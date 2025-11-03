Сайт Конференция
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году

Подборка реально компактных смартфонов выпущенных в 2024 и 2025 году которые имеют хоть какие-то отзывы от пользователей и подходят для использования.
Если не нашёл в интернете статью которая тебе нужна, напиши её сам. Собственно именно это и заставляет меня постоянно что-то писать. На этот раз я не смог найти сводного обзора по компактным смартфонам актуальным на сегодняшний день, так что пришлось делать его самому. Рассматривать буду только то что вышло в этом и прошлом году, при этом доступно у нас и имеет хоть какую-то статистику использования.

Для всех

UNIWA R4-Plus (R4001)

 

Броневик. Первоначально был анонсирован как UNIWA R4001. Позже был переименован в UNIWA R4-Plus, а также продаётся под именем Phonemax R4 mini. В последнем варианте аккумулятор, по отзывам пользователей, 2000 мА·ч. Защита от воды реальная, топить данный смартфон уже пытались неоднократно, как случайно так и из спортивного интереса. Падение в неглубокую лужу или ручей выдержит. Достоверных сведений о ударостойкости этого аппарата у меня нет. Из интересных особенностей - есть ночная камера с ИК подсветкой.

UNIWA Q9 Mini

 


Он же Phonemax Q9 mini. Собственно это UNIWA R4-Plus, но без защиты от падений и воды, а так же без ночной камеры и NFC. Ну и аккумулятор 2000 мА·ч. Впрочем для такого маленького экрана, даже этого будет хватать на пару дней использования. Телефоны такого размера не используют для игр и залипания в онлайне. Есть четыре расцветки. Из особенностей - не обнаружил на него силиконовых чехлов, а вот из кожи молодого дерматина есть. 

Unihertz Jelly Max

 

Смартфон на современном железе и с поддержкой быстрой зарядки. Довольно пухлый, но благодаря округлому корпусу комфортно лежит в руке. Есть обновление до Android 15. Поначалу были жалобы на программные глюки с задней камерой и некоторыми приложениями, но сейчас вроде исправили. 

Cubot KingKong Mini 4

 


Это уже четвёртый мини Кин-Конг от Cubot и это естественно броневик. Фанаты серии несколько разочарованы увеличением габаритов по сравнению с более ранними моделями, но для любителей 5 дюймовых экранов, это вполне годный вариант. С ударопрочностью и защитой от воды у предыдущих изделий был полный порядок, так что думаю, что и тут традиция продолжится. Отзывов от реальных владельцев пока мало и сказать что-то наверняка, не берусь.

Для детей

Xiaomi Qin K25

 

Из особенностей - параноидальный родительский контроль от Xiaomi и необычное расположение камеры. Имеется три расцветки. Смысл покупать есть только в случае если вы уже в экосистеме Xiaomi. Если нет, то есть варианты дешевле и более привычного вида.  

UNIWA Q333

 

В отличии от всяких Soyes и Servo  выпускающих игрушки и пародии на телефоны отвратительного качества, этот аппарат вполне себе нормально работает. Всё-таки у UNIWA качество куда выше.

UNIWA MAXo (R4002)

 

Собственно говоря это тот же UNIWA Q333, только броневик, с увеличенным количеством памяти и более ёмким аккумулятором.

Кирпичи

Ulefone Armor Mini 20T Pro

 


В этого монстра запихали по моему вообще всё, что только было на момент его создания. Чтобы уж точно ВСЁ в одном, но при этом можно было держать одной рукой. Расплачиваться за это пришлось весом - целых 300 грамм, которые вам нужно будет с собой таскать. По отзывам пользователей обладает очень хорошей устойчивостью к вандалам. Есть упрощённые и соответственно, более дешёвые модификации:

Ulefone Armor Mini 20 Pro - вместо тепловизора ночная камера.

Ulefone Armor Mini 20 - ночная камера и нет поддержки 5G.

Unihertz 8849 Tank Mini 1

 

Ещё один броневик, но полегче и попроще чем Ulefone Armor Mini 20T Pro. С защитой не всё однозначно, есть например жалобы на хрупкое стекло камеры, но в целом пользователи очень довольны. Существуют две версии: одна с дальномером и 12 ГБ ОЗУ, а вторая без дальномера и с 8 ГБ ОЗУ. Качество аппаратов плавает. Не забываем что у Unihertz нет своего производства и приходится заказывать у подрядчиков. Повышения версии с 13 Android до хотя бы 14 Android не предвидится.

Что имеем?

Как видим, и сегодня интерес как покупателей так и производителей, к компактным смартфонам не пропал. При этом наметилась четкая тенденция - компактные смартфоны ушли из топового сегмента и прочно обосновались на начальном и среднем уровне. Приоритетными направлениями у производителей стали защищённые устройства и средства связи для детей, хотя и обычные компактные смартфоны никуда не делись, их по прежнему выпускают, пусть и в очень малых количествах. 

Чётко выделяется тройка брендов с нормальным качеством и не бросающим данный сегмент рынка -  Cubot, Ulefone и UNIWA. Владеют этими брендами фирмы с собственным производством и большим опытом как в разработке, так и в выпуске различной электроники. Xiaomi пока только экспериментирует. Unihertz - это вечный стартап, семь лет уже прошло, но нормальным брендом так и не стал. Выбор моделей можно описать тремя словами - жрите что дают. Годных к использованию аппаратов кот наплакал.

2025 год 2024 год компактный смартфон экран 3&quot; экран 4&quot; экран 5&quot;
