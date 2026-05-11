Если честно, делать я эту статью не планировал, но в комментариях меня постоянно упрекали за обзоры видеокарт без "сравнения". Ну вот и давайте сравним шесть видеокарт GeForce RTX 3060 Ti 8Gb.

Жаль видеокарт у нас не семь, а то коллаж получился бы куда более занимательный... Ну да ладно, давайте поглядим на наших сегодняшних участников.

HP nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6

Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V1 (LHR) 8GB GDDR6

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6

Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual 8Gb GDDR6X

Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6

Видеокарты распределены по весу, в прямом смысле, правда фотографии увы сделаны в разном масштабе, так что о их размерах может сложиться неверное впечатление. Но на фотографии ниже, можете наглядно убедиться в разнице между первой и последней из представленных выше видеокарт.

GPU-Z по поводу наших видеокарт имеет следующее мнение:

Как видим особых различий между картами нет, HP - чистый сток, у остальных присутствует в той или иной мере разгон по чипу, акромя предпоследней карты от Palit, у которой чип имеет стоковые частоты, зато у неё память стандарта GDDR6X.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1]. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW]. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW]. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ]. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W. Корпус NZXT Phantom 410. Операционная система Windows 11 Pro.

Видеокарты тестировались в разное время и в тестах присутствуют "аберрации тестирования", на которые я укажу.

3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

У первых двух видеокарт одинаковые результаты - вероятно я неверно зафиксировал результаты видеокарты от Palit.

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

Очень низкие показатели у последней видеокарты - видимо следовало перезагрузить ПК и повторить, но заметил я это отклонение лишь при написании данной статьи, и карт на руках у меня уже нет.

F1 22

Странные показания у предпоследней видеокарты - опять же, вероятно просто надо было перезагрузить ПК.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Аномальные показания у видеокарты номер три, предпосылок для них я не вижу - значит я допустил ошибку при тестировании.

Street Fighter 6

Returnal

Cyberpunk 2077

Максимальные без трассировки

Максимальные с трассировкой

Black Myth: Wukong

Максимальные без трассировки

Максимальные с трассировкой

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов: включение на 100% при достижении температуры GPU в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. Все видеокарты трудились в одинаковых условиях, так что в очередной раз можно убедиться в талантах инженеров фирмы Hewlett-Packard и их заботе о потребителях.

Итоги

Собственно из всех тестов, FurMark единственный полезный в данном случае тест - он позволяет оценить эффективность охлаждения видеокарт разных моделей и производителей. В остальном же и так можно было догадаться о том, что разница между самой быстрой и самой медленной видеокартой уложится в 10%.

Далее я, пожалуй, воздержусь от сводных и сравнительных обзоров видеокарт на одинаковых чипах, ибо смысла в это никакого я не вижу. А на этом у меня на сегодня всё. Всем пока.