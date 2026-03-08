Каждый год на игровых сайтах к 8 марта выходят подборки прекрасных героинь видеоигр. Женственных, смелых, невероятно талантливых и решительных. Но увы, это почти всегда одни и те же лица. Из года в года в такие подборки попадают Лара Крофт, Принцесса Пич, Ада Вонг, Элизабет, Трисс и другие героини популярных видеоигр. И хотя подобные подборки весьма популярны и собирают кучу лайков, главную функцию подборок они не выполняют – они не знакомят читателя с новыми играми и их героинями.

Именно поэтому я решил сделать подборку, которая расскажет о крутых героинях игр, о которых часто забывают не только составители подборок, но и сами геймеры. Причем, я уверен, вы знаете многих из них. Приготовьте ваши букеты, конфеты и прочие подарки. В этом блоге вам будет кому их подарить.





Скарлетт – Venetica (2009)



Venetica это одна из самых недооцененных RPG нулевых и одна из первых по-настоящему больших игр разработчика Deck13 Interactive. Её главная героиня – девушка по имени Скарлетт, которой сама смерть поручила поиски очень важного артефакта – Лунного Клинка. Она покидает родную деревню и отправляется исследовать окрестности Венеции, встречая на своем пути различных врагов. От обычных бандитов до злобных некромантов.





Скарлетт не была похожа на типичную героиню видеоигр того времени. Женственная, но при этом невероятно смелая и решительная, она не планировала стать рыцарем. Но просьба Смерти превратила хрупкую девушку в грозу всех бандитов округи. У неё аутентичная одежда, которая идеально подходит климату Венеции. А позже Скарлетт и вовсе меняет её на доспехи. Игроки того времени сравнивали Скарлетт с Ларой Крофт, но я бы сравнил её с Безымянным из «Готики». Игра явно была вдохновлена творчеством Piranha Bytes.





К сожалению, несмотря на великолепный визуал и захватывающее путешествие Скарлетт, игра не получила широкой известности. Полагаю, это произошло из-за репутации разработчика и оформления диска. Deck13 раньше разрабатывали квесты и глядя на диск, люди принимали её за очередную point and click бродилку. Даже современные скриншоты больше напоминают квест, нежели RPG. Но те, кто всё же купил и прошел игру, запомнили её увлекательной и необычной, не похожей на типичные фэнтези-игры того времени.

Интересно что впоследствии Deck13 изменили подход к созданию героинь фэнтези игр. И в таких проектах как Bloody Knights и Haunted игроки станут описывать их эпитетами «вызывающие» и «дерзкие».

Дана Мур из Homefront 2



Homefront 2 была спорным проектом и не запомнилась любителям милитари-шутеров. Однако, харизматичные персонажи этой игры остались в памяти многих геймеров. Усталый доктор Сэм Бернетт, умелый оружейник Сидни Кук и дерзкая Данна Мур многим помогли пройти эту игру до конца. И надо сказать, он был крайне разочаровывающим.

Первая встреча игрока с Даной весьма необычна. Я бы даже сказал, специфична. Игрок сразу понимает, что она неформалка и очень уверена в себе. Ей присущ артистизм. В мирное время она бы могла стать актрисой или певицей, но сейчас она является одной из самых опасных руководительниц сопротивления в Филадельфии. Её стремление к победе, решительность и брутальность впечатляют. Однако, из-за Ubisoft-like подхода к сюжету, она крайне слабо вписана в сюжет. И вместо брутальной версии Аликс Вэнс, игроки получили персонажа, что живет преимущественно в кат-сценах. Однако, это не повод про неё забывать.

На мой взгляд, конец серии Homefront пришел не потому, что вторая игра была плохой. А потому, что сценарист попытался в серьезность и лишил игроков возможности увидеть любимых персонажей снова. И когда ты осознаешь, что в Homefront 3 Даны не будет, ты перестаешь ждать игру.

Сэйбер Арт Сэйбер из игры Fate/Grand Order

Сэйбер это Лара Крофт нового поколения. Нет, она не археолог и не лазит по пещерам. Дело в другом. Современные молодые люди не играют в классические игры и плохо знакомы с их историей. Но практически на любого классического героя можно найти его современный культурный эквивалент. Сэйбер прекрасный тому пример. Все знают Лару Крофт. И все знают Сэйбер, даже если никогда не играли в игры компании Type-Moon, не смотрели аниме и не видели мемов с ней. Сэйбер вошла в культуру так быстро, будто была с нами всегда. Между тем, её путь, как и путь игр Type-Moon на западный рынок был долгим.

Но кто такая Сэйбер? Это девушка-рыцарь, воплощение короля Артура из мифов. Невероятно сильная, волевая, благородная и сдержанная, она живет по кодексу рыцарской чести и не желает сдавать перед временем, в котором оказалось. Её жизнь – это битвы. Битвы за Святой Грааль, который устраивают раз в 60 лет. Мастера призывают слуг и одной из них является Синяя Сэйбер, эталон рыцарских манер и навыков.

Fate/stay night

Первоначально Синяя Сэйбер появилась в визуальной новелле Fate/stay night 2004 года. Но впоследствии стала героиней множества игр, в том числе файтинга Melty Blood: Type Lumina, слэшера Fate/Extella и множества мобильных игр.

Важно отметить, что Сэйбер не одна. Существует множество её воплощений и каждая из них самостоятельная личность, зачастую трагическая. Это рождает еще больший интерес к персонажу среди геймеров.

Киоко и Мисако из серии River City Girls



Две опасных гяру*, продолжающих традиции классических битэмпов, покорили сердца геймеров сразу. Еще до выхода River City Girls Киоко и Мисако стали героинями множества артов, косплея и даже мини-игр. Про них делали моды и рисовали комиксы. Это один из ярчайших примеров, как хороший дизайн персонажей позволяет им завоевать сердца геймеров без особых усилий.

