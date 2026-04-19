Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6.

Как видите, на фоне RTX 3060 Ti от фирмы HP, карта MSI выглядит впечатляюще.

А если взять все три измерения, то она явно минимум раза эдак в три массивней.

Видеокарта оснащена тремя приличного размера вентиляторами, и занимает три слота расширения.

Бэкплейт естественно металлический, выхлоп при этом довольно скромный.

Из портов стандартный набор - один HDMI и три DP.

Видеокарта оснащена двумя 8-контактными разъёмами питания, что говорит нам о необходимости использования БП с мощностью более 550Вт.

GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты солидный - на целых 165MHz по чипу, память при этом стандартная GDDR6.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1]. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW]. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW]. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ]. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W. Корпус NZXT Phantom 410. Операционная система Windows 11 Pro.

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. И данная видеокарта - справляется просто блестяще, впрочем, даже столь массивного охлаждения ей не хватает для стабильного удержания стандартных "Boost", не говоря уже о разгоне. Впрочем, думаю видеокарт способных на такой фокус - просто не существует в природе.

И даже если гонять карту дальше под нагрузкой - температура остаётся стабильно ниже 60 градусов.

В данном бенчмарке удалось немного её ещё прогреть, но опять же предел в 60 градусов не преодолён. Особо внимательные читатели заметят, что автор сменил процессор, но не переживайте... на старом я протестировал более чем достаточно видеокарт, так что история о смене процессора, и полученных от этого действия результатах - будет ещё не скоро. Да и для полноценного тестирования надо менять кулер... ибо, как выяснилось, Deepcool REDHAT неспособен адекватно охладить Intel Core i7-13700F... теперь жалею, что не взял K версию процессора, хоть бы руками задушил его дабы частоты туда-сюда не скакали лишний раз. Но это всё лирика...

Итоги

Вот такую "Царь-видеокарту" мы сегодня протестировали - отличная производительность, бескомпромиссная система охлаждения и приятный разгон по чипу. Ещё одно доказательство тезиса о том, что индустрия идёт куда-то явно не туда, ибо даже в мидл сегменте для адекватного охлаждения необходимы какие-то просто сверх извращения. Но производители, типа HP, и дальше продолжат выпускать одноразовые изделия неспособные работать на заявленных частотах и в адекватных температурных режимах, а "пипл" будет "хавать" - рассуждая в комментариях на тему того, что де инженерам виднее и негоже плебсу рассуждать о высоких материях... А между тем вот такие, по сути всего лишь "нормальные", изделия - уже становятся экзотикой.

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.