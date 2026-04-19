Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6

ТОПовая версия GeForce 3060 Ti от MSI с адекватным современным реалиям охлаждением. Три вентилятора, три слота - и всё равно недостаточно для работы на стандартных частотах.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6.

Как видите, на фоне RTX 3060 Ti от фирмы HP, карта MSI выглядит впечатляюще. 

А если взять все три измерения, то она явно минимум раза эдак в три массивней.

Видеокарта оснащена тремя приличного размера вентиляторами, и занимает три слота расширения.

Бэкплейт естественно металлический, выхлоп при этом довольно скромный.

Из портов стандартный набор - один HDMI и три DP.

Видеокарта оснащена двумя 8-контактными разъёмами питания, что говорит нам о необходимости использования БП с мощностью более 550Вт. 

GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты солидный - на целых 165MHz по чипу, память при этом стандартная GDDR6. 

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки

"Эпичные" настройки + "эпичный" RTX

Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. И данная видеокарта - справляется просто блестяще, впрочем, даже столь массивного охлаждения ей не хватает для стабильного удержания стандартных "Boost", не говоря уже о разгоне. Впрочем, думаю видеокарт способных на такой фокус - просто не существует в природе.

И даже если гонять карту дальше под нагрузкой - температура остаётся стабильно ниже 60 градусов. 

Superposition Benchmark

1080p

8K

В данном бенчмарке удалось немного её ещё прогреть, но опять же предел в 60 градусов не преодолён. Особо внимательные читатели заметят, что автор сменил процессор, но не переживайте... на старом я протестировал более чем достаточно видеокарт, так что история о смене процессора, и полученных от этого действия результатах - будет ещё не скоро. Да и для полноценного тестирования надо менять кулер... ибо, как выяснилось, Deepcool REDHAT неспособен адекватно охладить Intel Core i7-13700F... теперь жалею, что не взял K версию процессора, хоть бы руками задушил его дабы частоты туда-сюда не скакали лишний раз. Но это всё лирика...

Итоги

Вот такую "Царь-видеокарту" мы сегодня протестировали - отличная производительность, бескомпромиссная система охлаждения и приятный разгон по чипу. Ещё одно доказательство тезиса о том, что индустрия идёт куда-то явно не туда, ибо даже в мидл сегменте для адекватного охлаждения необходимы какие-то просто сверх извращения. Но производители, типа HP, и дальше продолжат выпускать одноразовые изделия неспособные работать на заявленных частотах и в адекватных температурных режимах, а "пипл" будет "хавать" - рассуждая в комментариях на тему того, что де инженерам виднее и негоже плебсу рассуждать о высоких материях... А между тем вот такие, по сути всего лишь "нормальные", изделия - уже становятся экзотикой. 

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.

Добавить в закладки

Теги

nvidia msi geforce видеокарта rtx тестирование gddr6 rtx 3060 ti 3060 ti rtx 3060 ti gaming x trio 8gd6
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
19
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
14
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
6
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
1
Побеждаем кризис оперативной памяти
17
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 850W White
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
7
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 750W
5
Популярные новости

Популярные статьи

Как выбрать Sony PlayStation 5 в 2026 году – ревизии, версии и оптимальные варианты
3
Эффект «офисного бумеранга» — принудительный возврат в офис это скрытая потеря дохода
16
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
+

Сейчас обсуждают

megard
21:50
В РФ все сокращается кроме количества миллиардеров ))
В России сокращается производство курятины на фоне снижения рентабельности птицефабрик
32Влад32
21:46
А по цене как десять 5090?
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
dimoncheg
21:40
Я принципиально удалял фронтальную камеру, она обязательна для огорчений. Лучше было с выдвижным механизмом, но даже в про яблоко поставили обычную. Думаю автор статьи бредил.
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
samsonbl4
21:39
в целом да, было бы лучше. но боковые вентиляторы с выдувом справляются. хотелось просто чтобы верхняя часть была как полка, чтобы можно было что-то ставить в том числе и мелкое и, чтобы пыль через пе...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
No Fate
21:01
На самом деле причина в другом, на удаленке всякая шваль во первых, занимается чем угодно, но не работой (нужно посрать, пожрать, подрочить), во вторых, возомнив себя фрилансером, набирает подработок ...
Эффект «офисного бумеранга» — принудительный возврат в офис это скрытая потеря дохода
Любое Имя
20:44
Так электричество от которого он заряжался , выработана может от угольной электростанции,и выброс через уголь а не соляры
Hitachi показала 384-тонный электрический карьерный самосвал в Замбии
zik3ak
20:30
Пора бомбить китай...
Робот Honor пробежал полумарафон в Пекине быстрее мирового человеческого рекорда
Виталий Крюков
18:10
Здесь проплаченные боты, не обращайте внимания. Одни и те же выражения, скрытые имена, невоспитанность, любовь к свиньям :-)))). Минусов обычно около 50 (такая точность и стабильность количества минус...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Виталий Крюков
18:09
Здесь проплаченные боты, не обращайте внимания. Одни и те же выражения, скрытые имена, невоспитанность, любовь к свиньям :-))). Минусов обычно около 50 (такая точность и стабильность количества минуса...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
kilobait3
17:54
кто то использует в качестве фотоаппарата для творчества? это же голимый выход. цветопередача не просто далека, она даже не попадает в 70% спектра, дд просто мертв, стг тут даже обидно, что за такое л...
Отзыв о смартфоне OnePlus 13R
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter