered
Аномальные показания у видеокарты номер три, предпосылок для них я не вижу - значит я допустил ошибку при тестировании.
Street Fighter 6
Returnal
Cyberpunk 2077
Black Myth: Wukong
FurMark
Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов: включение на 100% при достижении температуры GPU в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. Все видеокарты трудились в одинаковых условиях, так что в очередной раз можно убедиться в талантах инженеров фирмы Hewlett-Packard и их заботе о потребителях.
Итоги
Собственно из всех тестов, FurMark единственный полезный в данном случае тест - он позволяет оценить эффективность охлаждения видеокарт разных моделей и производителей. В остальном же и так можно было догадаться о том, что разница между самой быстрой и самой медленной видеокартой уложится в 10%.
Далее я, пожалуй, воздержусь от сводных и сравнительных обзоров видеокарт на одинаковых чипах, ибо смысла в это никакого я не вижу. А на этом у меня на сегодня всё. Всем пока.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.