По сюжету River City Girls, парней Киоко и Мисако похищают и они отправляются их спасать. На пути они встречают массу противников, но все они не в силах противостоять двух агрессивным гяру. Геймеров очень подкупила дерзость девушек, нежелание прощать обиды и безумная энергия, которой героиням современных игр часто не хватает. Кроме того, River City Girls была трибьютом культовым битэмапам серии Double Dragon.

*Гяру – японская субкультура, популярная среди девушек. Это уличная субкультура, основанная на моде, экстравагантном внешнем виде и увлечение милыми вещами. Описать кратко всю суть очень тяжело, это напоминает смесь гламура и панк-эстетики.

Фиона Старр Serious Sam 3: BFE

Спроси любого геймера, кто такая Фиона Старр и он вряд ли найдет ответ. Можно дать подсказку – Hellfire. Но и она вряд ли поможет. А если прямо спросить, знает ли он Бомбу, то вероятно, многие вспомнят эту прекрасную защитницу человечества, что вместе с Серьезным Сэмом и его друзьями отбивала Землю у армии Ментала.

Так уж получилось, что оригинальное имя Hellfire, то есть «адское пламя» локализаторы игры Serious Sam 3: BFE заменили другим именем. Так Фиона стала Бомбой. И именно под этим именем её запомнили игроки. В игре она носила модные солнцезащитные очки, дреды, короткий топ и джинсы. В Serious Sam 4 она выглядит иначе – у нее короткие темные волосы, куртка и черные очки.

Фиону принято считать девушкой Сэма, по крайней мере, он явно питает к ней чувства. И общего у них много – они любят большие пушки и путешествия, решительны и никогда не сдаются. И хотя никто точно не знает, что связывает Фиону и Сэма, в сообществе игры её уважают не меньше, чем Квинн, координатора Сэма.

Поиграть за Фиону можно в мультиплеере Serious Sam.

Мику Хацуне Промо арт созданный художником iXima для программы Hatsune Miku V4X Bundle. Взято с официального сайта программы

Виртуальную певицу Мику Хацуне обычно ассоциируют с художниками и музыкантами, поскольку она является маскотом программы Vocaloid, созданной компанией Crypton Future Media. Художники обожают её рисовать, музыканты с помощью её голоса создают потрясающие треки. При этом, Мику можно найти в более чем тридцати играх. Она выступает в роли главной героини, NPC, босса и помощника. Во множестве игр есть отсылки на неё и её знаменитая прическа как предмет для кастомизации персонажей. А количество любительских игр с ней настолько велико, что составить их список почти невозможно.

Project DIVA





Мику удивительный персонаж. Никто точно не знает, какая она на самом деле. По многочисленным клипам и играм можно сделать вывод что она жизнерадостная. веселая, неунывающая, слегка небрежная и очень старательная. Большую часть свободного времени она тратить на разучивание песен и танцев, которые исполняет на сцене. Но даже в обычной жизни продолжает петь. Кроме того, среди художников популярен сюжет рисунков, когда Мику приходит к уснувшему за работой музыканту или художнику, чтобы накрыть его одеялом. Что делает её ещё и заботливой.

Hatsune Miku The Planet Of Wonder And Fragments Of Wishes





И хотя главной игрой про Мику всегда будет Project DIVA, геймеры могут встретить её во множестве игр.

Курису Макисэ



У Курису та же проблема, что и у Мику. Её не воспринимают как героиню игры. Хотя она появилась в игре, ассоциируют её прежде всего с аниме «Врата Штейна». Хотя впервые она появилась в одноименной визуальной новелле. А после в новеллах серии и множестве других игр. Чаще всего это мобильные игры, но есть приятное исключение в виде серии Phantom Breaker.

У Курису сложный характер. Она умная, прямолинейная, решительная и проницательная. При этом, она легко находит язык с разными людьми. Но вот с главным героем серии «Врата Штейна» Окабэ Ринтаро отношения не заладились. Что впрочем, не помешало им стать любимой парой у геймеров и гиков нашего времени.

Лина из файтингов серии Under Night In-Birth



Довольно интересна история Лины, бессмертного существа, поселяющегося в тела девушек. Она живет больше сотни и лет и ненавидит свою способность. Её поиски способа остановить цикл переселений приводят её к многочисленным стычек с опасными существами. В файтинге Under Night In Birth Exe:Late Лина спасает студента по имени Хайд и вместе они начинают поиски меча, способного решить многие проблемы Лины.

Лина выглядит как молодая девушка с каштановыми волосами, в спортивном черном костюме и желтой футболке. Такой необычный вид делает её популярной среди новичков в Under Night In Birth. Её характер можно описать как отстраненный, холодный и независимый. Она часто делает противникам саркастические замечания, кидает порицающие реплики. Она говорит спокойным, безэмоциональным голосом. У нее хорошо развита интуиция и логика.

Хотя у Лины драматичная история, в сообществе к ней относятся положительно. Ведь она не только признает свою опасность для людей, но и старается помогать им. Именно поэтому существует небольшое число фанфиков, пытающихся создать фанатский канон, в котором Лина не захватывает тела, а лишь создает их клоны. И главной её целью является её брат Куон, а вовсе не её удивительная способность.

***

Я бы хотел рассказать о большем числе прекрасных девушек, чьи приключения можно увидеть в бесчисленных компьютерных играх. Но увы, рамки блога этого не позволяют. Поэтому я надеюсь на вас. Есть ли героиня игры, о которой вы хотели бы вспомнить сегодня? Подарить ей букет цветов, конфеты или что-нибудь еще? Может быть вы хотели бы переписать их историю и сделать её лучше? Добро пожаловать в комментарии.